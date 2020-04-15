اقتصاد

رويترز: السعودية ستبدأ تسويق سندات دولارية لتزويد خزائنها بالمال

15 أبريل 2020
البنك السعودي للاستثمار
البنك السعودي للاستثمار

أفادت وكالة رويترز بأن "وثيقة" كشفت أن السعودية بدأت الأربعاء، التسويق في عملية سندات دولارية على ثلاث شرائح، إذ تسعى أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لإعادة تزويد خزائنها الحكومية بالأموال بعد أن تضررت جراء انخفاض أسعار النفط وتوقعات بخفض الإنتاج.

وتسوق المملكة، من خلال وزارة المالية، أوراقا لأجل خمس سنوات ونصف عند نحو 315 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وسندات لأجل عشر سنوات ونصف عند نحو 325 نقطة أساس وسندات لأجل أربعين عاما عند نحو 5.15 بالمئة.

وسيعتمد حجم الصفقة على إقبال السوق، لكن مصرفيين ومديري صناديق يقولون إنهم يتوقعون عملية بعدة مليارات من الدولارات.

وجرى تعيين سيتي وغولدمان ساكس وأتش. أس. بي. سي، وبنك أوف تشاينا، وميزوهو، وأم. يو. أف. جي، وأس. أم. بي. سي، وسامبا كابيتال لترتيب عملية بيع الديون التي من المقرر أن تغلق في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وكالة رويترز التي نشرت الخبر، قالت إن المتحدث باسم وزارة المالية السعودية لم يرد حتى الآن على طلب للتعقيب.

ورفعت الرياض سقف الدين إلى 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من مستوى سابق عند 30 بالمئة في مارس، إذ أنها تخطط لزيادة الاقتراض لتعويض تراجع إيرادات النفط في ظل تباطؤ اقتصادي ناجم عن تفشي أزمة كورونا.

يأتي إصدار السندات المزمع بعد أن باعت قطر وأبوظبي بنجاح سندات بقيمة مجمعة بلغت 17 مليار دولار الأسبوع الماضي.

كما يعقب أيضا اتفاقا تاريخيا أبرم يوم الأحد لخفض إنتاج النفط بين منتجين كبار، والذي بينما قد يساهم في تحقيق استقرار في سوق النفط، فإن من المتوقع أن يفرض ضغوطا إضافية على إيرادات الرياض هذا العام.

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اقتصاد

الخطوط الجوية الصينية تعلن عن خسارة بـ4.8 مليار دولار بسبب كورونا

15 أبريل 2020
طائرة الخطوط الجوية الصينية في مطار بكين الدولي
طائرة الخطوط الجوية الصينية في مطار بكين الدولي

قالت هيئة تنظيم الملاحة الجوية الأربعاء إن الخطوط الجوية الصينية سجلت خسارة إجمالية بقيمة 33.62 مليار يوان (4.8 مليارات دولار) في الربع الأول من العام، بعد تراجع الطلب على السفر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت شركة الخطوط الجوية الصينية عانت في فبراير من خسائر قياسية بلغت 20.96 مليار يوان بعد فرض حالة العزل العام على أجزاء كبيرة من البلاد في إطار جهود للحد من انتشار الفيروس.

وقال مسؤول بإدارة الطيران المدني الصينية في مؤتمر صحفي إن العدد الإجمالي للمسافرين تراجع 71.7 في المئة مقارنة بالعام السابق مضيفا أن المعيار انخفض 53.9 في المئة في الربع الأول.

وأصيب الاقتصاد الصيني بشبه شلل كامل جراء فيروس كورونا المستجد، بعد غلق الكثير من المصانع، وتوقف الاستهلاك جراء الإغلاق الشامل، مما دفع بكين إلى تعزيز تدابير تحفيز الاقتصاد.

وفي غمرة الانتشار الرهيب للفيروس بين يناير ونهاية مارس، طلبت السلطات من المصانع والشركات في عدة مقاطعات، مثل غوانغدونغ في الجنوب، أن تبقي أبوابها مغلقة، بينما أوضح مكتب "أوكسفورد إيكونومكس" للتحليلات الاقتصادية أن تلك المناطق تمثل نحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الصيني.

ويمثل قطاع التصنيع، الذي توقف لشهور عن العمل في الصين، نحو ثلث الاقتصاد الصيني.

وبينما راح ضحية فيروس كورونا المستجد، نحو 3326 شخصًا في الصين، أحصت البلاد إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتتخوف بكين حاليا من إصابات عبر أشخاص يدخلون البلاد. واتخذت إجراءات جذرية لوقف دخول الأجانب والحد من حركة الطيران الدولية.

ولم يصب فيروس كورونا المستجد الاقتصاد الصيني فقط، بل مس جميع اقتصادات البلدان وعلى راسها الولايات المتحدة الأميركية.

ويرزح الاقتصاد العالمي تحت وطأة التدابير الهادفة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، وانعكس في حجم إفلاس وديون عامة غير مسبوقة. لكن مع ذلك، يبقى بعض الاقتصاديين متفائلين بتحقيق انتعاش بعد هذه العاصفة.

ورغم هذه الصورة القاتمة، يقدّر بعض الخبراء أن الاقتصاد العالمي سيعرف انتعاشاً سريعاً، بعد أن يتمكن الناس من الخروج من منازلهم والعمل من جديد.

وأول ضحايا الوباء الذي أصاب نحو17 مليوني شخص وقتل أكثر من مئة ألف حتى الآن، كانا قطاعا السياحة والسفر.

وخلافاً لما تسببه الكوارث الطبيعية، لم يؤد الوباء إلى دمار مادي، "ما قد يسهل انتعاشاً اقتصادياً سريعاً"، وفقا للباحثين. 