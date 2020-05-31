عربي ودولي

 الخلافات الأميركية الصينية تهدد بشل عمل مجلس الأمن            

الحرة / وكالات - واشنطن
31 مايو 2020
مجلس الأمن الدولي حتى الآن فشل في وقف إطلاق نار عالمي بالتزامن مع جائحة كورونا
مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو لـ"هدنة إنسانية" في كل النزاعات لمدة 90 يوماً بالتزامن مع جائحة كورونا

منذ عشر سنوات، شكل الموقف الروسي من الملف السوري المصدر الرئيسي لشل عمل مجلس الأمن الدولي.

لكن تهيمن على هذه الهيئة الآن الخلافات الأميركية الصينية التي باتت تعرقل الكثير من الملفات وبصورة متزايدة، بحسب مسؤولين ودبلوماسيين. 

وسمح تفاهم بين الصين والولايات المتحدة في 2017 للأمم المتحدة بإظهار وحدتها أمام التهديد النووي الكوري الشمالي ثلاث مرات عبر ثلاث حزم من العقوبات الاقتصادية. 

لكن بعد ثلاث سنوات من ذلك، تسبب وباء كوفيد-19 بتفجير منافسة شرسة بين المساهمين الماليين الرئيسيين الاثنين في المنظمة، دفعت أمينها العام أنطونيو غوتيريش إلى التنديد بـ "الافتقار للقيادة" لمواجهة أسوأ أزمة تضرب العالم منذ العام 1945. 

وقال معبرا عن أسفه مؤخرا "حيث نرى سلطة، لا نرى دائما حس القيادة الضروري" الذي يجب أن يترافق معها. 

ورغم شهرين من المفاوضات، لم ينجح الأعضاء الـ 15 في مجلس الأمن باعتماد قرار يدعم دعوة الأمين العام إلى وقف لإطلاق النار في العالم تسهيلا لمكافحة وباء كوفيد-19.

ويرجع ذلك حصرا إلى الخلاف الأميركي الصيني حول ذكر منظمة الصحة العالمية، التي انسحب منها ترامب الجمعة، بطريقة شكلية فقط في نص مشروع القرار.  

ويبدي مسؤولون في الأمم المتحدة ودبلوماسيون تشاؤما بشأن المستقبل مع متابعتهم لاتساع مصادر التوتر بين بكين وواشنطن. 

ويشير سفير رفض كشف هويته إلى أن "مجلس الأمن بقي مشلولا لـ 45 عاما، بين عامي 1945 و1990، بسبب الحرب الباردة"، موضحا أن "آخر ما نحتاج إليه الآن هو حرب باردة جديدة تشل مجددا مجلس الأمن". وهو يرى أن "نقل الخلافات الثنائية إلى المجلس سيشكل كارثة". 

ويقول سفير آخر إنه "يجب علينا ألا ندخل في حرب باردة جديدة، لكن الوضع حاليا سيء" بالنسبة للأمم المتحدة، إن كان على مستوى القيادة والوباء أو على مستوى العلاقات الأميركية الصينية و"هي مواضيع مترابطة فيما بينها بشكل كبير". 

وفي الأمم المتحدة، يسود انطباع بوجود انحراف خطير باتجاه مجال عمل جديد ويعاني من الخلل.

ويلفت مسؤول في الأمم المتحدة رفض كشف هويته إلى أنه "في الماضي، كانت الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن تبقى منفصلة. خصمك اليوم بشأن ملف ما قد يصبح حليفك الأفضل غدا حول ملف آخر".

ويضيف "اليوم، كل شيء يتخطى حدوده، يوجد معسكرات وخلافات تتحرك من موضوع لآخر"، في إشارة ضمنية إلى الوضع في هونغ كونغ الذي وضع من جديد العضوين الرئيسيين الدائمين في مجلس الأمن بمواجهة بعضهما البعض. 

ويخلص هذه المسؤول للقول إن "التوتر الأميركي الصيني إشكالي بالفعل" بالنسبة للمنظمة، متحدثا من دون تفصيل عن "سلسلة مواضيع لا يتقدم مجلس الأمن بشأنها".

