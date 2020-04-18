اقتصاد

لتجنب الإغلاق بسبب كورونا.. أمازون تلجأ لوسيلة جديدة

18 أبريل 2020
عمال أمازون خرجوا في احتجاجات خلال الفترة الماضية
عمال أمازون خرجوا في احتجاجات خلال الفترة الماضية

قال موظفون يعملون لدى شركة أمازون أن عملاق التجارة الإلكترونية تستخدم كاميرات حرارية للكشف عن الموظفين المصابين بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وأبلغ الموظفون وكالة رويترز، السبت، أن الكاميرات الحرارية التي زودت بها مستودعات تابعة للشركة تستطيع الكشف عن الموظفين الذين يعانون من ارتفاع درجات الحرارة، وهي واحدة من أعراض الإصابة بالمرض الجديد.

وتتميز هذه الكاميرات بأنها تتطلب وقتا أقل لفحص الأشخاص واتصالا أقل بهم مقارنة بموازين حرارة الجبين، التي اعتمدتها الشركة سابقا.

وحظيت هذه الكاميرات باستخدامات واسعة في مطارات آسيا بعد وباء السارس في عام 2003 وتبلغ تكلفة الواحدة ما بين خمسة و20 ألف دولار.

وقال الموظفون لرويترز إن الشركة قامت هذا الأسبوع بإعداد أماكن هذه الكاميرات الحرارية في ستة مخازن على الأقل قرب لوس أنجلوس وسياتل.

وعلمت الوكالة أن هذه الكاميرات الحرارية ستحل محل موازين الحرارة المستخدمة لقياس درجة حرارة عمال فروع "هول فودذ" التابعة لها.

وأكدت أمازون أنها باتت تستخدم "أنظمة" جديدة في بعض المستودعات "لدعم صحة وسلامة موظفينا، الذين يواصلون تقديم خدمة حرجة في مجتمعاتنا".

ويأتي هذا التطور مع رصد حالات إصابات بالفيروس في نحو 50 مستودعا للشركة في أنحاء البلاد، وهو ما أثار مخاوف الموظفين الذين خرجوا في احتجاجات واضطر بعضهم للاستقالة.

وواجهت الشركة ضغوطا في الفترة الماضية من اتحادات عمالية ومسؤولين منتخبين من أجل أن توقف عملياتها.

وتشير الخطوة الجديدة بحسب رويترز إلى أن الشركة باتت تستكشف وسائل جديدة لاحتواء انتشار الفيروس دون إغلاق المستودعات، التي تعتبر أساسية لعملياتها.

والجدير بالذكر أن الولايات الأميركية سمحت لأمازون بمواصلة تسليم البضائع للزبائن في جميع أنحاء البلاد رغم أوامر البقاء في المنزل.

لكن في فرنسا، اضطرت أمازون إلى إغلاق ستة مراكز مؤقتا بسبب نزاع مع العمال حول مخاطر العدوى من الفيروس الجديد.

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اقتصاد

ارتفاع الأسهم الأميركية بسبب قرار إعادة فتح الاقتصاد

18 أبريل 2020
ترامب يقول إن 30 في المئة من البلاد لم تبلغ عن حالات جديدة خلال الأيام الماضية.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن تأييده لفكرة إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا

ارتفعت الأسهم الأميركية الجمعة، مدعومة بصعود في أسهم شركة بوينغ، وخطة الرئيس دونالد ترامب إعادة فتح الاقتصاد، وآمال في عقار من شركة غلياد لعلاج كوفيد-19.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 704.81 نقطة بما يعادل 2.99 بالمئة، ليصل إلى 24242.49 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 75.01 نقطة أو 2.68 بالمئة ليسجل 2874.56 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 117.78 نقطة أو 1.38 بالمئة إلى 8650.14 نقطة.

والخميس، أعلنت مجموعة بوينغ الأميركية للصناعات الجوية أن موظفيها سيعودون إلى عملهم اعتبارا من الأسبوع المقبل لاستئناف عمليات تصنيع طائرات تجارية في ولاية واشنطن لأول مرّة منذ أغلق المعمل على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

بوينغ أفادت كذلك، أنها تخطط لتكثيف "مرحلي" للعمليات في منشآتها في مدينة إيفرت في واشنطن، التي أغلقت أواخر مارس الماضي جرّاء تفشي وباء كوفيد-19.

وأكدت بوينغ أن نحو 27 ألف موظف سيعودون للانخراط في عمليات التصنيع.

ورفع الإعلان أسعار أسهم مجموعة صناعة الطيران العملاقة بنسبة 7,6 بالمئة إلى 144,50 دولارا. وشهدت بوينغ تراجعا في أسعار أسهمها بنسبة ثمانية بالمئة في جلسة تداول الخميس، إلى جانب غيرها من شركات القطاع التي تواجه ضربة وسط التوقعات القاتمة بالنسبة لقطاع الطيران التجاري.

وقال رئيس قسم الطائرات التجارية في بوينغ ستان ديل إن "صحة وسلامة موظّفينا وعائلاتهم والمجتمعات أولوية نتشاركها".

وأضاف "يضمن هذا النهج المرحلي أن يكون لدينا أساس يعتمد عليه من الإمدادات. معدات الوقاية الشخصية متاحة لدينا واتّخذنا جميع تدابير السلامة اللازمة لاستئناف العمل الضروري لزبائننا".

إضافة إلى ذلك، ستطبّق بوينغ إجراءات فحص السلامة للموظفين مع بداية كل فترة مناوبة بما في ذلك فحص حرارة الموظفين بشكل طوعي في العديد من المواقع

وتعقّب الأشخاص الذين احتك بهم أي موظف تثبت إصابته بالفيروس.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن تأييده لفكرة إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا، معطيا الحرية لحكام الولايات حرية القرار.

والخميس، كشف ترامب خطته "لإعادة فتح أميركا" على ثلاث مراحل تبعا لخطورة وباء كوفيد-19 في كل ولاية.

وقال ترامب في مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض حول الأزمة الصحية: "استنادا إلى المعطيات الأخيرة، أصبح فريق خبرائنا متفقا على القول إنه يمكننا بدء المرحلة التالية من حربنا التي نسميها "إعادة فتح أميركا".

وأضاف أن حاكم الولايات الخمسين سيقررون في نهاية المطاف بشأن رفع القيود أو فرض تدابير أكثر أو أقل صرامة لاحتواء الوباء.