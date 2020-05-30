عربي ودولي

"تحت الحصار".. الرئيس البرازيلي يهاجم تحقيقات مع أنصاره بتهم نشر معلومات مضللة

الحرة / ترجمات - واشنطن
30 مايو 2020
يواجه الرئيس البرازيلي العديد من الانتقادات في بلاده.
يواجه الرئيس البرازيلي انتقادات داخل بلاده.

وقف الرئيس البرازيلي المثخن بالانتقادات، جاير بولسونارو، خارج مسكنه الخميس، غاضبا، مرتديا ربطة عنق منقوشة بالبنادق، بعد يوم من اقتحام الشرطة ممتلكات تابعة لعدد من مناصريه، في إطار  تحقيق بشأن شبكة تنشر معلومات مضللة عبر الإنترنت، ضمن سلسلة تحقيقات جنائية وتشريعية تركز على الرئيس وأسرته وأشخاص مقربين منه، وفق ما تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

"لن نعيش يوما آخر كأمس. هذا كافٍ"، قال الرئيس معلقا على مداهمات الأربعاء في مؤتمر صحفي عقد خارج مقره الرسمي.

وأردف بولسونارو "لقد وصلنا الحد الأقصى".

ومع اقتراب محاصرة المحققين له ولمعاونيه، بات بولسونارو أقرب إلى أزمة دستورية بتلميحه إلى أن الشرطة الفيدرالية يجب ألا تنفذ "أوامر سخيفة" موجهة من المحكمة العليا.

وقاد الموقف العدائي من التحقيقات، والذي تبناه الرئيس وحلفاؤه، إلى زيادة الاضطراب السياسي في البلاد التي تعيش أزمة وطنية، حيث أدت سرعة تفشي فيروس كورونا إلى انهيار في الاقتصاد، وخلفت وفيات تجاوزت 27 ألف وفاة.

وواجه تعامل الرئيس مع جائحة الفيروس انتقادات شديدة، ما أشعره بأنه بات زعيما تحت الحصار، يجد صعوبة متصاعدة في حكم بلاده.

وسجلت البرازيل مؤخرا ثاني أكبر رقم في العالم من ناحية حالات الإصابة بالفيروس، بعد الولايات المتحدة.

وتسببت أزمة الفيروس بأزمة أخرى تمثلت بفقدان عدد كبير من الشعب البرازيلي وظائفهم. ويحذر محللون من دخول البلاد في حالة ركود اقتصادي عميقة.

 وفيما تجري تحقيقات عديدة في ما يخص الرئيس ودائرته المقربة، بدا أن المداهمات التي تمت خلال الأيام الأخيرة قد أثارت غضبه وغضب مناصريه بشكل خاص.

وتحقق المحكمة العليا في البرازيل بشأن انتشار ما وصفته بأنه أخبار كاذبة وقيادة حملات تشهير ضد قضاتها.

وداهمت الشرطة الفيدرالية يوم الأربعاء مواقع في ست ولايات، وصادرت أجهزة كمبيوتر وهواتف ووثائق تواجدت فيها.

وترتبط المواقع التي تمت مداهمتها بناشطين ورجال أعمال وسياسيين متحالفين بشكل قريب مع الرئيس البرازيلي ومؤيدين لآرائه اليمينية.

ولاقت المداهمات إشادات من منتقدي الرئيس في البلاد.

"تلعب المحكمة العليا دورا هاما وتاريخيا لحماية الديمقراطية"، قال خوسيه كارلوس دياز، وزير العدل السابق.

وقال بولسنارو إن المداهمات تتدخل في قدرته على قيادة البلاد.

وكان بولسنارو قد صرح لصحفيين يوم الخميس بالقول "يجب أن نضع حدودا (..) أطلب للمرة الأخيرة السماح للحكومة بالعمل". وسارع مناصرو الرئيس وحلفاؤه للدفاع عنه.

وشبه وزير التعليم في حكومة بولسنارو، آبراهام وينتراوب، ما بين المداهمات ووسائل الإعلام بالنازية، الأمر الذي أثار انتقاد اللجنة اليهودية الأميركية له.

وحذر نجل الرئيس، إدواردو بولسونارو، وهو سياسي ومشرع فيدرالي، من أن البلاد باتت تقترب مما أسماه "لحظة تمزق".

