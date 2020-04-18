ارتفاع الأسهم الأميركية بسبب قرار إعادة فتح الاقتصاد

ارتفعت الأسهم الأميركية الجمعة، مدعومة بصعود في أسهم شركة بوينغ، وخطة الرئيس دونالد ترامب إعادة فتح الاقتصاد، وآمال في عقار من شركة غلياد لعلاج كوفيد-19.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 704.81 نقطة بما يعادل 2.99 بالمئة، ليصل إلى 24242.49 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 75.01 نقطة أو 2.68 بالمئة ليسجل 2874.56 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 117.78 نقطة أو 1.38 بالمئة إلى 8650.14 نقطة.

والخميس، أعلنت مجموعة بوينغ الأميركية للصناعات الجوية أن موظفيها سيعودون إلى عملهم اعتبارا من الأسبوع المقبل لاستئناف عمليات تصنيع طائرات تجارية في ولاية واشنطن لأول مرّة منذ أغلق المعمل على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

بوينغ أفادت كذلك، أنها تخطط لتكثيف "مرحلي" للعمليات في منشآتها في مدينة إيفرت في واشنطن، التي أغلقت أواخر مارس الماضي جرّاء تفشي وباء كوفيد-19.

وأكدت بوينغ أن نحو 27 ألف موظف سيعودون للانخراط في عمليات التصنيع.

ورفع الإعلان أسعار أسهم مجموعة صناعة الطيران العملاقة بنسبة 7,6 بالمئة إلى 144,50 دولارا. وشهدت بوينغ تراجعا في أسعار أسهمها بنسبة ثمانية بالمئة في جلسة تداول الخميس، إلى جانب غيرها من شركات القطاع التي تواجه ضربة وسط التوقعات القاتمة بالنسبة لقطاع الطيران التجاري.

وقال رئيس قسم الطائرات التجارية في بوينغ ستان ديل إن "صحة وسلامة موظّفينا وعائلاتهم والمجتمعات أولوية نتشاركها".

وأضاف "يضمن هذا النهج المرحلي أن يكون لدينا أساس يعتمد عليه من الإمدادات. معدات الوقاية الشخصية متاحة لدينا واتّخذنا جميع تدابير السلامة اللازمة لاستئناف العمل الضروري لزبائننا".

إضافة إلى ذلك، ستطبّق بوينغ إجراءات فحص السلامة للموظفين مع بداية كل فترة مناوبة بما في ذلك فحص حرارة الموظفين بشكل طوعي في العديد من المواقع

وتعقّب الأشخاص الذين احتك بهم أي موظف تثبت إصابته بالفيروس.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن تأييده لفكرة إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا، معطيا الحرية لحكام الولايات حرية القرار.

والخميس، كشف ترامب خطته "لإعادة فتح أميركا" على ثلاث مراحل تبعا لخطورة وباء كوفيد-19 في كل ولاية.

وقال ترامب في مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض حول الأزمة الصحية: "استنادا إلى المعطيات الأخيرة، أصبح فريق خبرائنا متفقا على القول إنه يمكننا بدء المرحلة التالية من حربنا التي نسميها "إعادة فتح أميركا".

وأضاف أن حاكم الولايات الخمسين سيقررون في نهاية المطاف بشأن رفع القيود أو فرض تدابير أكثر أو أقل صرامة لاحتواء الوباء.