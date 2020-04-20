اقتصاد

أمر غريب حدث في سوق النفط.. كيف وصل سعر البرميل إلى ما دون الصفر؟

20 أبريل 2020
FILE - In this Wednesday, April 8, 2020, file photo, the sun sets behind an idle pump jack near Karnes City, Texas. Demand for…
FILE - In this Wednesday, April 8, 2020, file photo, the sun sets behind an idle pump jack near Karnes City, Texas. Demand for oil continues to fall due to the new coronavirus outbreak. As demand for fuel plummeted worldwide and the oil industry…

انهيار تاريخي في أسواق النفط بعد وصول سعر خام تكساس الوسيط إلى 37 دولارا تحت الصفر واقتراب الاحتياطات الأميركية من التخمة، هذا الأمر غريب ويحدث للمرة الأولى في التاريخ.

أسعار النفط هوت بسبب أزمة كورونا، التي قلصت الطلب على النفط مع توقف المصانع حول العالم، وسط إجراءات الحجر الصحي الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس.

ما زاد الوضع سوءا هو المخاوف من أن أماكن التخزين في الولايات المتحدة كانت شبه ممتلئة وأنها لن تستطيع استيعاب الخام غير المستخدم.

وانخفضت أسعار النفط الآجلة، التي كان من المفترض تسلميها في يونيو، بنسبة 12 في المئة الاثنين، لكن النفط الذي من المفترض تسليمه الشهر المقبل لم تعد لديه قيمة من الأساس.

والغريب أن النفط الذي كان من المفترض أن يتم تسليمه في شهر مايو انخفضت قيمته لما تحت الصفر حتى وصل إلى سالب 37 دولارا للبرميل وهو ما يعني أن منتجي النفط مستعدون لدفع أموال للمشترين حتى يتخلصوا من المخزون الموجود لديهم.

المشكلة هي أن الولايات المتحدة لم يعد لديها أماكن لتخزين النفط. النفط مخزن بالفعل في الناقلات بالبحر وفي أي مكان يمكن لشركات النفط أن تجده لديها، وهذه الأماكن اقتربت من سعتها القصوى.

وفقا للعقود الآجلة، فمن المفترض أن يتم تخزين خام غرب تكساس في مخازنه الرئيسية في كوشينغ بأوكلاهوما، لكن المستثمرين يخشون عدم وجود أماكن كافية.

ويخشي الخبراء من أن الاتفاق الأخير لمجموعة أوبك بلس، لم يكن كافيا لإنقاذ أسعار النفط من الانهيار بسبب زيادة المخزون المنتج بالفعل.

الاتفاق الأخير ينص على تقليص الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا منذ بداية مايو، لكن الخبراء يعتقدون أن استهلاك النفط في أبريل سيقل عن ذلك الرقم بنسبة ثلاثة أضعاف.

وقد تضطر شركات النفط، حسب خبراء، إلى إيقاف الإنتاج تماما حتى يتم استهلاك المعروض أو رؤية المخزون يرتفع إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا وبالتالي مزيد من الانهيار.

ورغم الهدنة السعودية-الروسية لتحقيق استقرار في أسواق النفط وخفض الإنتاج، إلا أن تبادل الضربات لا يزال مستمرا بين الطرفين بحسب مراقبين مطلعين على سوق الطاقة العالمي.

وكشفت بيانات شحن حللتها وكالة رويترز الاثنين، أن المواجهة بين روسيا والسعودية موجودة فعليا، وأن معركة طويلة من أجل الحصول على حصة في الأسواق، وخصوصا في آسيا، تستمر.

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انهيار تاريخي.. سعر برميل النفط الخام الأميركي يهوي إلى 37 دولارا تحت الصفر

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سيناتور: روسيا والسعودية تواصلان إغراق سوق النفط الأميركي لسحق منتجي النفط والغاز الأميركي
سيناتور: روسيا والسعودية تواصلان إغراق سوق النفط الأميركي لسحق منتجي النفط والغاز الأميركي

شن عضو مجلس الشيوخ الأميركي جيم إنهوف، الاثنين، هجوما حادا على روسيا والسعودية، واتهمهما بأنهما السبب الرئيسي في انهيار سوق النفط الخام الأميركي. 

ووصل سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط عند 37,63 دولارا تحت الصفر مع إغلاق التعاملات الإثنين. 

وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية أوكلاهوما، جين إنهوف في بيان نشره على حسابه في تويتر ظهيرة الاثنين، إن "روسيا والمملكة العربية السعودية تواصلان إغراق سوق النفط العالمية، أنا أعتبر ذلك محاولة لسحق منتجي النفط والغاز الأميركيين". 

وأشار إنهوف إلى أنه وجه رسالة لوزير التجارة الأميركي ولبور روس، يدعوه إلى مواصلة التحقيق فيما وصفه بـ"بممارسة الدولتين التي تمنع المنافسة". 

وقال السيناتور في رسالته لوزير الطاقة "نكتب إليكم لحثكم على التحقيق في الإغراق المفرط للنفط الخام من قبل المملكة العربية السعودية والاتحاد الروسي ووضع رد سريع".

وأضاف إنهوف أن التلاعب الروسي والسعودي بالأسواق "أزعج الاقتصاد، ما تسبب في صدمة شديدة لصناعة الطاقة الأميركية. ومن الضروري أن ترد الحكومة الأميركية بإجراءات حاسمة".

ودعا السيناتور إلى التحقيق بالإجراءات الروسية والسعودية التي أدت إلى "المزيد من المصاعب غير المسبوقة على منتجي النفط والغاز الأميركيين وآلاف العمال ذوي الياقات الزرقاء الذين يستخدمونهم. من المهم بشكل أساسي أن تحقق وزارة التجارة في تصرفات هذه الدول الأجنبية لإضعاف استقلال أميركا في مجال الطاقة".

وكان السيناتور قد أرسل طلبا في 23 مارس الماضي لوزير التجارة أيضا، يؤكد فيه اهمية التحقيق في ممارسات روسيا والسعودية النفطية، معربا فيه عن قلقه حيال إغراق الدولتين السوق العالمي بالنفط. 

وكانت الدولتان قد أعلنتا استعدادهما تحقيق التوازن في السوق عن طريق خفض الإنتاج المشترك مع أعضاء أوبك+، التي تضم دول منظمة أوبك المصدرة للنفط بقيادة السعودية وشركائها من الدول النفطية غير المنضوية في المنظمة وفي مقدمتها روسيا.

ورغم الهدنة السعودية-الروسية لتحقيق استقرار في أسواق النفط وخفض الإنتاج، إلا أن تبادل الضربات لا يزال مستمرا بين الطرفين بحسب مراقبين مطلعين على سوق الطاقة العالمي.

وكشفت بيانات شحن حللتها وكالة رويترز، الاثنين، أن المواجهة بين روسيا والسعودية موجودة فعليا، بدل وجودها في عالم الأسعار الآجلة، وأن معركة طويلة من أجل الحصول على حصة في الأسواق وخصوصا في آسيا تستمر.
 