وتتهم أطراف عدة في البرازيل الرئيس بالاستفادة خلال حملته الانتخابية من جهود تضليل منظمة بإحكام، اعتمدت على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة النصية.

ويتهم منتقدو بولسونارو مؤيديه بأنهم لا يزالون يتابعون استخدام تلك الوسائل حتى عقب فوز بولسنارو بالانتخابات، وذلك بهدف نشر أخبار كاذبة تهاجم مؤسسات الدولة، بما يشمل إهانة قضاة المحكمة العليا الذين عارضوا سياساته.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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"تحت الحصار".. الرئيس البرازيلي يهاجم تحقيقات مع أنصاره بتهم نشر معلومات مضللة

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عربي ودولي

"الذئب المحارب".. هل ولت أيام "دبلوماسية الظل" الصينية؟

30 مايو 2020
تبنى وزير الخارجية الصيني وانغ يي موقفا متشددا
تبنى وزير الخارجية الصيني وانغ يي موقفا متشددا

تبنت الصين في الآونة الأخيرة دبلوماسية جديدة وصفت بدبلوماسية "الذئب المحارب"، إذ يتخذ المسؤولون الصينيون موقفا أكثر حزما ضد الانتقادات الموجهة إلى بلادهم.

فرانس برس في تقرير لها حول الموضوع ذكرت أن أيام "دبلوماسية الظل" الصينية قد ولت، وهي الدبلوماسية التي روج لها الزعيم الصيني الراحل دنغ شياوبينغ، القائل إن بكين يجب أن "تخفي قوتها وتتمهل".

وتغيرت المواقف في عهد الرئيس شي جينبينغ، الذي دفع بسياسة خارجية قوامها الثقة بشكل متزايد منذ توليه منصبه في عام 2012.

والآن، تلعب الصين دورين في المعركة العالمية ضد فيروس كورونا المستجد، فهي من ناحية مانحة للمساعدات من دون مقابل، ومن ناحية ثانية هي قوة مستعدة للرد بعنف على الانتقادات.

وأصبحت البلاد أكثر حزما هذا العام بمواجهة الانتقادات على طريقة تعاملها مع الوباء، الذي بدأ على أراضيها في ديسمبر الماضي.

وأرسلت بكين طائرات محملة بالمعدات الطبية إلى الخارج، وتعهدت بتقديم ملياري دولار من المساعدات الدولية لمكافحة كوفيد-19 وعرضت إتاحة لقاحها المحتمل للجميع.

وتنسجم هذه الاستراتيجية مع استخدام الصين لقوتها الاقتصادية لكسب الأصدقاء على الصعيد الدولي، في وقت يتوسع فيه أيضا تأثير مشروع شي للبنية التحتية العالمية "الحزام والطريق" في الخارج.

وأوضحت جوسلين شي، وهي دبلوماسية أسترالية سابقة وأستاذة زائرة في جامعة سيدني، في حديث لوكالة فرانس برس أن "المساعدة الصينية، على غرار (مساعدات) الدول الأخرى، جزء من قوتها الناعمة ولها أيضا أهداف تجارية وسياسية".

وقال شي إن هذه السياسة أثبتت نجاحها في معركة الصين من أجل النفوذ مع تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، وفي تأمين الدعم ضد انتقاد تعاملها مع الأقليات المسلمة في مقاطعة شينجيانغ الواقعة في أقصى غرب البلاد.

في المقابل، ورغم كرم هذه السياسة الاقتصادية، إلا أنها تختلط بنهج الصين الصدامي الجديد مع خصومها الجيوسياسيين بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا، وهو ما يجعل الأمر بمثابة معركة علاقات عامة محفوفة بالمخاطر.

"الذئب المحارب"

لخص وزير الخارجية وانغ يى في مؤتمر صحفي قبل أيام موقف الصين بقوله "نحن لا نختار القتال أبدا ولا نستقوي على الآخرين ولكن في الوقت نفسه لدينا مبادئ وشجاعة".

وتابع: "سنقاتل بالتأكيد ضد أي افتراء خبيث للدفاع عن الشرف والكرامة الوطنيين".

