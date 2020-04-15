اقتصاد

انخفاض غير مسبوق لليرة اللبنانية في السوق السوداء

15 أبريل 2020
تشهد البلاد منذ أشهر أسوأ تراجع اقتصادي في تاريخها الحديث مع نقص حاد في السيولة وتراجع كبير في الاحتياطات الأجنبي
تشهد البلاد منذ أشهر أسوأ تراجع اقتصادي في تاريخها الحديث مع نقص حاد في السيولة وتراجع كبير في الاحتياطات الأجنبي

سجّلت الليرة اللبنانية انخفاضا غير مسبوق في قيمتها لتتخطى عتبة ثلاثة آلاف مقابل الدولار الأميركي الواحد في السوق السوداء، وفق ما أفاد به صرافون لوكالة فرانس برس الأربعاء.

وتشهد البلاد منذ أشهر أسوأ تراجع اقتصادي في تاريخها الحديث مع نقص حاد في السيولة وتراجع كبير في الاحتياطات الأجنبية.

ومنذ الصيف، ظهرت في لبنان للمرة الأولى منذ عقود سوق موازية، انخفضت فيها قيمة العملة المحلية تدريجيا، فيما لايزال سعر الصرف الرسمي مثبتا على 1507.

وقال صرافان في بيروت، طلبا عدم كشف هويتهما، لفرانس برس إن "سعر صرف الليرة يراوح بين ثلاثة آلاف و3100 ألف ليرة وفقا للمبلغ الذي يبيعه الزبون بالدولار".

وأكد مصدر ثالث أن سعر الصرف لديه بلغ ثلاثة آلاف ليرة.

ويأتي انخفاض قيمة الليرة في السوق الموازية رغم تعميم صدر عن مصرف لبنان في مارس طلب فيه من الصرافين تحديد سعر شراء العملات الأجنبية بنسبة لا تتعدى 30 في المئة من سعر الصرف الرسمي.

وتفرض المصارف منذ سبتمبر إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال بشكل عام خصوصا بالدولار، ومنعت التحويلات المالية إلى الخارج. 

وفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد من الأزمة بعدما امتنعت المصارف عن تزويد زبائنها بالدولار متحججة بعدم القدرة على استيراده نتيجة إغلاق المطار. وكان يسمح قبل ذلك للمواطن في بعض المصارف بسحب مئة دولار أسبوعيا.

وأمام تدهور قيمة الليرة أكثر، طلب مصرف لبنان في الأسبوع الأول من الشهر الحالي من المصارف منح المواطنين ممن لا تتخطى قيمة ودائعهم ثلاثة آلاف دولار، إن رغبوا، أموالهم بالليرة اللبنانية بحسب سعر صرف السوق.

وحددت جمعية المصارف سعر الصرف لهذه الفئة من المواطنين بـ 2600 ليرة.

ويحمّل مواطنون وسياسيون المصارف جزءاً من مسؤولية التدهور الاقتصادي المتسارع. وتوالت الاتهامات بتحويل أصحاب المصارف وسياسيين ومتمولين مبالغ ضخمة إلى الخارج مع بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطة في 17 أكتوبر وحتى نهاية العام 2019، وتحديدا خلال أسبوعين أغلقت فيهما المصارف أبوابها إثر بدء التظاهرات.

ويرزح لبنان اليوم تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتعدّ هذه النسبة من الأعلى في العالم.

وأعلن لبنان الشهر الماضي توقّفه عن تسديد كافة مستحقات سندات اليوروبوند بالعملات الأجنبية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين من شأنها حماية "الاحتياطي المحدود من العملات الأجنبية".

وتضع الحكومة اللبنانية اللمسات الأخيرة على خطة اقتصادية وصفتها بـ"الإنقاذية" لكنها تثير انتقادات قبل اعتمادها. وتأمل أن تحصل إثرها على دعم مالي من المجتمع الدولي.

