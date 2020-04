أمر غريب حدث في سوق النفط.. كيف وصل سعر البرميل إلى ما دون الصفر؟

شن عضو مجلس الشيوخ الأميركي جيم إنهوف، الاثنين، هجوما حادا على روسيا والسعودية، واتهمهما بأنهما السبب الرئيسي في انهيار سوق النفط الخام الأميركي.

ووصل سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط عند 37,63 دولارا تحت الصفر مع إغلاق التعاملات الإثنين.

وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية أوكلاهوما، جين إنهوف في بيان نشره على حسابه في تويتر ظهيرة الاثنين، إن "روسيا والمملكة العربية السعودية تواصلان إغراق سوق النفط العالمية، أنا أعتبر ذلك محاولة لسحق منتجي النفط والغاز الأميركيين".

وأشار إنهوف إلى أنه وجه رسالة لوزير التجارة الأميركي ولبور روس، يدعوه إلى مواصلة التحقيق فيما وصفه بـ"بممارسة الدولتين التي تمنع المنافسة".

Russia and Saudi Arabia continue to flood the global oil market - what I view as an effort to crush American oil and gas producers. I sent a letter to Secretary Ross today requesting he continue to investigate their anticompetitive practices.



