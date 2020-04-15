اقتصاد

النفط يغلق على هبوط حاد رغم اتفاق "أوبك+"

15 أبريل 2020
تراجعت أسعار النفط لمستويات قبل 30 عاما
تراجعت أسعار النفط لمستويات قبل 30 عاما

هبطت أسعار النفط بشكل حاد، الثلاثاء، وتراجع الخام الأميركي باتجاه مستوى 20 دولارا للبرميل، مع مراهنة المستثمرين على أن انهيارا في الطلب على الوقود ناجم عن جائحة فيروس كورونا، سيكون كبيرا بدرجة لن تعوضه تخفيضات عالمية قياسية من المنتجين.

ومن المتوقع أن يخفض أكبر منتجي النفط في العالم الإنتاج بما يصل إلى 19.5 مليون برميل يوميا، لكن تلك التخفيضات يجري تنفيذها ببطء في بعض الحالات ولن تبدأ قبل أسابيع.

وعلى النقيض فإن الطلب العالمي هوى بحوالي 30 بالمئة قبل بضعة أسابيع وهو ما تسبب في امتلاء سريع لصهاريج التخزين في مصافي التكرير.

وأنهت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق، جلسة التداول، منخفضة 2.30 دولار، أو 10.3 بالمئة، لتسجل عند التسوية 20.11 دولار للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 2.14 دولار، أو 6.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 29.60 دولار للبرميل.

والخامان القياسيان كلاهما منخفضان أكثر من 50 بالمئة عن مستوياتهما في بداية العام.

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15 أبريل 2020
متعاملون في بورصة نيويورك
متعاملون في بورصة نيويورك

قفزت الأسهم الأميركية، الثلاثاء، بدعم من تفاؤل بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تتحرك لتخفيف الإغلاقات المرتبطة بإجراءات كبح انتشار فيروس كورونا، وهو ما ألقى بظلاله على تقارير أرباح تبعث على القلق من بنكي جيه بي مورغان وويلز فارغو.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 560.43 نقطة، أو 2.4 بالمئة، إلى 23951.20 نقطة، بينما صعد المؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 84.12 نقطة، أو 3.05 بالمئة، ليغلق عند 2845.75 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 323.32 نقطة، أو 3.95 بالمئة، إلى 8515.74 نقطة.