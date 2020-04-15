الاحتياطي الفدرالي يعلن تسجيل "انكماش حاد" في الاقتصاد الأميركي

أعلن الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الأربعاء، أن الاقتصاد الأميركي سجل "انكماشا حاداً" في جميع أنحاء البلاد، وسط حالة الإغلاق بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال البنك إن الشركات في جميع القطاعات "أبلغت عن توقعات غير مستقرة مطلقاً ... وتوقعت معظمها أن تسوء الأوضاع خلال الأشهر المقبلة".

وأظهر تقرير البنك مؤشرات مبكرة على تدهور كبير في قطاعات الاقتصاد الأميركي بعدما أُجبرت المصانع والمتاجر والمطاعم في جميع أنحاء البلاد على إغلاق أبوابها.

وأظهرت تقارير الحكومة أن 17 مليون موظف خسروا وظائفهم خلال ثلاثة أسابيع حتى 4 إبريل، وقال البنك إن "التوقعات القصيرة الأمد تشير إلى مزيد من فقدان الوظائف خلال الأشهر المقبلة".

وأشار التقرير إلى أن القطاعات الأكثر تضررا بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي والإغلاق الإجباري، هي قطاعات الترفيه والضيافة وتجارة التجزئة باستثناء السلع الأساسية.

وسجلت كذلك انخفاضات في التصنيع، ورغم أن منتجات الأغذية والأدوية شهدت طلباً قوياً، إلا أنها عانت من تأخيرات في الإنتاج بسبب إجراءات منع انتشار الوباء وعرقلة سلاسل الإمداد.

وتم إعداد التقرير قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة في البنك والمكلفة وضع السياسيات في 28 و29 إبريل، واعتمد على معلومات تم جمعها حتى 6 إبريل.