وتقدّر السلطات حاجة لبنان اليوم إلى أكثر من 80 مليار دولار للخروج من الأزمة الراهنة والنهوض بالاقتصاد، من ضمنها ما بين 10 إلى 15 مليار دولار على شكل دعم خارجي خلال السنوات الخمس المقبلة.

اقرأ أيضا

تشهد البلاد منذ أشهر أسوأ تراجع اقتصادي في تاريخها الحديث مع نقص حاد في السيولة وتراجع كبير في الاحتياطات الأجنبي
اقتصاد

انخفاض غير مسبوق لليرة اللبنانية في السوق السوداء

مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يحذر من تداعيات خطيرة
أزمة كورونا

حذرت من انقسام دولي.. الصحة العالمية: 3 لقاحات دخلت التجارب السريرية

فيروس كورونا المستجد أرواح أكثر من 12 ألف شخص في بريطانيا
أزمة كورونا

فاجعة بريطاني بسبب كورونا.. فقد والديه وشقيقته خلال أسبوعين

علماء أكسفورد يعلنون ان اللقاح سيكون جاهز بحلول شهر سبتمبر
أزمة كورونا

لقاح قديم يخدع الجسم ويغير الكثير في المعركة مع فيروس كورونا

جواسيس من كوريا الشمالية وروسيا وإيران يحاولون استغلال أزمة فيروس كورونا
عربي ودولي

تحذير أميركي من تهديدات سيبرانية مصدرها كوريا الشمالية

A Syrian man prays on July 12, 2017 at a cemetary in Khan Sheikhun, a rebel-held town in the northwestern Syrian Idlib province…
من زاوية أخرى

كيف يرد الغرب على تقرير الأسلحة الكيميائية في سوريا؟
طفلة في مدينة نيويورك الأميركية
أميركا

طبيبة أميركية: أغلب أطفال نيويورك مصابون بكورونا

اقتصاد

الحرب النفطية انتهت باتفاق "مهين" لبوتين

15 أبريل 2020
كورونا يعرقل خطط بوتين السياسية
بوتين وجد نفسه أمام تنازلات لا مفر منها في الحرب النفطية

لم يكن بإمكان روسيا تجنب المشاركة في الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة أوبك+، لكن ذلك لا يعني أن تخفيض الإنتاج سيكون سهلا في حقول نفطها المتقادمة. 

وبالنسبة للملياردير ليونيد فيدام، الذي لديه أسهم في شركة لوك أويل الروسية، فإن قرار موسكو توقيع الاتفاق النفطي مع  أوبك+، التي تضم دول منظمة أوبك المصدرة للنفط بقيادة السعودية وشركاءها من الدول النفطية غير المنضوية في المنظمة وفي مقدمها روسيا، كان أشبه بتوقيعها معاهدة بريست ليتوفسك في عام 1918، والتي أخرجت البلد من الحرب العالمية الأولى. 

وأشار ضمنيا إلى أن الاتفاقين، كلاهما مهين لكنهما ضروريان لأن البديل أسوأ بكثير، وفق ما جاء في مقال رأي نشرته شبكة بلومبورغ.

وفي بداية مارس، كانت روسيا تتوقع أنها ومن خلال احتياطاتها القوية من العملات الأجنبية والمنتجين المنخفضي التكلفة، ستفلت من المعاناة التي سببها تدهور أسعار النفط الخام. 

عدم قدرتها على تمديد صفقة قائمة لخفض الإنتاج مع باقي الدول النفطية، جعلها تنظر للوضع على أنه فرصة لإخراج من تعتبرهم موسكو من المنتجين غير الملتزمين وتحديدا منتجو الصخر الزيتي الأميركيون الذي يستفيدون من قيود الإنتاج التي يواجهها آخرون، فقط لإغراق السوق بالعرض.

لكن في نهاية المطاف، كان الضرر الذي ألحقته إجراءات الإغلاق التي فرضها وباء كورونا المستجد على الطلب على النفط، هائلا. وكانت المكاسب الجيوسياسية المحتملة بالنظر إليها كمساهم في حل وخسائر رؤيتها كمعيق لأي حل، كبيرة للغاية. المخازن بدأت تنفد، فأذعنت روسيا للخطوة باتجاه الخفض.