ويشاركه في هذا التحليل العديد من السفراء. ويتحدث سفير الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة أولوف سكوغ عن "شرخ هائل في الهندسة التعددية العالمية، وهو شرخ خطير جدا"، خصوصا بين واشنطن وبكين. 

من جهته يقول سفير ألمانيا - العضو غير الدائم في المجلس - كريستوف هوسغن "إننا الشهود على عملية استقطاب في مجلس الأمن"، في وقت تتبادل فيه البعثتين الأميركية والصينية المزيد من الردود اللاذعة على تويتر. 

وخلال مؤتمر صحفي الخميس، أسف غوتيريش لأن أزمة الوباء لم تدفع القوى الكبرى إلى التواضع. 

وقال الأمين العام للأمم المتحدة "إذا كان هناك من أمر تظهره لنا هذه الأزمة، فهو هشاشتنا. هشاشتنا الجماعية. عندما نكون ضعفاء، علينا أن نكون أكثر تواضعا. وعندما نكون متواضعين، يفترض أن نكون موحدين ومتضامنين"، مطالبا بأن يتبنى أعضاء مجلس الأمن هذا النهج. 

وأشار غوتيريش في هذا الإطار إلى الولايات المتحدة والصين، من دون تسميتهما، بامتلاكها حق النقض الذي يضاعف من سطوتهما. وقال "لم أر مجلس الأمن قط مشلولا بسبب الأعضاء (العشر) المنتخبين، في إشارة إلى الأعضاء غير الدائمين فيه. 

الحرة / وكالات - واشنطن

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أبناء مقاتلي داعش الغربيين.. مخيمات مليئة وأوروبا ترفض استقبالهم

الحرة / ترجمات - دبي
31 مايو 2020
أكثر من 900 طفل من أبناء تنظيم داعش يعيشون في مخيمات في سوريا
أكثر من 900 طفل من أبناء تنظيم داعش يعيشون في مخيمات في سوريا

في الوقت الذي يقبع فيه حوالي 900 طفل من أبناء أعضاء داعش في معسكرات اعتقال مليئة بالمرض في شمال شرق سوريا، ترفض الدول الغربية استعادة أبناء أعضاء التنظيم من الأصول الأوروبية، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.

في الشهر الماضي، عندما كانت فتاة فرنسية تبلغ من العمر سبع سنوات على وشك الموت إذا لم تتلق رعاية طبية عاجلة، أرسلت فرنسا طائرة طبية نقلتها إلى باريس لتلقي العلاج، تاركة وراءها والدتها، وشقيقان وأخت.

وكانت إعادة الفتاة، تيمية، هي الاستثناء النادر، لكنها دليل على قدرة البلدان على إعادة أطفالها عندما تريد، وفقا للمدافعين على حقوق الإنسان.

وقالت ليتا تايلر، باحثة بارزة في مكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش: "عندما يتعلق الأمر بردود حكومات مثل فرنسا التي تتحدث عن حقوق الإنسان، أخرجت طفلة واحدة، فلماذا لا تأخذ الأسرة بأكملها؟".

وترى جماعات حقوق الإنسان أن ترك الأطفال في سوريا يهدد صحتهم العقلية والجسدية ويخاطر بتلقينهم أيديولوجية تنظيم داعش، التي يتم اتباعها على نطاق واسع في المخيمات ويمكن أن تخلق جيلًا جديدًا من الجهاديين العنيفين.

ويفتقر الأطفال إلى التعليم والرعاية الصحية الكافية، وغالبًا ما يكون هناك نقص في الغذاء والمياه النظيفة، وتتفشى الأمراض المعدية وتقتل العشرات في الشهر، كما تتزايد المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا، ولكن لم يتم تأكيد أي حالات لعدم وجود اختبارات، وفقًا لمجموعة الأزمات الدولية.

