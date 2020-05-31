عربي ودولي

"فلويد بنسخة كندية".. آلاف المتظاهرين في تورونتو بعد وفاة امرأة سوداء

31 مايو 2020
فتحت وحدة التحقيقات الخاصة في مقاطعة أونتاريو تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث
فتحت وحدة التحقيقات الخاصة في مقاطعة أونتاريو تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث

تظاهر آلاف الأشخاص بهدوء السبت في مدينة تورونتو الكندية لإدانة أعمال العنف التي تقوم بها الشرطة والعنصرية في الولايات المتحدة وكندا.

ونظمت التظاهرة على أثر وفاة امرأة سوداء الأربعاء في تورونتو بعدما سقطت من شرفة تقع في الطابق الرابع والعشرين خلال عملية للشرطة في ظروف ما زالت غامضة.

وتتزامن التظاهرة مع التجمعات الحاشدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد وفاة جورج فلويد الإفريقي الأميركي البالغ من العمر 46 عاما خلال توقيفه من قبل الشرطة.

ورفع المتظاهرو الكنديون الذين وضع معظمهم كمامات بسبب فيروس كورونا المستجد، لافتات كتب عليها "حياة السود تهم" و"لم أعد قادرا على التنفس"، العبارة التي قالها جورج فلويد عندما كان شرطي يثبته على الأرض.

وقال أحد المتظاهرين لوكالة فرانس برس: "من المهم على الرغم من الوباء، أن نظهر أننا نكافح من أجل العدالة للجميع، بالنسبة للسود ولكل الأشخاص الملونين".

وأضاف: "مع أن المشكلة أكبر في الولايات المتحدة، الأمر يجري هنا على أبوابنا في تورونتو وكندا وعلينا أن نتحد جميعا في العالم".

من جهتها، قالت مليكة هيني (24 عاما): "جئت لأعبر عن تضامني ودعمي من أجل أرواح كل الأشخاص السود التي انتزعت وسرقت".

وضم الحشد أشخاصا من كل الأعراق وعكس تنوع تورونتو أكبر مدينة كندية يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة.


كتب على لافتة "العدالة لريجيس" السيدة التي توفيت خلال الأسبوع الجاري في تورونتو.

وكانت ريجيس كورشينسكي - باكيه (29 عاما) سقطت من شرفة منزلها في الطابق الرابع والعشرين خلال تدخل للشرطة التي استدعتها والدتها على أثر خلاف عائلي.

وذكرت وسائل إعلام كندية أن الشابة كانت تعاني من مشاكل نفسية واصيبت بنوبة صرع.

وفتحت وحدة التحقيقات الخاصة في مقاطعة أونتاريو تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.

اقرأ أيضا

الاحتجاجات تثير قلق خبراء الصحة
أميركا

الاحتجاجات الأميركية تثير قلق خبراء الصحة: كورونا لم ينته بعد

In this photo taken Friday, April 3, 2020, residents walk past stalls near a partially closed off market due to the coronavirus…
عربي ودولي

"ظهر منذ فترة طويلة".. الصين تعترف أن سوق ووهان للحيوانات ليس مصدر انتشار كورونا

سرقة 620 ألف دولار من منزل رياض محرز
رياضة

بقيمة 620 ألف دولار.. سرقة مقتنيات ثمينة من منزل رياض محرز في مانشستر

فتحت وحدة التحقيقات الخاصة في مقاطعة أونتاريو تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث
عربي ودولي

"فلويد بنسخة كندية".. آلاف المتظاهرين في تورونتو بعد وفاة امرأة سوداء

Lebanese anti-government protesters wearing protective gear amid the COVID-19 pandemic lift placards demanding the…
من زاوية أخرى

لبنان يحكم بالتلاعب والتورية والبروباغندا
إيران وتركيا تؤيدان الإحتجاجات العنيفة في الولايات المتحدة
عربي ودولي

