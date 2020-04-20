استئناف المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا حول بريكست عبر الفيديو

بروكسل - الحرة - عبدالله مصطفى



من المتوقع ان تستأنف، الاثنين، افتراضيا عبر الفيديو، المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا، بشأن مستقبل العلاقات بين الجانبين عقب خروج بريطانيا في نهاية يناير الماضي من عضوية الاتحاد.

وقبل أيام قليلة، جرى الاتفاق بين الجانبين على ان تنعقد ثلاث جولات خلال الفترة من 20 أبريل، حتى الأسبوع الأول من يونيو القادم عبر دوائر الفيديو بسبب تفشي فيروس كورونا االمستجد.

وستستمر المفاوضات خمسة أيام في الاسبوع، وتنطلق الجولة الأولى في العشرين من أبريل.

فيما ستنطلق الجولة الثانية في الحادي عشر من مايو، بينما ستكون الثالثة ابتداء من مطلع يونيو، بحسب الاتفاق الذي جرى التوصل اليه، في الخامس عشر من الشهر الجاري، بين ميشال بارنيية رئيس فريق التفاوض الاوروبي ونظيره البريطاني ديفيد فروست.

وبعد الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بدأت مفاوضات بين بريطانيا وإدارة الاتحاد حول اتفاق "الطلاق" الذي يوضح كيف سيتم الخروج بالضبط، خاصة فيما يتعلق بالحدود المادية الجغرافية بين الجهتين.

واقترحت بريطانيا تصورها للمرحلة الانتقالية، تضمن دفع لندن 39 مليار جنيه استرليني للاتحاد الأوروبي لتغطية ما تدين به.

وعن الفترة الانتقالية، فتم الاتفاق في البداية بأن تكون ما بين 29 مارس عام 2019 و31 ديسمبر عام 2020. ستكون مرحلة لوضع آخر ترتيبات الخروج.

وعن ملف الهجرة، اقترحت لندن، بأن يظل حق مواطني الاتحاد الأوروبي وأسرهم في الانتقال لبريطانيا بكامل حريتهم، قبل 31 ديسمبر عام 2020.