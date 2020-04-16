اقتصاد

ارتفاع طفيف في أسعار النفط بعد تراجعها إلى أدنى مستوى منذ 18 عاما

16 أبريل 2020
موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية
موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية

سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا الخميس غداة تراجع برميل خام تكساس الوسيط إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2002، إثر التوقعات بتراجع الطلب العالمي على الذهب الأسود.

وبلغ سعر برميل نفط تكساس أقل من عتبة العشرين دولارا الأربعاء، إلا أنه ارتفع مجددا إلى 20,3 دولارا صباح الخميس، بزيادة بنسبة 2,16 بالمئة.

أما سعر برميل برنت نفط بحر الشمال، فقد ارتفع 2,35 بالمئة إلى 28,34 دولارا.

وكانت وكالة الطاقة الدولية توقعت الأربعاء، انهيار الطلب العالمي على النفط بمقدار 9,3 ملايين برميل يومياً هذا العام، بسبب الشلل الاقتصادي الدولي الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

واعتبرت الوكالة في تقريرها الشهري أن هذا الانهيار "التاريخي" سيعيد الاستهلاك العالمي للنفط إلى المستوى الذي كان عليه عام 2012، وهو حوالي 90,6 مليون برميل في اليوم. 

وعزت الوكالة ومقرّها باريس، سبب هذا الانهيار إلى تزايد إجراءات العزل وقطاع النقل المتوقف في العالم.

وانهارت أسعار النفط بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة وباء كوفيد-19 وحرب الأسعار التي اندلعت بين السعودية وروسيا. وتوصّلت الدول الكبرى المصدّرة للنفط إلى اتفاق الجمعة.

وقال ستيفن إينيس المسؤول عن استراتيجية الأسواق العالمية في مجموعة "أكسيكورب" إن أسعار النفط وجدت دعما في مبادلات آسيا بفضل "تضافر أكبر خفض للإنتاج في أوبك+ (دول منظمة البلدان المصدرة للنفط وشركاؤها) مع رد أكثر حزما من الدول المنتجة لمجموعة العشرين لتجنب انهيارا أكبر للخام".

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اقتصاد

صندوق النقد الدولي: النمو الاقتصادي الآسيوي قد يكون صفرا هذا العام

16 أبريل 2020
صندوق النقد الدولي
قال صندوق النقد الدولي إن هناك مخاطر حتى بالنسبة لتوقعات النمو في الصين حيث قد يعود الفيروس ويؤخر الانتعاش

كشف صندوق النقد الدولي في تقرير عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ صدر الخميس، أن "الاقتصاد الآسيوي قد يعاني من نمو صفري هذا العام للمرة الأولى منذ 60 عاما".

والنمو الصفري يعني انعدام تسجيل أية معدلات نمو اقتصادي لعام كامل.

وقال الصندوق إنه على الرغم من هذا، ستتحسن آسيا بشكل أفضل من المناطق الأخرى التي تعاني من انكماش اقتصادي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي توسعًا بنسبة 7.6٪ في النمو الاقتصادي الآسيوي العام المقبل على افتراض نجاح سياسات الاحتواء، لكنه أضاف أن التوقعات غير مؤكدة إلى حد كبير.

وقال صندوق النقد الدولي إنه وبشكل مغاير للأزمة المالية العالمية التي أثارها انهيار بنك ليمان براذرز عام 2008، فإن الوباء يضرب بشكل مباشر قطاع الخدمات في المنطقة من خلال إجبار الأسر على البقاء في منازلها والمحلات التجارية على إغلاقها.

وأضافت أن شركات التصدير القوية في المنطقة تتعرض لضربات من تراجع الطلب على سلعها من قبل الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 1.2٪ هذا العام، بانخفاض عن نمو بنسبة 6٪ في توقعات صندوق النقد الدولي في يناير، بسبب ضعف الصادرات وخسائر في النشاط المحلي بسبب خطوات التباعد الاجتماعي.

وقال صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن يشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتعاشًا في النشاط، في وقت لاحق من هذا العام، مع عودة النمو إلى 9.2٪ العام المقبل.

وقال صندوق النقد الدولي إن هناك مخاطر حتى بالنسبة لتوقعات النمو في الصين حيث قد يعود الفيروس ويؤخر الانتعاش.

وقال صندوق النقد الدولي إنه يجب على صناع السياسات في آسيا تقديم دعم موجه للأسر والشركات الأكثر تضررا من الوباء، داعيا أيضا إلى بذل جهود لتوفير سيولة وفيرة للأسواق وتخفيف الضغط المالي الذي تواجهه الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وحذر تشانغيونغ ري، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي من أن التحويلات النقدية المباشرة للمواطنين، وهي جزء من حزمة التحفيز الأميركية، قد لا تكون السياسة الفضلى للعديد من الدول الآسيوية التي يجب أن تركز على منع الشركات الصغيرة من الانهيار لوقف الزيادة الحادة في البطالة.

وقال صندوق النقد الدولي إنه يتعين على الاقتصادات الناشئة في المنطقة الاستفادة من خطوط التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف، والسعي للحصول على الدعم المالي من المؤسسات العالمية.