اقتصاد

الولايات المتحدة.. ملايين إضافية من طلبات الإعانة بسبب البطالة

16 أبريل 2020
وصل الحد الأعلى للبطالة بسبب ظروف مشابهة إلى 7 بالمئة، في شهر مايو من عام 1975.
وصل الحد الأعلى للبطالة بسبب ظروف مشابهة إلى 7 بالمئة، في شهر مايو من عام 1975.

انضم نحو 5.2 مليون أميركي لمقدمي طلبات الإعانة في الولايات المتحدة،  مع استمرار معدلات البطالة وفقدان الوظائف جراء انتشار الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد على أراضيها، بحسب ما أفادت وزارة العمل يوم الخميس.

وبهذا العدد، يرتفع مجموع المتقدمين بطلبات إعانة لأسباب متعلقة بتعطل العمل إلى 20 مليون شخص، في ظل إغلاق الأعمال غير الأساسية، ضمن محاولات الحد من تفشي الفيروس.

وبحسب تقرير لشبكة "إي بي سي" الإخبارية الأميركية، فإن الأعداد المتقدمة للحصول على تأمين التعطل عن العمل أضاعت تقريبا كل المكاسب التي طرأت على ملف البطالة في البلاد منذ 2009، خلال شهر واحد فقط.

وبحسب وزارة العمل، فإن نسب البطالة وصلت خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من أبريل إلى 8.2 بالمئة.

ووصل الحد الأعلى للبطالة بسبب ظروف مشابهة إلى 7 بالمئة، في شهر مايو من عام 1975.

وتتنبأ تحليلات متخصصة إلى أن نسب البطالة سترتفع أكثر، "بمعدل يتراوح ما بين 8.8 بالمئة و16.2 بالمئة"، وذلك خلال الربع الثاني من العام.

وتربط التحليلات الارتفاع المستمر بنسب البطالة إلى حالة الإغلاق والتعطل التي طرأت على أعمال عدة بسبب أزمة كورونا.

وبحسب خبير الاستثمار روبارد ويليامز، فإن "الخسائر الوظيفية تتركز حتى الآن في القطاعات المتأثرة بشكل مباشر بقيود الحجر الصحي".

"مع استمرار الإغلاقات، سيمتد فقدان الوظائف إلى قطاعات أخرى في سوق العمل، كالأعمال والخدمات المهنية التي قد تشهد تراجعا بإيراداتها مع تراجع آخر بالطلب"، يضيف ويليامز.

ومن المرجح أن تنعكس البطالة المتزايدة على إنفاق الأسر في الولايات المتحدة، والتي انحدرت أصلا بشكل حاد في مارس.

اقرأ أيضا

ولد دنيهي في ولاية كونكتيكت الأميركية عام 1938.
منوعات

بعمر 81 عاما.. "محقق تكساس" يودع الحياة

يعتقد الباحثون أن هذا النهج سوف يحتاج إلى مزيد من الدراسات الحيوانية
أزمة كورونا

إنتاج بروتين يعالج كورونا بإيقاف "عواصف السيتوكين"

داليا البحيري خرجت في مقطع فيديو للدفاع عن نفسها
منوعات

هددت بـ "الشبشب".. هجوم على ممثلة مصرية بسبب تصريحاتها عن العمالة اليومية

كانوا يعملون على عمل سابق بدأوه قبل أربع سنوات
أزمة كورونا

يحوّل "كوفيد-19" إلى نزلة برد.. لقاح لكورونا يصل مرحلة متقدمة

وصل الحد الأعلى للبطالة بسبب ظروف مشابهة إلى 7 بالمئة، في شهر مايو من عام 1975.
اقتصاد

الولايات المتحدة.. ملايين إضافية من طلبات الإعانة بسبب البطالة

مئات الشركات فى الصين تتدافع لتطوير اختبارات جديدة
أزمة كورونا

فضيحة بـ 20 مليون دولار.. اختبارات صينية لفيروس كورونا "لا تعمل"

وارن تعلق على إمكانية أن تكون نائبة لبايدن
الانتخابات الأميركية 2020

وارن تعلق على إمكانية التحالف مع بايدن

اقتصاد

ارتفاع طفيف في أسعار النفط بعد تراجعها إلى أدنى مستوى منذ 18 عاما

16 أبريل 2020
موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية
موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية

سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا الخميس غداة تراجع برميل خام تكساس الوسيط إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2002، إثر التوقعات بتراجع الطلب العالمي على الذهب الأسود.

وبلغ سعر برميل نفط تكساس أقل من عتبة العشرين دولارا الأربعاء، إلا أنه ارتفع مجددا إلى 20,3 دولارا صباح الخميس، بزيادة بنسبة 2,16 بالمئة.

أما سعر برميل برنت نفط بحر الشمال، فقد ارتفع 2,35 بالمئة إلى 28,34 دولارا.

وكانت وكالة الطاقة الدولية توقعت الأربعاء، انهيار الطلب العالمي على النفط بمقدار 9,3 ملايين برميل يومياً هذا العام، بسبب الشلل الاقتصادي الدولي الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

واعتبرت الوكالة في تقريرها الشهري أن هذا الانهيار "التاريخي" سيعيد الاستهلاك العالمي للنفط إلى المستوى الذي كان عليه عام 2012، وهو حوالي 90,6 مليون برميل في اليوم. 

وعزت الوكالة ومقرّها باريس، سبب هذا الانهيار إلى تزايد إجراءات العزل وقطاع النقل المتوقف في العالم.

وانهارت أسعار النفط بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة وباء كوفيد-19 وحرب الأسعار التي اندلعت بين السعودية وروسيا. وتوصّلت الدول الكبرى المصدّرة للنفط إلى اتفاق الجمعة.

وقال ستيفن إينيس المسؤول عن استراتيجية الأسواق العالمية في مجموعة "أكسيكورب" إن أسعار النفط وجدت دعما في مبادلات آسيا بفضل "تضافر أكبر خفض للإنتاج في أوبك+ (دول منظمة البلدان المصدرة للنفط وشركاؤها) مع رد أكثر حزما من الدول المنتجة لمجموعة العشرين لتجنب انهيارا أكبر للخام".