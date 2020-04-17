اقتصاد

عملة فيسبوك الرقمية على طريق الإطلاق رغم المعارضة الدولية

17 أبريل 2020
شعار ليبرا، عملة فيسبوك الرقمية
شعار ليبرا، عملة فيسبوك الرقمية

قالت هيئة إدارة العملة الرقمية، ليبرا، التي يخطط موقع فيسبوك لاعتمادها إنه "سيتم ربط العملة ببعض العملات الرئيسية وستشرف عليها هيئات الرقابة العالمية"، في تغيير تأمل الهيئة أن يساعدها في الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

وقد أدى احتمال تبني مستخدمي فيسبوك البالغ عددهم 2.5 مليار مستخدم لليبرا إلى أخضاعها إلى تدقيق مكثف من قبل الهيئات النقدية العالمية، مع قلق كثيرين من أن يؤدي إطلاقها إلى إضعاف "السيطرة الوطنية على المال".

وذكرت هيئة إدارة ليبرا أنها ستقدم الآن "عملة مستقرة" مدعومة بعملات رئيسية، بعد أن كانت الخطة الأصلية أن تكون ليبرا مدعومة بمزيج من العملات وسندات الديون الحكومية، ما أدى إلى تخوف البنوك المركزية من أن يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار السياسة النقدية، وتسهيل غسل الأموال، وتقويض خصوصية المستخدمين.

وقال مسؤولون في هيئة إدارة ليبرا لرويترز، إنهم يعتزمون إطلاقها – في حال حازت الموافقات التنظيمية- في الفترة بين منتصف نوفمبر المقبل، ونهاية العام، بدلا من نهاية يونيو كما كان مقررا.

وكانت بعض الدول، بما فيها فرنسا وألمانيا، قد قالت انها ستسعى لمنع إطلاق ليبرا، بينما حاولت هيئات عالمية أخرى وضع قواعد لعملات مستقرة.

وحتى الآن، تعد بيتكوين العملة الرقمية الأكبر، لكنها لا تستخدم إلا على نطاق محدود بسبب تقلبات قيمتها الشديدة، وانعدام تنظيمها.

وتخلت شركات "فيزا" و"ماستركارد" و"إي باي" و"سترايب" في أكتوبر الماضي عن مشروع "ليبرا" بسبب المعارضة المتزايدة من قبل سلطات تنظيم الأسواق وابتعاد شركائها.

وقالت هيئة إدارتها إنها ستعزز احتياطي عملة ليبرا في حالة "ضائقة السوق الشديدة"، كما ستحتفظ باحتياطي أصول سائلة ذات آجال استحقاق قصيرة ومخاطر ائتمانية منخفضة واحتياط لرأس المال، لم يتقرر بعد حجمه.

كما عدلت ليبرا سياساتها لتعزيز الضمانات المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وستسجل لدى شبكة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية كشركة لخدمات الأموال، وهي خطوة من شأنها أن تتطلب منها جهدا أكبر للإبلاغ عن التحويلات وخاصة الخارجية.

وكان وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى حذروا خلال اجتماع في فرنسا في يوليو الماضي من المخاطر التي تشكلها مشاريع طرح عملات افتراضية مثل ليبرا.
 

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بوينغ ستستأنف إنتاج الطائرات المدنية تدريجا

17 أبريل 2020
بوينغ 777 إكس
بوينغ 777 إكس

أعلنت شركة بوينغ الخميس استئنافا تدريجيا بدءا من الأسبوع المقبل لإنتاجها من الطائرات التجارية في الولايات المتحدة، بعد توقف دام أسابيع عدة استجابة لإجراءات الحجر لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويشمل قرار الاستئناف التدريجي للإنتاج مصانع المجموعة في ولاية واشنطن بشمال غرب البلاد، والتي توظف 70 ألف شخص.

وسيبقى موقع إنتاج طراز 787 في ولاية ساوث كارولاينا مغلقا.

وسيكون حوالي 27000 موظف أوائل العائدين إلى العمل. ومن المقرر استئناف إنتاج طراز 787 بدءا من 23 أبريل.

وكانت مجموعة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات أعلنت في 5 أبريل تمديد تعليق النشاط في مصانعها في ولاية واشنطن لأجل غير مسمى، بسبب تدابير العزل المعتمدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت في 18 مارس، أن عملاق الطيران الأميركي (بوينغ) تريد الحصول على قروض بقيمة ستين مليار دولار من الحكومة الأميركية، لمساعدتها في توفير السيولة اللازمة لاستمرارها، بعد الخسائر "الهائلة" التي منيت بها مؤخرا بسبب انتشار فيروس كورونا، ومشاكل متعلقة بسقوط طائرتين من طائراتها.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن بوينغ تدفع باتجاه منح قطاع الطيران قروضا بعشرات مليارات الدولارات من أجل دعمه في مواجهة الخسائر التي تكبدها بسبب الفيروس.

وقالت الشركة إن أية سيولة ستمنح للشركة سيتم استخدامها لدفع الرواتب ودفعات مالية للمجهزين للحفاظ على عافية سلسلة التجهيز.

وأسفر حادثا تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران "لاين إير" في نهاية أكتوبر 2018 وأخرى تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في 10 مارس في ظروف متشابهة عن سقوط 346 قتيلا. وأشارت التحقيقات إلى خلل في أحد الأنظمة المعلوماتية في الطائرتين.