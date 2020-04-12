تركيا تنفي اللجوء لصندوق النقد بسبب أزمة كورونا

قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية الأحد إن بلاده لا تخطط لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي تدرس فيه خيارات تمويلية لتخفيف الأثر الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا.
كانت رويترز نقلت الجمعة عن مسؤولين قولهم إن تركيا أجرت محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الحصول على خط مبادلات من مجلس الاحتياطي الاتحادي بالإضافة إلى خيارات تمويل أخرى.
وقال كالين خلال مقابلة مع قناة سي إن إن تُرك الخاصة إن "صندوق النقد الدولي ليس على جدول أعمالنا... تركيا ليس لديها ترتيب لعقد صفقة جديدة مع صندوق النقد ولا ائتمان أو اتفاق سحب تحت الطلب جديد".
وردا على سؤال عن انتقاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لصندوق النقد، قالت كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق الخميس "في الواقع لدينا انخراط مثمر للغاية مع جميع الأعضاء، بما فيهم تركيا... نحن هنا من أجل جميع أعضائنا".
تجاوز عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 في تركيا 1100 حالة في حين تأكدت إصابة ما يزيد على 50 ألفا، وفرضت السلطات إجراءات عزل عام لمدة يومين في معظم أنحاء البلاد من منتصف ليل الجمعة.