ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط بعد الاتفاق على خفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط صباح الاثنين، في الأسواق الآسيوية عقب اتفاق أوبك وشركائها على خفض تاريخي للإنتاج، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
فقد ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7.03% إلى 24.36 دولاراً، وبرنت بحر الشمال بنسبة 4.6 %.
وكانت منظمة أوبك وشركاؤها (مجموعة أوبك بلاس) اتفقوا مساء الأحد خلال اجتماع عبر الفيديو دام ساعة على "أكبر خفض للإنتاج في التاريخ"، على أمل أن يسهم ذلك في رفع سعر النفط وسط تفشي وباء كوفيد-19، وعلى الرغم من التوتر بين موسكو والرياض.
وبعد الاجتماع، كتب وزير الطاقة السعودي عبر العزيز بن سلمان في تغريدة: " الاجتماع انتهى بإجماع المنتجين في أوبك+ على خفض الإنتاج ابتداءً من مايو القادم".
بينما شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية على "الأهمية الكبرى" للاتفاق. ورحبت كندا كذلك به، معتبرةً أن الخفض المرتقب للإنتاج "خبر جيد".
لكن بعض المحللين يشككون بنتائج الخفض، على غرار ستيفن إينيس من "أكسيكورب"، الذي أشار إلى الشكوك التي لا تزال تهيمن بشأن الاتفاق، خصوصاً مع انهيار الطلب بسبب وباء كورونا.
وقال إينيس: "المخاوف قائمة بشأن ما إذا كان هذا الاتفاق جاء متأخراً جداً وألا يكون كافياً لوقف انخفاض الأسعار في الأسابيع المقبلة، مع تناقص سعة التخزين".