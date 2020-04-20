اقتصاد

ألمانيا ترسل فاتورة بـ 162 مليار دولار للصين تكلفة كورونا.. وبكين ترد

20 أبريل 2020
الدول الغربية تتهم الصين بنشر فيروس كورونا المستجد وتطالبها بالتعويض
الدول الغربية تتهم الصين بنشر فيروس كورونا المستجد وتطالبها بالتعويض

انضمت ألمانيا إلى نادي الدول التي تحمل الصين مسؤولية أزمة جائحة كورونا المستجد، وأصدرت فاتورة بقيمة 149 مليار يورو أي ما يقارب الـ 162 مليار دولار.

وتواجه الصين اتهامات من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة التي تحمل بكين مسؤولية انتشار الفيروس لجميع أنحاء العالم، والذي أصاب قرابة 2.5 مليون شخص حتى الآن، وأودى بحياة 165 ألف شخص منهم، وفق تقرير نشره موقع "إكسبرس" البريطاني.

وتتضمن فاتورة خسائر ألمانيا، 27 مليار يورو إيرادات سياحية، و7 مليارات يورو لصناعة الأفلام الألمانية، و50 مليار يورو للشركات الصغير والمتوسطة، ومليون يورو عن كل ساعة طيران خسرتها شركة الطيران الألماني لوفتانزا.

وفي حال خسارة الاقتصاد الألماني 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فهذا يعني خسارة تقارب 1800 يورو لكل مواطن ألماني.

الصين من جانبها ردت على الفاتورة المرسلة لهم بأنها تثير كراهية الأجانب وتعزز من القومية الألمانية.
وتتهم العديد من الدول الغربية الصين بأنها أخفت ولا تزال تخفي معلومات حول مصدر الفيروس وانتشاره، وحتى أنها تقدم معلومات مغلوطة فيما يتعلق بالأعراض وتأثيره على الإنسان وطرق انتقاله.

والسبت حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين، وقال إنها يجب أن تواجه عواقب إذا كانت مسؤولة عن علم عن إطلاق فيروس جائحة كورونا، مشيرا إلى أن السلطات هناك كان يجب أن يوقفوا الانتشار قبل أن تصل لجميع أنحاء العالم، ولكنهم لم يقوموا بذلك، والآن العالم يعاني بسببهم.

بريطانيا أيضا انضمت للولايات المتحدة بالمطالبة بضرورة التحقيق فيما إذا كان الفيروس قد نشأ في مختبر بووهان وليس في سوق الحيوانات في المدينة.

مدينة ووهان الصينية حيث بؤرة تفشي المرض، قامت بتعديل أعداد الوفيات لديها، والتي ارتفعت بشكل مفاجئ بنسبة 50 في المئة عما كانت تدرجه سابقا.

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اقتصاد

استئناف المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا حول بريكست عبر الفيديو

20 أبريل 2020
مفاوضات الخروج ستجرى عبر 3 جولات
مفاوضات الخروج ستجرى عبر 3 جولات

بروكسل - الحرة - عبدالله مصطفى


من المتوقع  ان تستأنف، الاثنين، افتراضيا عبر الفيديو، المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا، بشأن مستقبل العلاقات بين الجانبين عقب خروج بريطانيا في نهاية يناير الماضي من عضوية الاتحاد. 

وقبل أيام قليلة، جرى الاتفاق بين الجانبين على ان تنعقد ثلاث جولات خلال الفترة من 20 أبريل، حتى الأسبوع الأول من يونيو القادم عبر دوائر الفيديو بسبب تفشي فيروس كورونا االمستجد.

وستستمر المفاوضات خمسة أيام في الاسبوع، وتنطلق الجولة الأولى في العشرين من أبريل.

فيما ستنطلق الجولة الثانية في الحادي عشر من مايو، بينما ستكون  الثالثة ابتداء من مطلع يونيو، بحسب الاتفاق الذي جرى التوصل اليه، في الخامس عشر من الشهر الجاري، بين ميشال بارنيية رئيس فريق التفاوض الاوروبي ونظيره البريطاني ديفيد فروست. 

وبعد الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بدأت مفاوضات بين بريطانيا وإدارة الاتحاد حول اتفاق "الطلاق" الذي يوضح كيف سيتم الخروج بالضبط، خاصة فيما يتعلق بالحدود المادية الجغرافية بين الجهتين. 

واقترحت بريطانيا تصورها للمرحلة الانتقالية، تضمن دفع لندن 39 مليار جنيه استرليني للاتحاد الأوروبي لتغطية ما تدين به. 

وعن الفترة الانتقالية، فتم الاتفاق في البداية بأن تكون ما بين 29 مارس عام 2019 و31 ديسمبر عام 2020. ستكون مرحلة لوضع آخر ترتيبات الخروج. 

وعن ملف الهجرة، اقترحت لندن، بأن يظل حق مواطني الاتحاد الأوروبي وأسرهم في الانتقال لبريطانيا بكامل حريتهم، قبل 31 ديسمبر عام 2020.