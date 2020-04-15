اقتصاد

رويترز: أرامكو تسعى لاقتراض بقيمة 10 مليار دولار

15 أبريل 2020
جانب من منشأة نفطية تابعة لأرامكو
جانب من منشأة نفطية تابعة لأرامكو

كشفت وكالة رويترز عن أن شركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، تقدمت للحصول على قرض بقيمة 10 مليار دولار، لمساعدتها ماليا في تمويل صفقة استحواذ على 70 في المئة من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). 

وكانت أرامكو قد أبرمت صفقة كبرى العام الماضي لشراء الحصص المسيطرة في "سابك" مقابل 69.1 مليار دولار، وهي إحدى أكبر الصفقات في مجال صناعة الكيماويات عالميا. 

وقالت رويترز، نقلا عن ثلاثة مصادر مصرفية، إن الشركة لا تزال في محادثات مبكرة مع بنوك من أجل تمويل الصفقة. 

والبنوك التي قد تمول الصفقة وبدأت في المحادثات هي أتش. أس. بي. سي، وجي بي إم مورغان ومقرضون في الخليج. 

وقال أحد المصادر إن أرامكو تتطلع إلى الاقتراض بالدولار الأميركي لأنه أقل في الفائدة من الريال السعودي، وأيضا لعدم الضغط على سيولة البنوك السعودية.

ويأتي تحرك أرامكو للاقتراض في ظل انخفاض حاد لأسعار النفط عالميا، بعدما بدأت السعودية وروسيا حرب أسعار، أدت إلى إغراق السوق العالمية بالنفط، وهو ممتلئ أصلا بسبب توقف شركات صناعية مع تفشي وباء كورونا في العالم. 

وكانت وكالة رويترز قد أفادت بأن "وثيقة" كشفت أن السعودية بدأت الأربعاء، التسويق في عملية سندات دولارية على ثلاث شرائح، إذ تسعى أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لإعادة تزويد خزائنها الحكومية بالأموال بعدما تضررت جراء انخفاض أسعار النفط وتوقعات بخفض الإنتاج.

غير أن اتفاقا تاريخيا أبرم الأحد لخفض إنتاج النفط بين منتجين كبار وقد يسهم في تحقيق استقرار في سوق النفط، لكنه من المتوقع أيضا أن يفرض ضغوطا إضافية على إيرادات الرياض هذا العام.


 

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اقتصاد

انخفاض غير مسبوق لليرة اللبنانية في السوق السوداء

15 أبريل 2020
تشهد البلاد منذ أشهر أسوأ تراجع اقتصادي في تاريخها الحديث مع نقص حاد في السيولة وتراجع كبير في الاحتياطات الأجنبي
تشهد البلاد منذ أشهر أسوأ تراجع اقتصادي في تاريخها الحديث مع نقص حاد في السيولة وتراجع كبير في الاحتياطات الأجنبي

سجّلت الليرة اللبنانية انخفاضا غير مسبوق في قيمتها لتتخطى عتبة ثلاثة آلاف مقابل الدولار الأميركي الواحد في السوق السوداء، وفق ما أفاد به صرافون لوكالة فرانس برس الأربعاء.

وتشهد البلاد منذ أشهر أسوأ تراجع اقتصادي في تاريخها الحديث مع نقص حاد في السيولة وتراجع كبير في الاحتياطات الأجنبية.

ومنذ الصيف، ظهرت في لبنان للمرة الأولى منذ عقود سوق موازية، انخفضت فيها قيمة العملة المحلية تدريجيا، فيما لايزال سعر الصرف الرسمي مثبتا على 1507.

وقال صرافان في بيروت، طلبا عدم كشف هويتهما، لفرانس برس إن "سعر صرف الليرة يراوح بين ثلاثة آلاف و3100 ألف ليرة وفقا للمبلغ الذي يبيعه الزبون بالدولار".

وأكد مصدر ثالث أن سعر الصرف لديه بلغ ثلاثة آلاف ليرة.

ويأتي انخفاض قيمة الليرة في السوق الموازية رغم تعميم صدر عن مصرف لبنان في مارس طلب فيه من الصرافين تحديد سعر شراء العملات الأجنبية بنسبة لا تتعدى 30 في المئة من سعر الصرف الرسمي.

وتفرض المصارف منذ سبتمبر إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال بشكل عام خصوصا بالدولار، ومنعت التحويلات المالية إلى الخارج. 

وفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد من الأزمة بعدما امتنعت المصارف عن تزويد زبائنها بالدولار متحججة بعدم القدرة على استيراده نتيجة إغلاق المطار. وكان يسمح قبل ذلك للمواطن في بعض المصارف بسحب مئة دولار أسبوعيا.

وأمام تدهور قيمة الليرة أكثر، طلب مصرف لبنان في الأسبوع الأول من الشهر الحالي من المصارف منح المواطنين ممن لا تتخطى قيمة ودائعهم ثلاثة آلاف دولار، إن رغبوا، أموالهم بالليرة اللبنانية بحسب سعر صرف السوق.

وحددت جمعية المصارف سعر الصرف لهذه الفئة من المواطنين بـ 2600 ليرة.

ويحمّل مواطنون وسياسيون المصارف جزءاً من مسؤولية التدهور الاقتصادي المتسارع. وتوالت الاتهامات بتحويل أصحاب المصارف وسياسيين ومتمولين مبالغ ضخمة إلى الخارج مع بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطة في 17 أكتوبر وحتى نهاية العام 2019، وتحديدا خلال أسبوعين أغلقت فيهما المصارف أبوابها إثر بدء التظاهرات.

ويرزح لبنان اليوم تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتعدّ هذه النسبة من الأعلى في العالم.

وأعلن لبنان الشهر الماضي توقّفه عن تسديد كافة مستحقات سندات اليوروبوند بالعملات الأجنبية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين من شأنها حماية "الاحتياطي المحدود من العملات الأجنبية".

وتضع الحكومة اللبنانية اللمسات الأخيرة على خطة اقتصادية وصفتها بـ"الإنقاذية" لكنها تثير انتقادات قبل اعتمادها. وتأمل أن تحصل إثرها على دعم مالي من المجتمع الدولي.

وتقدّر السلطات حاجة لبنان اليوم إلى أكثر من 80 مليار دولار للخروج من الأزمة الراهنة والنهوض بالاقتصاد، من ضمنها ما بين 10 إلى 15 مليار دولار على شكل دعم خارجي خلال السنوات الخمس المقبلة.