اقتصاد

تركيا تنفي اللجوء لصندوق النقد بسبب أزمة كورونا

12 أبريل 2020
قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية الأحد إن بلاده لا تخطط لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي تدرس فيه خيارات تمويلية لتخفيف الأثر الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا.

إصابات جديدة بكورونا في تركيا
إصابات جديدة بكورونا في تركيا

قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية الأحد إن بلاده لا تخطط لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي تدرس فيه خيارات تمويلية لتخفيف الأثر الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا.

كانت رويترز نقلت الجمعة عن مسؤولين قولهم إن تركيا أجرت محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الحصول على خط مبادلات من مجلس الاحتياطي الاتحادي بالإضافة إلى خيارات تمويل أخرى.
وقال كالين خلال مقابلة مع قناة سي إن إن تُرك الخاصة إن "صندوق النقد الدولي ليس على جدول أعمالنا... تركيا ليس لديها ترتيب لعقد صفقة جديدة مع صندوق النقد ولا ائتمان أو اتفاق سحب تحت الطلب جديد".
وردا على سؤال عن انتقاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لصندوق النقد، قالت كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق الخميس "في الواقع لدينا انخراط مثمر للغاية مع جميع الأعضاء، بما فيهم تركيا... نحن هنا من أجل جميع أعضائنا".
تجاوز عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 في تركيا 1100 حالة في حين تأكدت إصابة ما يزيد على 50 ألفا، وفرضت السلطات إجراءات عزل عام لمدة يومين في معظم أنحاء البلاد من منتصف ليل الجمعة.
 
 

اقرأ أيضا

إصابات جديدة بكورونا في تركيا
اقتصاد

تركيا تنفي اللجوء لصندوق النقد بسبب أزمة كورونا

بلغ عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 1.7 مليون شخص
صحة

لقاح لفيروس كورونا.. خبير يكشف حقائق لا تدعو للتفاؤل

جوليان أسانج
عربي ودولي

 مؤسس ويكيليكس أنجب طفلين من محاميته عندما كان محتجزا بسفارة الإكوادور 

البابا يحتفل بعيد الفصح وحيدا بدون مصلين
أزمة كورونا

أزمة كورونا.. البابا يحتفل بعيد الفصح وحيدا بدون مصلين

Lebanese anti-government protester flashes the victory sign in front of a burning roadblock during a demonstration in Beirut on…
من زاوية أخرى

الشرق الأوسط بعد كورونا... "مزيد من الشيء ذاته"
لاس فيغاس" تتحول إلى مدينة أشباح.. وتسريح عشرات آلاف العمال "
أميركا

"لاس فيغاس" مدينة أشباح.. "أصحاب المليارات" استغنوا عن عمالهم

الحكومة الأفغانية أطلقت الدفعة الثالثة من المعتقلين في اليوم نفسه
عربي ودولي

بعد إلغائها للمحادثات.. "طالبان" تعلن إطلاق سراح 20 معتقلا لديها

أميركا

"لاس فيغاس" مدينة أشباح.. "أصحاب المليارات" استغنوا عن عمالهم

12 أبريل 2020
لاس فيغاس" تتحول إلى مدينة أشباح.. وتسريح عشرات آلاف العمال "
لاس فيغاس" تتحول إلى مدينة أشباح.. وتسريح عشرات آلاف العمال "

تحولت مدينة لاس فيغاس الأميركية التي تعرف بـ "جنة المقامرة" إلى مدينة أشباح، بسبب فرض إجراءات العزل وإغلاق الكازينوهات والفنادق والمطاعم وصالات المراهنة والترفيه، في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبسبب هذه الإجراءات الصارمة، فقد عشرات الآلاف من العاملين في هذا القطاع وظائفهم، وقد عبر العمال عن غضبهم بعدما تخلى عنهم أرباب عملهم أصحاب المليارات بسبب إجراءات العزل.
 
وفي حين أن بعض الكازينوهات تواصل دعم العمال، فإن بعضها الآخر عرضت "بدل تعويض" يساوي أسبوعين أو أقل من الراتب ما أجبر الموظفين على تقديم طلبات إعانات بطالة وفق ما أوضح عمال نقابيون خلال مؤتمر إلكتروني.

تحولت لاس فيغاس إلى مدينة أشباح

 
وقالت ديبرا غيفريز وهي نادلة عملت لمدة أربعة عقود في أحد الكازينوهات الكبيرة: "هذا المبلغ لا يكفينا، نحن في حاجة إلى إطعام عائلاتنا، كما لدينا فواتير تتراكم". وأضافت: "تحولت لاس فيغاس إلى مدينة أشباح".

وكانت لاسفيغاس تستقبل أكثر من 40 مليون زائر كل عام، لكن أوامر البقاء في المنزل وحظر السفر أعاقت السياحة حتى قبل إغلاق كازينوهاتها التي تضررت في وقت كان فيه العمال يتطلعون إلى تحقيق أرباح أكبر في موسم الذروة.
 
وإذا بقيت كل الكازينوهات الأميركية مغلقة حتى منتصف مايو، فسيخسر الاقتصاد حوالي 43,5 مليار دولار من النشاطات الاقتصادية وفقا لجمعية "أميركن غايمينغ سوسايتي". 

فقد عشرات الآلاف من العاملين في هذا القطاع وظائفهم

لكن رغم أن الكازينوهات مؤهلة للحصول على مساعدة فدرالية خلال جائحة كوفيد - 19، فإن العديد منها قامت على الفور بتسريح موظفيها، حسبما قال رئيس جمعية "يونايت هير" دي تايلور.

ودعت جوكوندا أرغيو-كلاين أمينة سر اتحاد الطهاة ومقره في لاس فيغاس، مشغلي الكازينوهات الكبرى إلى تحمل مسؤوليتها في هذا المجتمع، وقالت: "تركت الكازينوهات عمالها بمفردهم الآن... إنه وضع مؤلم جدا". 
 