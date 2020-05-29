عربي ودولي

واشنطن توجه "أكبر اتهام" لجهات في كوريا الشمالية وصينيين بالتحايل على العقوبات

رويترز
29 مايو 2020
كانت الولايات المتحدة قد وضعت بنك "إف. تي. بي" على القائمة السوداء عام 2013.
كانت الولايات المتحدة قد وضعت بنك "إف. تي. بي" على القائمة السوداء عام 2013.

اتهمت وزارة العدل الأميركية بنكا مملوكا للدولة في كوريا الشمالية بالتحايل على قوانين العقوبات الأميركية، كما وجهت اتهامات إلى 28 كوريا شماليا وخمسة صينيين في أكبر حملة تتعلق بانتهاك العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وفي قرار أيدته هيئة محلفين كبرى وأعلن الخميس، اتهم الادعاء الأميركي بنك التجارة الخارجية الكوري الشمالي "أف. تي. بي" بالتآمر مع الموظفين المتهمين بإغواء بنوك أخرى "على التعامل في مدفوعات غير قانونية قيمتها 2.5 مليار دولار على الأقل عبر 250 شركة صورية".

وكانت الولايات المتحدة قد وضعت بنك "أف. تي. بي" على القائمة السوداء عام 2013، واتخذ مجلس الأمن الدولي نفس الخطوة عام 2017.

ويزيد الاتهام من التوتر المتصاعد بين البلدين منذ توقف محادثات نزع السلاح التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال مسؤول إنفاذ قانون أميركي إن هذا أكبر اتهام في أي قضية تتعلق بانتهاك العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. وتشمل الجرائم المشار إليها غسل الأموال والاحتيال المصرفي.
 

رويترز

اقرأ أيضا

Protesters gather in a call for justice for George Floyd, a black man who died after a white policeman kneeled on his neck for…
من زاوية أخرى

جورج فلويد وجرح أميركا العنصري
الكثيرون يريدون العودة إلى حياتهم الطبيعية في أقرب وقت، بعد أسابيع من الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي
صحة

دراسة بريطانية: أكثر من ثلثي الذين ثبتت إصابتهم بكورونا لم يظهروا أية أعراض للمرض

كانت الولايات المتحدة قد وضعت بنك "إف. تي. بي" على القائمة السوداء عام 2013.
عربي ودولي

واشنطن توجه "أكبر اتهام" لجهات في كوريا الشمالية وصينيين بالتحايل على العقوبات

أعمال شغب تخللت احتجاجات منيابوليس
أميركا

احتجاجات في عدة مدن أميركية على مقتل شاب أسود.. وفيديو لإشعال النار في مركز شرطة

كان تويتر قد أعلن عن بدء تجريبه للميزة الجديدة في نوفمبر الماضي.
تكنولوجيا

بالفيديو.. تويتر يقدم خاصية جديدة لمستخدميه

Palestinian Muslim women worshippers, distanced from each other due to the COVID-19 coronavirus pandemic, pray outside the…
من زاوية أخرى

الإصلاح الديني وشبق العودة للماضي
تغني الميزة الجديدة عن مشاركة العنوان المفصل مع أي طرف آخر.
تكنولوجيا

تسهل الوصول إلى أي عنوان في العالم.. خاصية جديدة في خرائط غوغل

قطر

قطر تعلق على أنباء "الانسحاب" من مجلس التعاون الخليجي 

فرانس برس
29 مايو 2020
انتشرت شائعات مع اقتراب الذكرى الثالثة للمقاطعة الخليجية
انتشرت شائعات مع اقتراب الذكرى الثالثة للمقاطعة الخليجية

نفت قطر، الخميس، أيّ نيّة لديها لمغادرة مجلس التعاون الخليجي بعد سريان شائعات في هذا الصدد، مع اقتراب الذكرى الثالثة للمقاطعة الدبلوماسيّة والاقتصاديّة للإمارة الصغيرة من قبل عدد من جيرانها.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرفة وبالتقارب مع إيران، وهو ما نفته الإمارة. وترافق قطع العلاقات مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين. 

وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة القطريّة لولوة الخاطر لوكالة فرانس برس، إنّ محاولات ثلاثة من أعضاء المجلس لعزل الدوحة تجعل المنظّمة "موضع تساؤل" بالنسبة إلى البعض.

ويضمّ مجلس التعاون الخليجي كلاً من عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين.

وخلال الأسابيع الأخيرة، سرت في الخليج شائعات عن انسحاب وشيك لقطر من المنظّمة التي تأسّست عام 1981 ومقرّها الرياض، واعتبر محلّلون ودبلوماسيّون أنّ انسحابها أمر ممكن.

وشدّدت الخاطر على أنّ "المعلومات حول عزم قطر على مغادرة مجلس التعاون الخليجي خاطئة تمامًا ولا أساس لها". 

واعتبرت أنّ "شائعاتٍ كهذه تأتي بلا شكّ من يأس وخيبة أمل بعض الأشخاص إزاء مجلس تعاون خليجي ممزّق كان في ما مضى مصدر أمل وطموح لشعوب الدول الأعضاء الستّ".

وقالت "مع اقترابنا من السنة الثالثة من الحصار غير القانوني المفروض على قطر من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، ليس مستغربًا أن نرى أفرادًا من مجلس التعاون الخليجي يُشكّكون ويطرحون التساؤلات" حول المجلس. 

فرانس برس