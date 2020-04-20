اقتصاد

انهيار تاريخي.. سعر برميل النفط الخام الأميركي يهوي إلى 37 دولارا تحت الصفر

20 أبريل 2020
انهيار في أسعار الخام الأميركي
انهيار في أسعار الخام الأميركي

تدهور سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الاثنين إلى 37.63 دولارا تحت الصفر مع إغلاق التعاملات، وذلك للمرة الأولى في تاريخه على خلفية انهيار الطلب واقتراب الاحتياطات الأميركية من التخمة.

وخلال عمليات التداول تدهور سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو إلى 4  دولارات قبل أن يعود ليرتفع ليسجل 5.4 دولار، الساعة (17:00 ت.غ.).

وعاد للانخفاض إلى نحو 72 سنتا، ووصل أيضا إلى مستوى 23 سنتا، بعدها إلى مستوى 0.03 سنت، ما يوازي تدهورا بنسبة يتجاوز الـ 90  في المئة.

وتراجعت أسعار الخام الأميركي إلى مستويات لم تشهدها في تاريخها حيث أصبحت تتداول في السالب، بحيث قد يحتاج المنتجون في تكساس إلى دفع المال للمشترين مقابل التخلص من مخزون النفط الذي لديهم، ووصل حاليا إلى أسعار (سالب 1.43 دولار).

ويكافح المنتجون الأميركيون لإيجاد مشترين خلال شهر مايو المقبل، حيث استقر لفترة إلى ما دون صفر ووصل إلى حدود (سالب 8.6 دولار للبرميل).

واستمرت أسعار النفط في الانخفاض حتى بعد اتفاق "أوبك بلس" على تخفيض الإنتاج في خطوة لدعم الأسعار، بعد تراجع الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا وحرب الأسعار التي أشعلتها السعودية وروسيا.

وكانت وكالة بلومبيرغ قد حذرت الأحد من تراجع الأسعار والذي يزيد من احتمال أن يضطر المنتجون في تكساس قريبا إلى دفع المال للعملاء للتخلص من براميل النفط التي بحوزتهم، على غرار خام وايومنغ الذي عرض بسعر سالب 19 سنت الشهر الماضي.

الحرب الروسية السعودية مستمرة

ورغم الهدنة السعودية-الروسية لتحقيق استقرار في أسواق النفط وخفض الإنتاج، إلا أن تبادل الضربات لا يزال مستمرا بين الطرفين بحسب مراقبين مطلعين على سوق الطاقة العالمي.

وكشفت بيانات شحن حللتها وكالة رويترز الاثنين أن المواجهة بين روسيا والسعودية موجودة فعليا، بدل وجودها في عالم الأسعار الآجلة، وأن معركة طويلة من أجل الحصول على حصة في الأسواق وخصوصا في آسيا تستمر.

الطرفان أعلنا الأسبوع الماضي أنهما على استعداد لاتخاذ إجراءات اعتبارا من مايو، إذا تطلب الأمر لتحقيق التوازن في السوق عن طريق خفض الإنتاج المشترك مع أعضاء أوبك+، التي تضم دول منظمة أوبك المصدرة للنفط بقيادة السعودية وشركاءها من الدول النفطية غير المنضوية في المنظمة وفي مقدمها روسيا.

وقال مصدر في شركة تجارية لرويترز  إن "التصريحات هذه تخبئ وراءها  الصراع الذي لا يزال مستمرا"، مضيفا أن أسعار البيع الرسمية للسعودية تؤشر على أن المملكة تحاول استهداف السوق الآسيوي، حيث الطلب يبقى صامدا نسبيا خلال فترة تباطؤ عالمي.  

واعتمدت روسيا على الأسواق الآسيوية كوجهة لإنتاجها النفطي منذ إطلاق خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادئ الذي ينقل 1.6 مليون برميل يوميا.

