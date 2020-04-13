ترامب: أوبك وشركاؤها سيخفضون النفط 20 مليون برميل يوميا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم تدرس إمكانية خفض الانتاج بمقدار 20 مليون برميل يوميا بموجب اتفاق يهدف إلى تعزيز الأسعار.
وأضاف "بعد أن شاركت في المفاوضات، أقول إن أوبك وشركاءها يتطلعون إلى خفض 20 مليون برميل يوميا، وليس 10 ملايين كما تردد". وتابع "شكرا لجميع من عملوا معي على إعادة هذا القطاع الكبير جدا إلى مساره، خصوصا روسيا والسعودية".
وتضررت أسعار النفط بشكل كبير بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة وباء كوفيد-19، وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا.
وتوصلت كبرى الدول المصدرة للنفط إلى اتفاق الجمعة، وقال ترامب أنه سيساعد المكسيك، التي قاومت خفض الإنتاج، في تحقيق أهدافها في إطار الاتفاق.
وعقدت دول أوبك المصدرة للنفط بقيادة السعودية، وشركاؤها بقيادة روسيا اجتماعا ثانيا عبر الفيديو الأحد للمصادقة على الاتفاق.
وارتفعت اسعار النفط في تعاملات آسيا الاثنين، إلا أنها عاودت الانخفاض عند إغلاق الأسواق وسط خشية المتعاملين من أن لا يكون اتفاق خفض الانتاج كافيا لدعم الأسعار وتعويض تراجع الطلب.