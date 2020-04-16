اقتصاد

استئناف الرحلات الجوية بزمن كورونا.. خطوة هامة من شركة طيران إماراتية

16 أبريل 2020
بدأت الشركة التجربة الجديدة الأربعاء في رحلتها التي كانت متجهة إلى تونس
بدأت الشركة التجربة الجديدة الأربعاء في رحلتها التي كانت متجهة إلى تونس

مع تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، تراجعت حركة السفر عبر الجو، بسبب الإجراءات الاحترازية ضد مرض كوفيد-19.

ومع زيادة الحاجة إلى إنهاء الإغلاق المفروض في العديد من الدول واستعادة حركة الركاب، عمدت خطوط الطيران الإمارتية (Emirates) على فحص المسافرين قبل صعودهم الطائرة باختبار سريع لكورونا.

بدأت الشركة التجربة الأربعاء في رحلتها التي كانت متجهة من دبي إلى تونس، وتنوي تعميم التجربة على رحلات أخرى، بحسب الرئيس التنفيذي لعمليات الشركة عادل آل رضا، وفقا لما نقلته عنه وكالة بلومبرغ.

وتعتمد التجربة على إجراء اختبار دم للمسافر، تظهر نتائجه في غضون 10 دقائق، وهي فترة كافية لمعرفة ما إذا كان من بين المسافرين أي مرضى قبل الصعود للطائرة، وهو أمر مفيد بالنسبة للدول التي تطلب شهادات خلو القادمين إليها من المرض.

وكانت شركة "الاتحاد" الإماراتية قد أعلنت أيضا عن أجهزة "خدمة ذاتية" في المطارات للمساعدة على تحديد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية، منها أعراض المراحل الأولى لفيروس كورونا المستجد.

وستكون الاتحاد للطيران "أول" شركة طيران تختبر هذه التكنولوجيا التي يمكنها فحص الحرارة، وسرعة نبض القلب ومستوى التنفس لأي شخص يستخدم منافذ محددة في المطار مثل مكتب تخليص إجراءات السفر أو مكتب المعلومات، أو جهاز تسليم الأمتعة، أو أي بوابة أمنية أو بوابة الجمارك، بحسب بيان للشركة.

وقالت بلومبرغ  إن هذه الفحوصات تساعد على "إعادة المسافرين إلى الهواء مع قدر من راحة البال". 

واضطرت شركات الطيران في جميع أنحاء العالم إلى إيقاف رحلاتها بسبب القيود الحالية وتراجع الطلب. ويقدر اتحاد النقل الجوي الدولي أن يخسر قطاع الطيران هذا العام أكثر من 300 مليار دولار.

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استئناف الرحلات الجوية بزمن كورونا.. خطوة هامة من شركة طيران إماراتية

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اقتصاد

الاحتياطي الفدرالي يعلن تسجيل "انكماش حاد" في الاقتصاد الأميركي

15 أبريل 2020
تقرير للاحتياطي الفدرالي يظهر مؤشرات مبكرة على تدهور في قطاعات الاقتصاد الأميركي
تقرير للاحتياطي الفدرالي يظهر مؤشرات مبكرة على تدهور كبير في قطاعات الاقتصاد الأميركي

أعلن الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الأربعاء، أن الاقتصاد الأميركي سجل "انكماشا حاداً" في جميع أنحاء البلاد، وسط حالة الإغلاق بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال البنك إن الشركات في جميع القطاعات "أبلغت عن توقعات غير مستقرة مطلقاً ... وتوقعت معظمها أن تسوء الأوضاع خلال الأشهر المقبلة".

وأظهر تقرير البنك مؤشرات مبكرة على تدهور كبير في قطاعات الاقتصاد الأميركي بعدما أُجبرت المصانع والمتاجر والمطاعم في جميع أنحاء البلاد على إغلاق أبوابها.

وأظهرت تقارير الحكومة أن 17 مليون موظف خسروا وظائفهم خلال ثلاثة أسابيع حتى 4 إبريل، وقال البنك إن "التوقعات القصيرة الأمد تشير إلى مزيد من فقدان الوظائف خلال الأشهر المقبلة".

وأشار التقرير إلى أن القطاعات الأكثر تضررا بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي والإغلاق الإجباري، هي قطاعات الترفيه والضيافة وتجارة التجزئة باستثناء السلع الأساسية.  

وسجلت كذلك انخفاضات في التصنيع، ورغم أن منتجات الأغذية والأدوية شهدت طلباً قوياً، إلا أنها عانت من تأخيرات في الإنتاج بسبب إجراءات منع انتشار الوباء وعرقلة سلاسل  الإمداد.

وتم إعداد التقرير قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة في البنك والمكلفة وضع السياسيات في 28 و29  إبريل، واعتمد على معلومات تم جمعها حتى 6 إبريل.