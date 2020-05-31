واشنطن ترحب بقرار لحظر حزب الله في النمسا 

أشادت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، السبت، بتبني البرلمان النمساوي مشروع قانون لكبح نشاطات حزب الله الإرهابية والإجرامية في البلاد.

وقد أعلن البرلمان النمساوي تبنيه بالإجماع قرارا لدعوة الحكومة النمساوية إلى الحد من نشاطات التنظيم الإرهابية، وإطلاق مجموعة من المبادرات المماثلة على صعيد الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكره عضو البرلمان مارتن إنغلبيرك في تغريدة الجمعة.

وأعادت أورتاغوس التغريد معلقة: "نرحب بأن البرلمان النمساوي اعترف بالتهديد الذي يمثله حزب الله في أوروبا وندعو إلى اتخاذ خطوات إضافية ضد الكيانات الإرهابية التي توكلها إيران".

وقد ارتفعت الأصوات المطالبة بحظر نشاطات الحزب في النمسا بالأخص بعد اتخاذ قرار مماثل في ألمانيا.

وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية في أواخر أبريل حظر كافة أنشطة جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران على أراضيها وصنفتها منظمة إرهابية.

كما نفذت الشرطة مداهمات على جمعيات مساجد في أربع مدن بأنحاء البلاد يعتقد مسؤولون أنها مقربة من الجماعة الشيعية المسلحة.

وذكرت الوزارة أن القرار يعني حظر رموز حزب الله في التجمعات أو المنشورات أو وسائل الإعلام وإمكانية مصادرة أصوله، وأضافت أنه نظرا لأن الجماعة منظمة أجنبية فلا يمكن حظرها وحلها.