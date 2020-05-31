عربي ودولي

إردوغان وخامنئي يحاولان استغلال الاحتجاجات في أميركا ويهاجمان سياستها

الحرة / ترجمات - دبي
31 مايو 2020
إيران وتركيا تؤيدان الإحتجاجات العنيفة في الولايات المتحدة
إيران وتركيا تؤيدان الإحتجاجات العنيفة في الولايات المتحدة

بالرغم من أن إيران قتلت أكثر من 1500 متظاهر خلال العام الماضي، إلا أنها سعت لاستغلال الاحتجاجات التي وقعت في عدد من المدن الأميركية بسبب مقتل رجل أسود على يد الشرطة، وأعلنت تأييدها لهذه الاضطرابات العنيفة، وفقاً لموقع جيروزالم بوست.

وكتب المرشد الأعلى علي خامنئي على صفحته على موقع تويتر: "إذا كنت صاحب بشرة سمراء وتمشي في الولايات المتحدة، فلا يمكنك التأكد من أنك ستبقى على قيد الحياة في الدقائق القليلة القادمة".

وزعم الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، أن مقتل جورج فلويد، الرجل الأميركي الأفريقي الذي قتل على يد الشرطة في مينيابوليس، كان "مقلقًا للغاية ومزعجًا".

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه في الوقت الذي يدعم فيه النظام الإيراني الاحتجاجات في الولايات المتحدة، والتي تحولت إلى أعمال عنف في العديد من المدن، كان يقتل الأكراد الذي يعبرون الحدود وينقلون البضائع.

 

تركيا

 


كما أيد الاحتجاجات الأميركية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المعروف بتطهيره العرقي للأكراد في شمال سوريا والذي نفذ جيشه غارة بطائرة بدون طيار أسفرت عن مقتل مدنيين يوم السبت في العراق، وفقاً للصحيفة.

ووصف الولايات المتحدة بأنها "عنصرية وفاشية"، وقال إن سلوك مدينة مينيابوليس كان نتيجة "مظهر مؤلم للنظام الظالم الذي نقف ضده في جميع أنحاء العالم".

وقال أردوغان: "تركيا تقف ضد جميع الهجمات التي تستهدف الإنسانية"، مضيفاً أن تركيا تأمل في أن يتلقى مرتكبو هذا العمل اللإنساني العقوبة التي يستحقونها، وأن تركيا ستراقب أميركا. 

وأكدت الصحيفة أن قرار تركيا وإيران بإشراك أنفسهم في الاحتجاجات الحالية في الولايات المتحدة هو جزء من عملية هذه الأنظمة التي تسعى إلى تبني وجه "تقدمي" في الخارج، وهو عكس ما يفعله النظام في الداخل.

الحرة / ترجمات - دبي

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الحرة / ترجمات - دبي
31 مايو 2020
In this photo taken Friday, April 3, 2020, residents walk past stalls near a partially closed off market due to the coronavirus…
In this photo taken Friday, April 3, 2020, residents walk past stalls near a partially closed off market due to the coronavirus outbreak in Wuhan in central China's Hubei province. (AP Photo/Ng Han Guan)

نفى غاو فو، مدير المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن يكون سوق ووهان للحيوانات البرية مصدراً لفيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 6 مليون شخصاً وقتل أكثر من 360 ألف آخرين، وفقاً لصحيفة ديلي ميل.

وقال فو: "في البداية، افترضنا أن سوق المأكولات البحرية قد يكون مصدراً للفيروس، لكن السوق الآن أشبه بالضحية".

وكانت الحكومة الصينية أكدت مراراً وتكراً على مدار 6 أشهر أن فيروس كورونا انتقل من الخفافيش إلى الإنسان في سوق ووهان للحيوانات البرية، وهو ما نفته الكثير من التقارير الإعلامية والاستخباراتية الأوروبية والأميركية.

وأكد فو أنه لم يتم اكتشاف أي فيروسات في عينات الحيوانات في السوق، وأنه تم العثور عليها فقط في العينات البيئية، مشيراً إلى أن فيروس كورونا كان موجدا قبل ذلك بفترة طويلة.

وأضاف أن الفيروس كان ينتشر في المدينة قبل الإبلاغ عن الـ41 حالة الأولى، وأن أول 13 حالة لا علاقة لهم بسوق ووهان، موضحاً أن أول إنسان أُصيب في 1 ديسمبر قبل أن تظهر عليه الأعراض في 8 ديسمبر.

ولم يحدد فو هوية "المريض صفر"، ولكن ربما كان رجلاً يبلغ من العمر 55 عامًا من مقاطعة هوبي الصينية أصيب في 17 نوفمبر، وفقًا لما ذكرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست.

وأشارت الصحيفة الإنكليزية إلى أن هذه التصريحات تؤكد أن بكين تسترت على الكثير من البيانات عن الفيروس في بداية الأزمة، مضيفة أنه لا ينبغي لأحد أن يشك في أهمية البيان لأن غاو ليس فقط أفضل أخصائي أوبئة في الصين بل هو أيضًا عضو في أكبر هيئة استشارية سياسية في البلاد.

وتتفق هذه التصريحات مع الدراسة التي نٌشرت في مجلية "لانسيت" والتي أجراها باحثون أميركيون وأكدت أن الفيروس انتقل إلى السوق عن طريق شخص مصاب.

وعلى مدار الأيام الماضية، نادت الكثير من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة بضرورة التحقيق في أصل فيروس كورونا، وعن مسؤولية الصين في هذه الأزمة.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد مراراً وتكراراً أن لديه أدلة تؤكد أن فيروس كورونا تسرب من مختبر ووهان للفيروسات، كما أكد عدد من الوزراء البريطانيين أن ليس لديهم شك في أن الفيروس تسرب من أحد مختبرات الصين.

بدوره، شبه مستشار الأمن الأميركي روبرت أوبراين رد الصين على جائحة الفيروس التاجي برد فعل الاتحاد السوفييتي على كارثة تشيرنوبيل النووية منذ عقود.

الحرة / ترجمات - دبي