ومنذ العام الماضي، أطلقت بكين العنان لمجموعة من دبلوماسيي "الذئب المحارب" يستخدمون تويتر للدفاع عن الدولة والحزب الشيوعي والترويج لهما، متجاهلين المفارقة المتمثلة في حظر منصة التواصل الاجتماعي في الصين القارية.

سفير الصين لدى المملكة المتحدة ليو شياومينغ أيضا يستخدم تويتر بانتظام للرد على منتقدي بكين في أوروبا. وفي حديثه لوسائل الإعلام الرسمية يوم الاثنين، قال ليو إن مصطلح "الذئب المحارب" يشير إلى "سياسة خارجية مستقلة من أجل السلام"، لكنه أضاف أنه في بعض الأحيان هناك حاجة إلى "يد قوية". وكتب في رد له على تويتر: "أينما يوجد ذئب، يوجد محارب".

ويأتي لقب "الذئب المحارب" من عنوان فيلم صيني ضخم حول جندي من القوات الخاصة يشبه شخصية رامبو في سلسلة أفلام أميركية، ومهمته قتال المرتزقة الأجانب.

وأثار عضو بارز في فريق "الذئاب" وهو المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان الدهشة من خلال ترويجه لنظريات المؤامرة بأن الجيش الأميركي ربما جلب الفيروس إلى الصين.

لكن ليست الولايات المتحدة الهدف الوحيد لغضب بكين، ففي أستراليا، هدد السفير الصيني بمقاطعة المستهلكين للمنتجات الأسترالية بعدما دعت كانبيرا إلى إجراء تحقيق مستقل في منشأ وأسباب انتشار فيروس كورونا. 

واستدعت وزارة الخارجية الفرنسية الشهر الماضي سفير الصين في باريس بسبب رسالة على موقع السفارة انتقدت رد الغرب على الوباء.

ويرى مدير المعهد الصيني في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية في لندن ستيف تسانغ أن سياسة بكين الخارجية مدفوعة أولا بمصالح الحزب الشيوعي الحاكم وأولوياته للبقاء في السلطة، خاصة مع اختبار أزمة كوفيد-19.

وتابع تسانغ أن "الدعاية العدوانية ودبلوماسية "الذئب المحارب" قلبت الكثيرين في الغرب ضد الصين ولكن هذا مجرد ثمن يجب دفعه مقابل هدف أكثر أهمية لسياسة الصين".

وفيما قد تثمر هذه السياسة داخليا، إلا أن كسب الأصدقاء على الصعيد الدولي قد يكون أكثر صعوبة.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة باكنيل في بنسلفانيا تشي تشيون تشو إن الصين "تواجه معركة شاقة لتحسين صورتها الدولية".

وأكد: "لا أعتقد أن الصين قد فازت في معركة العلاقات العامة لأن القوة الناعمة للصين ضعيفة وروايتها تعتبر إلى حد كبير دعاية رسمية".

وقالت شبكة "سي أن أن" في تقرير لها حول هذا الموضوع إن هناك نوعا من التردد داخل الحكومة الصينية ووسائل الإعلام الحكومية حول تبني هذه الدبلوماسية بشكل كامل.

ففي أبريل الماضي، نشرت صحيفة غلوبال تايمز التي تديرها الدولة تقريرا أشادت فيه بالدبلوماسيين الصينيين الذين ينقلون المعركة إلى الغرب.

ولكن بعد نحو شهر واحد وفي أعقاب تصريحات وزير الخارجية الصيني، زعمت افتتاحية الصحيفة أن الولايات المتحدة هي التي تدير سياسة خارجية "الذئب المحارب"، وقالت إن وصف الدبلوماسية الصينية بهذه الصفة "يعكس أيديولوجيا متطرفة".

ريتشارد ماكغريغور، الخبير في شؤون الحزب الشيوعي الصيني قال لشبكة "سي أن أن" إن هناك نقاشا حادا داخل الصين حاليا حول مدى الحزم الذي يجب أن تتمتع به السياسة الخارجية للبلاد.

ورجح وجود انقسام لكنه "قد يكون هذا انقساما تكتيكيا فقط ودبلوماسية "الذئاب" في تصاعد لكنه لا يعرف ما إذا كانت ستستمر.