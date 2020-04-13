اقتصاد

ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط بعد الاتفاق على خفض الإنتاج

13 أبريل 2020
ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط بعد الاتفاق على خفض الإنتاج
ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط بعد الاتفاق على خفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط صباح الاثنين، في الأسواق الآسيوية عقب اتفاق أوبك وشركائها على خفض تاريخي للإنتاج، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
 
فقد ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7.03% إلى 24.36 دولاراً، وبرنت بحر الشمال بنسبة 4.6 %.
 
وكانت منظمة أوبك وشركاؤها (مجموعة أوبك بلاس) اتفقوا مساء الأحد خلال اجتماع عبر الفيديو دام ساعة على "أكبر خفض للإنتاج في التاريخ"، على أمل أن يسهم ذلك في رفع سعر النفط وسط تفشي وباء كوفيد-19، وعلى الرغم من التوتر بين موسكو والرياض.
 
وبعد الاجتماع، كتب وزير الطاقة السعودي عبر العزيز بن سلمان في تغريدة: " الاجتماع انتهى بإجماع المنتجين في أوبك+ على خفض الإنتاج ابتداءً من مايو القادم".

بينما شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية على "الأهمية الكبرى" للاتفاق. ورحبت كندا كذلك به، معتبرةً أن الخفض المرتقب للإنتاج "خبر جيد".
 
لكن بعض المحللين يشككون بنتائج الخفض، على غرار ستيفن إينيس من "أكسيكورب"، الذي أشار إلى الشكوك التي لا تزال تهيمن بشأن الاتفاق، خصوصاً مع انهيار الطلب بسبب وباء كورونا.
 
وقال إينيس: "المخاوف قائمة بشأن ما إذا كان هذا الاتفاق جاء متأخراً جداً وألا يكون كافياً لوقف انخفاض الأسعار في الأسابيع المقبلة، مع تناقص سعة التخزين".

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ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط بعد الاتفاق على خفض الإنتاج
اقتصاد

ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط بعد الاتفاق على خفض الإنتاج

اقتصاد

لتمويل مكافحة "كورونا".. الاتحاد الأوروبي يتجه لسن ضريبة على أغنياء القارة

13 أبريل 2020
تأتي الضريبة عقب تخوف من طول أزمة الوباء
تأتي الضريبة عقب تخوف من طول أزمة الوباء

يتجه الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع، إلى صياغة "ضريبة مؤقتة"، على ثروة أغنياء أوروبا، قصد تمويل برنامج مكافحة وباء كورونا في القارة العجوز.

وحسب صحيفة "لاكخوا" الفرنسية، جاء الاقتراح من قبل ثلاثة أشهر الاقتصاديين الفرنسيين، وهم  كميل لانديز، وإيمانويل سايز، وغابرييل زوكمان، الذين اقترحوا فكرة إدخال "ضريبة مؤقتة" بشكل تصاعدي حسب مدة الأزمة، تبدأ بنسبة 1 في المائة، على ثروة أغنياء دول الاتحاد الأوروبي. 

ويهدف هذا المخطط الأوروبي، إلى خلق صندوق أوروبي خاص لمكافحة فيروس كورونا في الدول الأكثر تضررا في الاتحاد الأوروبي، وتولى مهمة صرف سيولة الصندوق إلى جهاز "قوى الأمن الداخلي - ISF" المعني بالجانب الأمني في الاتحاد. 

ويتوجس قادة الاتحاد، بحسب الصحيفة الفرنسية، من طول مدة المعركة ضد وباء كورونا، ما سيفقد دول الاتحاد لمدخراتها المالية، ويجعلها في حالة عجز أمام تسديد ديونها، مع خطر أن تجد بلدان مثل إيطاليا، المتأثرة بشكل خاص بالوباء، نفسها في وضع مالي خطير. 

ويجمع قادة القارة، على ضرورة توفير أدوات مشتركة لتقاسم تكلفة الأزمة الصحية، مثل اللجوء إلى آلية الاستقرار الأوروبية ESM، وهو صندوق مخصص لمساعدة الدول التي تواجه صعوبات مالية في الاتحاد. 

ومن المقرر قريبا، أن يطلب البنك المركزي الأوروبي "سندات كورونا"، التي ستسمح للدول الأوروبية بتمويل نفسها بتكلفة أقل، ولكن لا يزال إطلاقها يقسم قادة الاتحاد، خاصة مع رفض ألمانيا للأمر. 

وحول فاعلية هذه الضريبة، يرى كاميل لاندايس، أستاذ في كلية لندن للاقتصاد، إن اللجوء إلى هذه الضريبة، أمر معقد وسيضع الجميع أمام إكراه من يستفيد وكم سيستفيد. 

وأضاف إن المشكلة لدى دول الاتحاد، تكمن في رده المتأخر على وقع أي أزمة مالية أو صحية لها تداعيات اقتصادية. 

ووضح ذلك الخبير، في غياب استراتيجيات شاملة وواضحة لتمويل إدارة الأزمات، واللجوء إلى طرق أكثر تعقيدا في كل مرة. 

لكنه رجح إمكانية نجاح الخطة في المقابل، مذكرا بمثال ألمانيا، التي قررت نفس الضريبة، بعد الحرب العالمية الثانية،  لتدارك التبعات الاقتصادية للحرب.

لكن كم يمكن ان تجلب هذه الضريبة لصندوق الاتحاد الأوروبي؟ 

بحسب "لاكخوا"، ستكون ضريبة الثروة هذه، "أكثر فاعلية" لأنها ستُفرض ليس على مستوى الدول، بل على المستوى الأوروبي، حيث يتركز الأغنياء كثيرا.