اقتصاد

لديها 75 ألف شاغر جديد.. أمازون توظف 100 ألف عامل في شهر

14 أبريل 2020
أمازون من بين أكبر الشركات العالمية التي تخطت قيمتها حاجز المليار دولار
أمازون من بين أكبر الشركات العالمية التي تخطت قيمتها حاجز المليار دولار

أعلنت شركة أمازون، الاثنين، أنّها وظفت 100 ألف شخص إضافي في الولايات المتحدة كما وعدت قبل شهر، وأنّها تعتزم توظيف 75 ألفاً آخرين "خلال هذا الظرف غير المسبوق" الناجم عن وباء كوفيد-19.

ويشير هذا الإعلان من عملاق التكنولوجيا والبيع بالتجزئة، إلى مدى ارتفاع الطلب عبر الإنترنت، مع اضطرار الناس لملازمة منازلهم نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وهذه الزيادة في التوظيف، التي امتدت إلى شركات أخرى في قطاع الطعام والبيع بالتجزئة، تأتي في خضم تقارير عن إحالة 17 مليون موظف على البطالة خلال الشهر الماضي في الولايات المتحدة.

وقالت أمازون في بيان على موقعها "نحن فخورون اليوم بإعلان أنّنا وفينا بتعهدنا استحداث 100 ألف وظيفة، ويعمل الموظفون الجدد في مواقع بأنحاء الولايات المتحدة ويساعدون في خدمة الزبائن".  

وأضافت "سنواصل التوظيف، واستحداث 75 ألف وظيفة إضافية للمساعدة في خدمة الزبائن خلال هذا الظرف غير المسبوق".  

وفي مطلع العام كان عدد العاملين في الشركة نحو 800 ألف موظف بدوامات كاملة وجزئية، علاوة على متعاقدين يعملون في بعض خدمات التوصيل.  

وتابعت أمازون أنها ترحب بتوظيف الناس الذين أحيلوا على إجازات قسرية بسبب الوباء إلى حين استعادتهم عملهم الأصلي.  

لكن بموازاة الزيادة غير المسبوقة على الطلب، واجهت أمازون أيضاً انتقادات من عمالها في المخازن والمتاجر بسبب مخاطر الإصابة بكوفيد-19.  

بدورها، أعلنت شركة وولمارت نيتها توظيف 150 ألف عامل جديد، فيما قالت شركة إنستاكارت لخدمات التوصيل إنها تنوي توظيف 300 ألف عامل متعاقد.
 

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اقتصاد

ترامب: أوبك وشركاؤها سيخفضون النفط 20 مليون برميل يوميا

13 أبريل 2020
US President Donald Trump speaks during the daily briefing on the novel coronavirus, which causes COVID-19, in the Brady…
ترامب: أوبك وشركاؤها سيخفضون النفط بمقدار 20 مليون برميل يوميا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم تدرس إمكانية خفض الانتاج بمقدار 20 مليون برميل يوميا بموجب اتفاق يهدف إلى تعزيز الأسعار. 

وقال ترامب الذي توسط في الاتفاق، إنه أكبر من المتوقع وسيساعد على انتعاش قطاع الطاقة من تأثيرات وباء كوفيد-19. 

وأضاف "بعد أن شاركت في المفاوضات، أقول إن أوبك وشركاءها يتطلعون إلى خفض 20 مليون برميل يوميا، وليس 10 ملايين كما تردد". وتابع "شكرا لجميع من عملوا معي على إعادة هذا القطاع الكبير جدا إلى مساره، خصوصا روسيا والسعودية".  

وتضررت أسعار النفط بشكل كبير بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة وباء كوفيد-19، وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا. 

وتوصلت كبرى الدول المصدرة للنفط إلى اتفاق الجمعة، وقال ترامب أنه سيساعد المكسيك، التي قاومت خفض الإنتاج، في تحقيق أهدافها في إطار الاتفاق. 

وعقدت دول أوبك المصدرة للنفط بقيادة السعودية، وشركاؤها بقيادة روسيا اجتماعا ثانيا عبر الفيديو الأحد للمصادقة على الاتفاق. 

وارتفعت اسعار النفط في تعاملات آسيا الاثنين، إلا أنها عاودت الانخفاض عند إغلاق الأسواق وسط خشية المتعاملين من أن لا يكون اتفاق خفض الانتاج كافيا لدعم الأسعار وتعويض تراجع الطلب. 