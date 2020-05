"الذئب المحارب".. هل ولت أيام "دبلوماسية الظل" الصينية؟

تبنت الصين في الآونة الأخيرة دبلوماسية جديدة وصفت بدبلوماسية "الذئب المحارب"، إذ يتخذ المسؤولون الصينيون موقفا أكثر حزما ضد الانتقادات الموجهة إلى بلادهم.

فرانس برس في تقرير لها حول الموضوع ذكرت أن أيام "دبلوماسية الظل" الصينية قد ولت، وهي الدبلوماسية التي روج لها الزعيم الصيني الراحل دنغ شياوبينغ، القائل إن بكين يجب أن "تخفي قوتها وتتمهل".

وتغيرت المواقف في عهد الرئيس شي جينبينغ، الذي دفع بسياسة خارجية قوامها الثقة بشكل متزايد منذ توليه منصبه في عام 2012.

والآن، تلعب الصين دورين في المعركة العالمية ضد فيروس كورونا المستجد، فهي من ناحية مانحة للمساعدات من دون مقابل، ومن ناحية ثانية هي قوة مستعدة للرد بعنف على الانتقادات.

وأصبحت البلاد أكثر حزما هذا العام بمواجهة الانتقادات على طريقة تعاملها مع الوباء، الذي بدأ على أراضيها في ديسمبر الماضي.

وأرسلت بكين طائرات محملة بالمعدات الطبية إلى الخارج، وتعهدت بتقديم ملياري دولار من المساعدات الدولية لمكافحة كوفيد-19 وعرضت إتاحة لقاحها المحتمل للجميع.

وتنسجم هذه الاستراتيجية مع استخدام الصين لقوتها الاقتصادية لكسب الأصدقاء على الصعيد الدولي، في وقت يتوسع فيه أيضا تأثير مشروع شي للبنية التحتية العالمية "الحزام والطريق" في الخارج.

وأوضحت جوسلين شي، وهي دبلوماسية أسترالية سابقة وأستاذة زائرة في جامعة سيدني، في حديث لوكالة فرانس برس أن "المساعدة الصينية، على غرار (مساعدات) الدول الأخرى، جزء من قوتها الناعمة ولها أيضا أهداف تجارية وسياسية".

وقال شي إن هذه السياسة أثبتت نجاحها في معركة الصين من أجل النفوذ مع تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، وفي تأمين الدعم ضد انتقاد تعاملها مع الأقليات المسلمة في مقاطعة شينجيانغ الواقعة في أقصى غرب البلاد.

في المقابل، ورغم كرم هذه السياسة الاقتصادية، إلا أنها تختلط بنهج الصين الصدامي الجديد مع خصومها الجيوسياسيين بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا، وهو ما يجعل الأمر بمثابة معركة علاقات عامة محفوفة بالمخاطر.

لخص وزير الخارجية وانغ يى في مؤتمر صحفي قبل أيام موقف الصين بقوله "نحن لا نختار القتال أبدا ولا نستقوي على الآخرين ولكن في الوقت نفسه لدينا مبادئ وشجاعة".

وتابع: "سنقاتل بالتأكيد ضد أي افتراء خبيث للدفاع عن الشرف والكرامة الوطنيين".

ومنذ العام الماضي، أطلقت بكين العنان لمجموعة من دبلوماسيي "الذئب المحارب" يستخدمون تويتر للدفاع عن الدولة والحزب الشيوعي والترويج لهما، متجاهلين المفارقة المتمثلة في حظر منصة التواصل الاجتماعي في الصين القارية.

سفير الصين لدى المملكة المتحدة ليو شياومينغ أيضا يستخدم تويتر بانتظام للرد على منتقدي بكين في أوروبا. وفي حديثه لوسائل الإعلام الرسمية يوم الاثنين، قال ليو إن مصطلح "الذئب المحارب" يشير إلى "سياسة خارجية مستقلة من أجل السلام"، لكنه أضاف أنه في بعض الأحيان هناك حاجة إلى "يد قوية". وكتب في رد له على تويتر: "أينما يوجد ذئب، يوجد محارب".

Q:Your take on comments such as “wolf warrior”?

A:It’s a misunderstanding of China’s foreign policy-an independent foreign policy of peace. Chinese diplomats are duty-bound to tell story of peace,cooperation,friendship&facts. Where there is a “wolf”, there is a “warrior”.