 تراجع سوق السيارات في أوروبا بنسبة 55 بالمئة في شهر مارس 

تراجعت سوق السيارات الأوروبية التي انخفضت في الأشهر المقبلة، بنسبة 55,1 بالمئة في مارس متأثرة خصوصا بإغلاق الوكلاء بسبب إجراءات العزل التي فرضت في مواجهة انتشار وباء كوفيد-19 في دول عدة، حسبما أوردت أرقام نشرت الجمعة.

وكما في الأشهر المقبلة، سجلت مجموعة رينو مزيدا من التراجع في السوق الأوروبية مع انخفاض في تسليم الطلبيات بنسبة 64,7 بالمئة. وينطبق الأمر نفسه على منافستها الفرنسية "بي أس آ" (بيجو سيتروين أوبل فوكسول) التي سجلت انخفاضا نسبته 68,1 بالمئة، حسب بيانات نشرتها جمعية الشركات الأوروبية لصناعة السيارات.

وأودى وباء كوفيد-19 بحياة أكثر من 90 ألف شخص في أوروبا، أي أكثر من 65 في المئة من الوفيات في العالم بحسب تعداد لوكالة فرانس برس نشرته الخميس استنادا إلى مصادر رسمية.

وتبقى أوروبا القارة الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد الذي اودى بحياة 137499 شخصا في العالم، مع عدد وفيات بتسعين ألفا و180 من أصل مليون و47 ألفا و279 إصابة

وتعد إيطاليا (21645 وفاة) وإسبانيا (19130 وفاة) البلدين الأوروبيين الأكثر تضررا، تليهما فرنسا (17167 وفاة) وبريطانيا (12868 وفاة).

وهذه الأرقام لا تعكس سوى جزء من العدد الحقيقي للإصابات، لأن بعض الدول لا تفحص سوى الحالات الخطيرة التي يستلزم إدخالها المستشفيات.

ووضعت هذه الحصيلة استنادا إلى أرقام جمعتها وكالة فرانس برس من السلطات المحلية ومعلومات من منظمة الصحة العالمية.