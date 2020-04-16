اقتصاد

صندوق النقد الدولي: النمو الاقتصادي الآسيوي قد يكون صفرا هذا العام

16 أبريل 2020
صندوق النقد الدولي
قال صندوق النقد الدولي إن هناك مخاطر حتى بالنسبة لتوقعات النمو في الصين حيث قد يعود الفيروس ويؤخر الانتعاش

كشف صندوق النقد الدولي في تقرير عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ صدر الخميس، أن "الاقتصاد الآسيوي قد يعاني من نمو صفري هذا العام للمرة الأولى منذ 60 عاما".

والنمو الصفري يعني انعدام تسجيل أية معدلات نمو اقتصادي لعام كامل.

وقال الصندوق إنه على الرغم من هذا، ستتحسن آسيا بشكل أفضل من المناطق الأخرى التي تعاني من انكماش اقتصادي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي توسعًا بنسبة 7.6٪ في النمو الاقتصادي الآسيوي العام المقبل على افتراض نجاح سياسات الاحتواء، لكنه أضاف أن التوقعات غير مؤكدة إلى حد كبير.

وقال صندوق النقد الدولي إنه وبشكل مغاير للأزمة المالية العالمية التي أثارها انهيار بنك ليمان براذرز عام 2008، فإن الوباء يضرب بشكل مباشر قطاع الخدمات في المنطقة من خلال إجبار الأسر على البقاء في منازلها والمحلات التجارية على إغلاقها.

وأضافت أن شركات التصدير القوية في المنطقة تتعرض لضربات من تراجع الطلب على سلعها من قبل الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 1.2٪ هذا العام، بانخفاض عن نمو بنسبة 6٪ في توقعات صندوق النقد الدولي في يناير، بسبب ضعف الصادرات وخسائر في النشاط المحلي بسبب خطوات التباعد الاجتماعي.

وقال صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن يشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتعاشًا في النشاط، في وقت لاحق من هذا العام، مع عودة النمو إلى 9.2٪ العام المقبل.

وقال صندوق النقد الدولي إن هناك مخاطر حتى بالنسبة لتوقعات النمو في الصين حيث قد يعود الفيروس ويؤخر الانتعاش.

وقال صندوق النقد الدولي إنه يجب على صناع السياسات في آسيا تقديم دعم موجه للأسر والشركات الأكثر تضررا من الوباء، داعيا أيضا إلى بذل جهود لتوفير سيولة وفيرة للأسواق وتخفيف الضغط المالي الذي تواجهه الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وحذر تشانغيونغ ري، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي من أن التحويلات النقدية المباشرة للمواطنين، وهي جزء من حزمة التحفيز الأميركية، قد لا تكون السياسة الفضلى للعديد من الدول الآسيوية التي يجب أن تركز على منع الشركات الصغيرة من الانهيار لوقف الزيادة الحادة في البطالة.

وقال صندوق النقد الدولي إنه يتعين على الاقتصادات الناشئة في المنطقة الاستفادة من خطوط التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف، والسعي للحصول على الدعم المالي من المؤسسات العالمية.

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استئناف الرحلات الجوية بزمن كورونا.. خطوة هامة من شركة طيران إماراتية

16 أبريل 2020
بدأت الشركة التجربة الجديدة الأربعاء في رحلتها التي كانت متجهة إلى تونس
بدأت الشركة التجربة الجديدة الأربعاء في رحلتها التي كانت متجهة إلى تونس

مع تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، تراجعت حركة السفر عبر الجو، بسبب الإجراءات الاحترازية ضد مرض كوفيد-19.

ومع زيادة الحاجة إلى إنهاء الإغلاق المفروض في العديد من الدول واستعادة حركة الركاب، عمدت خطوط الطيران الإمارتية (Emirates) على فحص المسافرين قبل صعودهم الطائرة باختبار سريع لكورونا.

بدأت الشركة التجربة الأربعاء في رحلتها التي كانت متجهة من دبي إلى تونس، وتنوي تعميم التجربة على رحلات أخرى، بحسب الرئيس التنفيذي لعمليات الشركة عادل آل رضا، وفقا لما نقلته عنه وكالة بلومبرغ.

وتعتمد التجربة على إجراء اختبار دم للمسافر، تظهر نتائجه في غضون 10 دقائق، وهي فترة كافية لمعرفة ما إذا كان من بين المسافرين أي مرضى قبل الصعود للطائرة، وهو أمر مفيد بالنسبة للدول التي تطلب شهادات خلو القادمين إليها من المرض.

وكانت شركة "الاتحاد" الإماراتية قد أعلنت أيضا عن أجهزة "خدمة ذاتية" في المطارات للمساعدة على تحديد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية، منها أعراض المراحل الأولى لفيروس كورونا المستجد.

وستكون الاتحاد للطيران "أول" شركة طيران تختبر هذه التكنولوجيا التي يمكنها فحص الحرارة، وسرعة نبض القلب ومستوى التنفس لأي شخص يستخدم منافذ محددة في المطار مثل مكتب تخليص إجراءات السفر أو مكتب المعلومات، أو جهاز تسليم الأمتعة، أو أي بوابة أمنية أو بوابة الجمارك، بحسب بيان للشركة.

وقالت بلومبرغ  إن هذه الفحوصات تساعد على "إعادة المسافرين إلى الهواء مع قدر من راحة البال". 

واضطرت شركات الطيران في جميع أنحاء العالم إلى إيقاف رحلاتها بسبب القيود الحالية وتراجع الطلب. ويقدر اتحاد النقل الجوي الدولي أن يخسر قطاع الطيران هذا العام أكثر من 300 مليار دولار.