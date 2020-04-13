اقتصاد

ترامب: أوبك وشركاؤها سيخفضون النفط 20 مليون برميل يوميا

13 أبريل 2020
US President Donald Trump speaks during the daily briefing on the novel coronavirus, which causes COVID-19, in the Brady…
ترامب: أوبك وشركاؤها سيخفضون النفط بمقدار 20 مليون برميل يوميا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم تدرس إمكانية خفض الانتاج بمقدار 20 مليون برميل يوميا بموجب اتفاق يهدف إلى تعزيز الأسعار. 

وقال ترامب الذي توسط في الاتفاق، إنه أكبر من المتوقع وسيساعد على انتعاش قطاع الطاقة من تأثيرات وباء كوفيد-19. 

وأضاف "بعد أن شاركت في المفاوضات، أقول إن أوبك وشركاءها يتطلعون إلى خفض 20 مليون برميل يوميا، وليس 10 ملايين كما تردد". وتابع "شكرا لجميع من عملوا معي على إعادة هذا القطاع الكبير جدا إلى مساره، خصوصا روسيا والسعودية".  

وتضررت أسعار النفط بشكل كبير بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة وباء كوفيد-19، وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا. 

وتوصلت كبرى الدول المصدرة للنفط إلى اتفاق الجمعة، وقال ترامب أنه سيساعد المكسيك، التي قاومت خفض الإنتاج، في تحقيق أهدافها في إطار الاتفاق. 

وعقدت دول أوبك المصدرة للنفط بقيادة السعودية، وشركاؤها بقيادة روسيا اجتماعا ثانيا عبر الفيديو الأحد للمصادقة على الاتفاق. 

وارتفعت اسعار النفط في تعاملات آسيا الاثنين، إلا أنها عاودت الانخفاض عند إغلاق الأسواق وسط خشية المتعاملين من أن لا يكون اتفاق خفض الانتاج كافيا لدعم الأسعار وتعويض تراجع الطلب. 

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حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية، نيل كاشكاري، من أن الاقتصاد الأميركي قد يواجه ١٨ شهرا من الإغلاقات المتكررة، ما لم يتم التوصل لعلاج فعال أو لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وقال كاشكاري في حواره مع قناة CBS الأميركية الأحد، "نحن نبحث حول العالم، وكلما خففوا (الدول) الضوابط الاقتصادية، يبدأ الفيروس في الانتشار مجددا".

وأوضح كاشكاري أن الولايات المتحدة قد تشهد موجات مكررة من انتشار فيروس كورونا والتي يتبعها ضوابط وقيود من جانب الدولة، إلى أن يتم التوصل لعلاج أو لقاح.

وأضاف قوله: "أعتقد أن علينا التركيز على استراتيجية لمدة ١٨ شهرا، بخصوص نظامنا الصحي والاقتصادي".

يذكر أن معدل البطالة في الولايات المتحدة قد قفز خلال الأسابيع القليلة الماضية، في الوقت الذي أمرت فيه الولايات والسلطات المحلية بإغلاق الأعمال لكبح انتشار فيروس كورونا، بحسب وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.

وكان الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، قد قال الأحد في مقابلة مع قناة "سي إن إن"، إن الاقتصاد الأميركي قد يشهد إعادة فتح جزئية في مايو، محذرا في نفس الوقت من عودة تفشي المرض في الخريف.

بدوره، حذر كاشكاري قائلا، "قد يكون أمامنا طريق طويل إلى أن نجد علاجا فعالا أو لقاح، ويصعب علي رؤية تعاف اقتصادي على شكل حرف V (متذبذب بين الركود والتعافي) تحت هذا السيناريو".

يذكر أن البنك المركزي الأميركي قد حاول التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية، بإطلاق برنامج مكون من حزمة مساعدات مالية وصلت قيمته إلى 2.3 تريليون دولار، على هيئة قروض، فيما وصلت نسبة الفوائد إلى صفر تقريبا.