وبحسب المقال، فإن التحدي الحقيقي يكمن في المستقبل. وقالت كل من السعودية وروسيا إنهما ستتقاسمان عبء خفض الإنتاج بخمسة ملايين برميل يوميا بينهما من خط أساس محدد عند 11 مليون برميل في اليوم. ويشكل ذلك نصف مجموع الخفض الذي اتفقت عليه أوبك+، لكن تنازلات موسكو ستعني مخاطر تقنية أكبر بكثير وتكاليف مستقبلية لشركات النفط الروسية التي اضطرت إلى أن تصبح مبتكرة بشكل متزايد حتى تحافظ على استمرار عمل الحقول الناضجة. وهذا يعني أن الالتزام بأهداف الاتفاق يبدو  أصعب أيضا.

وتتطلب الحقول الناضجة ضخ الغاز أو السوائل لزيادة تدفقات الخام وفور وقفها، فإنها تحتاج وقتا لاستعادة الضغط. ولا يمثل هذا مشكلة في الحقول الجديدة، حيث يرتفع معدل التدفق في العادة.

وكان بإمكان روسيا أن تتعامل لوقت أطول مع أسعار نفط منخفضة، إذ لديها صندوق تمويل مخصص لأوقات الشدة. لكن الرئيس فلاديمير بوتين كان في حاجة لتخفيف المعاناة الاقتصادية المترتبة عن الوباء العالمي، ومن شأن أسعار مرتفعة للنفط الخام أن تساعد في ذلك.

بوتين سيأمل أيضا، وفق المقال، أن المشاركة في اتفاق يرضي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد يعود بأرباح في مواضع أخرى مثل العقوبات. لكن ما يكون بديهيا على طاولة المفاوضات ليس دائما واضحا من الناحية العملية.

ولكي تتحقق أهداف الخفض المحددة لشهري مايو ويونيو، ستحتاج روسيا إلى إزالة 2.8 مليون برميل في اليوم من مستويات إنتاج السوائل المعلن عنها في مارس. 

ولا تكمن الصعوبة في خفض الإنتاج، لأن ذلك هو أسهل ما في الأمر، وفق المقال. المشكلة تتمثل في أن مصدر 80 في المئة من الإنتاج  هو حقول ناضجة.

التخفيضات ينبغي إجراؤها من دون الإضرار بقدرة الشركات على زيادة الإنتاج في المستقبل، بتكلفة معقولة. ويقدر المحلل في خدمة BCS المالية الروسية، كيريل تشينيكوف، أن تلك الحقول غير مجهزة من الناحية التقنية لتغيير العرض بسهولة. وهناك آثار أخرى إلى جانب التحديات التي تواجهها الحقول، وبينها العمالة المحلية واستهلاك الكهرباء. 

السؤال المطروح، هو كيف سيتم توزيع الالتزام الروسي على منتجي النفط ولا تعود ملكيتهم جميعا للدولة. وزير النفط أليكسندر نوفاك قال إن الشركات وافقت على الإجراءات الجذرية، لكن لا توجد سوى تفاصيل قليلة حول كيفية ستلتزم بها. 

وتوصلت منظمة أوبك وشركاؤها مساء الأحد، إلى "أكبر خفض للإنتاج في التاريخ"، في خضم أزمة كورونا ورغم التوترات بين موسكو والرياض. 

وبينما كانت الأسعار حوالي 60 دولارا للبرميل قبل بضعة أشهر، إلا أنها بلغت في الأسبوع الماضي أدنى مستوياتها منذ 2002. ويفوق سعر البرميل 21 دولارا بقليل وفق أوبك التي تمثل مرجعا للكارتل. 

ويهدف الاتفاق إلى دعم أسعار النفط بعد هبوطها التاريخي الذي سببه تراجع الطلب بفعل الجائحة العالمية، كما أنه بمثابة هدنة في حرب الأسعار بين السعودية وروسيا نتيجة خلاف في الاستراتيجية الواجب اعتمادها. 