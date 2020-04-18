اقتصاد

ارتفاع الأسهم الأميركية بسبب قرار إعادة فتح الاقتصاد

18 أبريل 2020
ترامب يقول إن 30 في المئة من البلاد لم تبلغ عن حالات جديدة خلال الأيام الماضية.
ترامب يقول إن 30 في المئة من البلاد لم تبلغ عن حالات جديدة خلال الأيام الماضية.

ارتفعت الأسهم الأميركية الجمعة، مدعومة بصعود في أسهم شركة بوينغ، وخطة الرئيس دونالد ترامب إعادة فتح الاقتصاد، وآمال في عقار من شركة غلياد لعلاج كوفيد-19.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 704.81 نقطة بما يعادل 2.99 بالمئة، ليصل إلى 24242.49 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 75.01 نقطة أو 2.68 بالمئة ليسجل 2874.56 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 117.78 نقطة أو 1.38 بالمئة إلى 8650.14 نقطة.

والخميس، أعلنت مجموعة بوينغ الأميركية للصناعات الجوية أن موظفيها سيعودون إلى عملهم اعتبارا من الأسبوع المقبل لاستئناف عمليات تصنيع طائرات تجارية في ولاية واشنطن لأول مرّة منذ أغلق المعمل على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

بوينغ أفادت كذلك، أنها تخطط لتكثيف "مرحلي" للعمليات في منشآتها في مدينة إيفرت في واشنطن، التي أغلقت أواخر مارس الماضي جرّاء تفشي وباء كوفيد-19.

وأكدت بوينغ أن نحو 27 ألف موظف سيعودون للانخراط في عمليات التصنيع.

ورفع الإعلان أسعار أسهم مجموعة صناعة الطيران العملاقة بنسبة 7,6 بالمئة إلى 144,50 دولارا. وشهدت بوينغ تراجعا في أسعار أسهمها بنسبة ثمانية بالمئة في جلسة تداول الخميس، إلى جانب غيرها من شركات القطاع التي تواجه ضربة وسط التوقعات القاتمة بالنسبة لقطاع الطيران التجاري.

وقال رئيس قسم الطائرات التجارية في بوينغ ستان ديل إن "صحة وسلامة موظّفينا وعائلاتهم والمجتمعات أولوية نتشاركها".

وأضاف "يضمن هذا النهج المرحلي أن يكون لدينا أساس يعتمد عليه من الإمدادات. معدات الوقاية الشخصية متاحة لدينا واتّخذنا جميع تدابير السلامة اللازمة لاستئناف العمل الضروري لزبائننا".

إضافة إلى ذلك، ستطبّق بوينغ إجراءات فحص السلامة للموظفين مع بداية كل فترة مناوبة بما في ذلك فحص حرارة الموظفين بشكل طوعي في العديد من المواقع

وتعقّب الأشخاص الذين احتك بهم أي موظف تثبت إصابته بالفيروس.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن تأييده لفكرة إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا، معطيا الحرية لحكام الولايات حرية القرار.

والخميس، كشف ترامب خطته "لإعادة فتح أميركا" على ثلاث مراحل تبعا لخطورة وباء كوفيد-19 في كل ولاية.

وقال ترامب في مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض حول الأزمة الصحية: "استنادا إلى المعطيات الأخيرة، أصبح فريق خبرائنا متفقا على القول إنه يمكننا بدء المرحلة التالية من حربنا التي نسميها "إعادة فتح أميركا".

وأضاف أن حاكم الولايات الخمسين سيقررون في نهاية المطاف بشأن رفع القيود أو فرض تدابير أكثر أو أقل صرامة لاحتواء الوباء.