إردوغان وخامنئي يحاولان استغلال الاحتجاجات في أميركا ويهاجمان سياستها

هذا ليس أول اعتداء على المراسلين ووسائل الإعلام خلال تغطية الاحتجاجات
أميركا

الاعتداء على المراسلين مستمر.. مهاجمة فريق "فوكس نيوز" في واشنطن (فيديو)

عربي ودولي

"ظهر منذ فترة طويلة".. الصين تعترف أن سوق ووهان للحيوانات ليس مصدر انتشار كورونا

الحرة / ترجمات - دبي
31 مايو 2020
In this photo taken Friday, April 3, 2020, residents walk past stalls near a partially closed off market due to the coronavirus…
In this photo taken Friday, April 3, 2020, residents walk past stalls near a partially closed off market due to the coronavirus outbreak in Wuhan in central China's Hubei province. (AP Photo/Ng Han Guan)

نفى غاو فو، مدير المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن يكون سوق ووهان للحيوانات البرية مصدراً لفيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 6 مليون شخصاً وقتل أكثر من 360 ألف آخرين، وفقاً لصحيفة ديلي ميل.

وقال فو: "في البداية، افترضنا أن سوق المأكولات البحرية قد يكون مصدراً للفيروس، لكن السوق الآن أشبه بالضحية".

وكانت الحكومة الصينية أكدت مراراً وتكراً على مدار 6 أشهر أن فيروس كورونا انتقل من الخفافيش إلى الإنسان في سوق ووهان للحيوانات البرية، وهو ما نفته الكثير من التقارير الإعلامية والاستخباراتية الأوروبية والأميركية.

وأكد فو أنه لم يتم اكتشاف أي فيروسات في عينات الحيوانات في السوق، وأنه تم العثور عليها فقط في العينات البيئية، مشيراً إلى أن فيروس كورونا كان موجدا قبل ذلك بفترة طويلة.

وأضاف أن الفيروس كان ينتشر في المدينة قبل الإبلاغ عن الـ41 حالة الأولى، وأن أول 13 حالة لا علاقة لهم بسوق ووهان، موضحاً أن أول إنسان أُصيب في 1 ديسمبر قبل أن تظهر عليه الأعراض في 8 ديسمبر.

ولم يحدد فو هوية "المريض صفر"، ولكن ربما كان رجلاً يبلغ من العمر 55 عامًا من مقاطعة هوبي الصينية أصيب في 17 نوفمبر، وفقًا لما ذكرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست.

وأشارت الصحيفة الإنكليزية إلى أن هذه التصريحات تؤكد أن بكين تسترت على الكثير من البيانات عن الفيروس في بداية الأزمة، مضيفة أنه لا ينبغي لأحد أن يشك في أهمية البيان لأن غاو ليس فقط أفضل أخصائي أوبئة في الصين بل هو أيضًا عضو في أكبر هيئة استشارية سياسية في البلاد.

وتتفق هذه التصريحات مع الدراسة التي نٌشرت في مجلية "لانسيت" والتي أجراها باحثون أميركيون وأكدت أن الفيروس انتقل إلى السوق عن طريق شخص مصاب.

وعلى مدار الأيام الماضية، نادت الكثير من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة بضرورة التحقيق في أصل فيروس كورونا، وعن مسؤولية الصين في هذه الأزمة.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد مراراً وتكراراً أن لديه أدلة تؤكد أن فيروس كورونا تسرب من مختبر ووهان للفيروسات، كما أكد عدد من الوزراء البريطانيين أن ليس لديهم شك في أن الفيروس تسرب من أحد مختبرات الصين.

بدوره، شبه مستشار الأمن الأميركي روبرت أوبراين رد الصين على جائحة الفيروس التاجي برد فعل الاتحاد السوفييتي على كارثة تشيرنوبيل النووية منذ عقود.

الحرة / ترجمات - دبي