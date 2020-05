"ظهر منذ فترة طويلة".. الصين تعترف أن سوق ووهان للحيوانات ليس مصدر انتشار كورونا

بالرغم من أن إيران قتلت أكثر من 1500 متظاهر خلال العام الماضي، إلا أنها سعت لاستغلال الاحتجاجات التي وقعت في عدد من المدن الأميركية بسبب مقتل رجل أسود على يد الشرطة، وأعلنت تأييدها لهذه الاضطرابات العنيفة، وفقاً لموقع جيروزالم بوست.

وكتب المرشد الأعلى علي خامنئي على صفحته على موقع تويتر: "إذا كنت صاحب بشرة سمراء وتمشي في الولايات المتحدة، فلا يمكنك التأكد من أنك ستبقى على قيد الحياة في الدقائق القليلة القادمة".

If you're dark-skinned walking in the US, you can't be sure you'll be alive in the next few minutes. #ICantBreathe #BlackLivesMatter pic.twitter.com/nwR8jeUPpg