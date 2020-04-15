رويترز: أرامكو تسعى لاقتراض بقيمة 10 مليار دولار

كشفت وكالة رويترز عن أن شركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، تقدمت للحصول على قرض بقيمة 10 مليار دولار، لمساعدتها ماليا في تمويل صفقة استحواذ على 70 في المئة من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وكانت أرامكو قد أبرمت صفقة كبرى العام الماضي لشراء الحصص المسيطرة في "سابك" مقابل 69.1 مليار دولار، وهي إحدى أكبر الصفقات في مجال صناعة الكيماويات عالميا.

وقالت رويترز، نقلا عن ثلاثة مصادر مصرفية، إن الشركة لا تزال في محادثات مبكرة مع بنوك من أجل تمويل الصفقة.

والبنوك التي قد تمول الصفقة وبدأت في المحادثات هي أتش. أس. بي. سي، وجي بي إم مورغان ومقرضون في الخليج.

وقال أحد المصادر إن أرامكو تتطلع إلى الاقتراض بالدولار الأميركي لأنه أقل في الفائدة من الريال السعودي، وأيضا لعدم الضغط على سيولة البنوك السعودية.

ويأتي تحرك أرامكو للاقتراض في ظل انخفاض حاد لأسعار النفط عالميا، بعدما بدأت السعودية وروسيا حرب أسعار، أدت إلى إغراق السوق العالمية بالنفط، وهو ممتلئ أصلا بسبب توقف شركات صناعية مع تفشي وباء كورونا في العالم.

وكانت وكالة رويترز قد أفادت بأن "وثيقة" كشفت أن السعودية بدأت الأربعاء، التسويق في عملية سندات دولارية على ثلاث شرائح، إذ تسعى أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لإعادة تزويد خزائنها الحكومية بالأموال بعدما تضررت جراء انخفاض أسعار النفط وتوقعات بخفض الإنتاج.

غير أن اتفاقا تاريخيا أبرم الأحد لخفض إنتاج النفط بين منتجين كبار وقد يسهم في تحقيق استقرار في سوق النفط، لكنه من المتوقع أيضا أن يفرض ضغوطا إضافية على إيرادات الرياض هذا العام.