وبحسب الصحيفة الأميركية، يعيش بعض الأطفال في المخيمات منذ سنوات، وتوفي تسعة منهم على الأقل من أبوين أوروبيين لأسباب يمكن الوقاية منها في السنوات الأخيرة.


صعوبة تأكيد الأبوة


هناك بعض البلدان استرجعت أطفالها، فقد أعادت روسيا وكوسوفو وتركيا وأوزبكستان وكازاخستان أكثر من 100 امرأة وطفل لكل منهم، لكن معظم الحكومات الغربية كانت مترددة في ذلك، مشيرة إلى عقبات مثل صعوبة تأكيد الأبوة، وخطر إرسال دبلوماسيين إلى منطقة حرب وعدم الرغبة في فصل الأطفال عن أمهاتهم.

وكان تنظيم داعش عندما استولى على أرض بحجم بريطانيا التي امتدت عبر الحدود السورية العراقية في عام 2014، معلنا أنها خلافة إسلامية، تدفق عشرات الآلاف من أتباعه من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العديد من الغربيين الذين أحضروا معهم أطفالًا أو أنجبوا بعد ذلك.

وتم اعتقال أولئك الذين نجوا من الحملة العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة  ضد التنظيم الذي انتهى قبل أكثر من عام، وتم حبس الرجال في السجون المؤقتة والنساء والأطفال في المخيمات.

وبينما تثير إعادة البالغين إلى وطنهم أسئلة صعبة حول مدى إدانتهم وخطورتهم، قامت شبكة من النشطاء والمحامين والأقارب في أوروبا وأميركا الشمالية بالضغط على الحكومات لإعادة الأطفال إلى منازلهم، بحجة أنهم لم يختاروا الذهاب إلى سوريا ويجب عليهم ألا يحملوا ذنب آبائهم.

من جانبه، ذكر تايغ ترير، محامي حقوق إنسان في كوبنهاغن: "هناك خط جدل مفاده أن الأطفال لا يجب إلقاء اللوم عليهم، لكننا لن نساعدهم لأنه ستكون هناك أم وربما أب سيخرج من الغابة ويصر على الانضمام إلى الأطفال".

وعلى الرغم من الصعوبات، أعادت 20 دولة بعض الأطفال إلى الوطن، كما أفاد مسؤول في الخارجية الأميركية أن واشنطن كذلك أعادت 15 طفلاً لكنه لم يذكر عدد الأطفال المتبقين.

وصرحت تايلر أن 26 طفلاً من الكنديين عالقون في شمال شرق سوريا، معظمهم في السادسة أو أقل، ومن بينهم الطفلة أميرة البالغة من العمر أربع سنوات، والتي ولدت لوالدين كنديين في سوريا وقُتلت عائلتهما في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان عمها يحاول إحضارها إلى كندا، لكن الحكومة الكندية رفضت السماح بذلك.

 

الأولوية للأطفال المرضى


بينما اتبعت دول أخرى نهجًا على أساس كل حالة على حدة، وتم إعطاء الأولوية للأطفال المرضى، والأيتام الذين يمكن إعادتهم إلى وطنهم دون رهن آبائهم الجهاديين.

وتعتبر قضية العودة إلى الوطن شائكة بشكل خاص بالنسبة لفرنسا، حيث قتلت داعش أكثر من 250 شخصًا، مما أدى إلى تحول غالبية الفرنسيين ضد إعادة الجهاديين وأسرهم، لكنها فعلا أعادت 18 طفلاً من أصل 300 طفلا من آباء فرنسيين.

ودعت القوات الكردية التي تدير المخيمات إلى إعادة جميع الأجانب إلى بلادهم، بحجة أنهم لا يستطيعون احتجازهم إلى أجل غير مسمى في منطقة غير مستقرة، لكن الحكومة الفرنسية تعتبر النساء اللواتي انضممن إلى الدولة الإسلامية مقاتلات يجب محاكمتهن حيث ارتكبن جرائمهن المزعومة، أي في سوريا أو العراق.

الحرة / ترجمات - دبي