اقرأ أيضا

A woman wearing gloves poses below the Hollywood Sign in Hollywood on March 22, 2020, during the coronavirus (COVID-19)…
من زاوية أخرى

السينما في مواجهة كورونا
أوركسترا قطر الفلهارمونية
منوعات

أعضاء من أوركسترا قطر يواجهون كورونا بالعزف من شرفات منازلهم

ترامب يقول إن 30 في المئة من البلاد لم تبلغ عن حالات جديدة خلال الأيام الماضية.
اقتصاد

ارتفاع الأسهم الأميركية بسبب قرار إعادة فتح الاقتصاد

الشرطة اعتقلت روبرت كوفنر البالغ 62 عاما بعدما هدد بالقتل في منشور على حسابه في فيسبوك
منوعات

بسبب الكمامات.. أميركي يهدد بإفراغ "كل طلقات" مسدسه في زبائن منطقته

قال ترامب: "سمعت أن إدارة أوباما منحت 3.7 مليون دولار لمعهد الفيروسات في ووهان"
أميركا

ترامب يرد على أنباء "التمويل الأميركي" لمعهد ووهان للفيروسات 

مهندسون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يبتكرون نموذجا تنبأ بعدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة
أزمة كورونا

باحثون في MIT يحذرون من عواقب "كارثية" لتخفيف إجراءات مكافحة كورونا

حاول الصيدلي القضاء على المنافسة للحصول على الأدوية المخدرة (تعبيرية)
منوعات

القبض على أميركي خطط لتفجير صيدلية منافسة 

اقتصاد

 تراجع سوق السيارات في أوروبا بنسبة 55 بالمئة في شهر مارس 

17 أبريل 2020
تراجع مبيعات السيارات في أوروبا إلى أكثر من 50 في المئة بسبب كورونا
تراجع مبيعات السيارات في أوروبا إلى أكثر من 50 في المئة بسبب كورونا

تراجعت سوق السيارات الأوروبية التي انخفضت في الأشهر المقبلة، بنسبة 55,1 بالمئة في مارس متأثرة خصوصا بإغلاق الوكلاء بسبب إجراءات العزل التي فرضت في مواجهة انتشار وباء كوفيد-19 في دول عدة، حسبما أوردت أرقام نشرت الجمعة.

وكما في الأشهر المقبلة، سجلت مجموعة رينو مزيدا من التراجع في السوق الأوروبية مع انخفاض في تسليم الطلبيات بنسبة 64,7 بالمئة. وينطبق الأمر نفسه على منافستها الفرنسية "بي أس آ" (بيجو سيتروين أوبل فوكسول) التي سجلت انخفاضا نسبته 68,1 بالمئة، حسب بيانات نشرتها جمعية الشركات الأوروبية لصناعة السيارات.

هجر شوارع ومساجد في دبي بسبب فيروس كورونا
تقرير صادم: دول الخليج ستخسر المليارات وأخرى عربية ستغرق بالدين 
حذر صندوق النقد الدولي الأربعاء من أن معدلات الديون والبطالة والعجز ستزداد في الشرق الأوسط على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط، ما يفاقم معاناة اقتصادات تضررت على مدى عقود بفعل الحروب.

وأودى وباء كوفيد-19 بحياة أكثر من 90 ألف شخص في أوروبا، أي أكثر من 65 في المئة من الوفيات في العالم بحسب تعداد لوكالة فرانس برس نشرته الخميس استنادا إلى مصادر رسمية. 

وتبقى أوروبا القارة الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد الذي اودى بحياة 137499 شخصا في العالم، مع عدد وفيات بتسعين ألفا و180 من أصل مليون و47 ألفا و279 إصابة 

وتعد إيطاليا (21645 وفاة) وإسبانيا (19130 وفاة) البلدين الأوروبيين الأكثر تضررا، تليهما فرنسا (17167 وفاة) وبريطانيا (12868 وفاة).

وهذه الأرقام لا تعكس سوى جزء من العدد الحقيقي للإصابات، لأن بعض الدول لا تفحص سوى الحالات الخطيرة التي يستلزم إدخالها المستشفيات.

ووضعت هذه الحصيلة استنادا إلى أرقام جمعتها وكالة فرانس برس من السلطات المحلية ومعلومات من منظمة الصحة العالمية.