اقرأ أيضا

إلى رفع القيود المفروضة على المحامي البارز وانغ تشوانجانغ
عربي ودولي

واشنطن تدعو بكين لرفع القيود عن حقوقي بارز

الإنفلونزا الإسبانية حصدت أرواح 50 مليون شخص منهم حوالي 675 ألفا في الولايات المتحدة
أميركا

وباءان عالميان يفتكان بشقيقتين

انهيار في أسعار الخام الأميركي
اقتصاد

انهيار تاريخي.. سعر برميل النفط الخام الأميركي يهوي إلى 37 دولارا تحت الصفر

جامعة القاهرة تحقق مع الطالبة حنين حسام
منوعات

فيديوهات "غير لائقة".. جامعة القاهرة تحيل طالبة للتحقيق بارتكاب أفعال "منافية للآداب"

ترودو يعلن أن حصيلة القتلى جراء أسوأ واقعة إطلاق نار جماعي في تاريخ كندا ارتفعت إلى 18
عربي ودولي

أسوأ واقعة إطلاق نار جماعي بتاريخ كندا.. الحصيلة 18 قتيلا

مؤسسا موقع انستغرام كيفين سيستروم (يمين) ومايك كريغر (يسار)
تكنولوجيا

بعد مغادرتهما فيسبوك.. مؤسسا إنستغرام يطلقان تطبيقا لتتبع انتشار كورونا

صورة لقمر صناعي تابع لسلاح "الكتلة المضادة لنظام الاتصال 10.2" الجديد
أميركا

قوة الفضاء الأميركية تبني سلاحا جديدا لمواجهة الصين وروسيا

اقتصاد

حرب النفط بين روسيا والسعودية مستمرة رغم "الهدنة الرسمية"

20 أبريل 2020
رغم الاتفاق الروسي- السعودي على تحقيق استقرار في أسواق النفط لا يزال الصراع بينهما مستمرا
رغم الاتفاق الروسي- السعودي على تحقيق استقرار في أسواق النفط لا يزال الصراع بينهما مستمرا

رغم الهدنة السعودية-الروسية لتحقيق استقرار في أسواق النفط وخفض الإنتاج، إلا أن تبادل الضربات لا يزال مستمرا بين الطرفين بحسب مراقبين مطلعين على سوق الطاقة العالمي.

وكشفت بيانات شحن حللتها وكالة رويترز الاثنين أن المواجهة بين روسيا والسعودية موجودة فعليا، بدل وجودها في عالم الأسعار الآجلة، وأن معركة طويلة من أجل الحصول على حصة في الأسواق وخصوصا في آسيا تستمر.

الطرفان أعلنا الأسبوع الماضي أنهما على استعداد لاتخاذ إجراءات اعتبارا من مايو، إذا تطلب الأمر لتحقيق التوازن في السوق عن طريق خفض الإنتاج المشترك مع أعضاء أوبك+، التي تضم دول منظمة أوبك المصدرة للنفط بقيادة السعودية وشركاءها من الدول النفطية غير المنضوية في المنظمة وفي مقدمها روسيا.

وقال مصدر في شركة تجارية لرويترز  إن "التصريحات هذه تخبئ وراءها  الصراع الذي لا يزال مستمرا"، مضيفا أن أسعار البيع الرسمية للسعودية تؤشر على أن المملكة تحاول استهداف السوق الآسيوي، حيث الطلب يبقى صامدا نسبيا خلال فترة تباطؤ عالمي.  

واعتمدت روسيا على الأسواق الآسيوية كوجهة لإنتاجها النفطي منذ إطلاق خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادئ الذي ينقل 1.6 مليون برميل يوميا.

ويربط الخط الحقول الروسية بالأسواق الآسيوية عبر  ميناء كوزمينو، منفذ التصدير الرئيسي في شرق البلاد وأيضا عبر خط أنابيب مع الصين، أكبر مستهلك آسيوي.

ولم ترد شركة أرامكو التابعة للدولة السعودية ووزارة الطاقة الروسية على طلب للتعليق، وفق رويترز. فيما رفضت شركة النفط الروسية العملاقة روزنفت التعليق أيضا.

وقلصت السعودية أسعار البيع الرسمية للنفط إلى آسيا في مايو بثلاثة إلى خمسة دولارات للبرميل عبر جميع درجاته، مسجلة الشهر الثاني من التخفيضات الكبيرة. 

في المقايل، قيمة تخفيضات شحنات أرامكو المخصصة لأوروبا كانت أقل بينما شهدت الدرجات الأكثر ثقلا زيادة في الأسعار.

وخفض كل من العراق والإمارات والكويت أسعار الخام المتوجه إلى آسيا في شهر مايو. 

وأدى ارتفاع الإمدادات من النفط الخام السعودي للأسواق الآسيوية في مايو، إلى جانب أسعار البيع الرسمية المنخفضة، إلى سقوط حر لأنواع من النفط الروسي مثل  Sokol SOK-DUB وESPO Blend ESPO-DUB، في آسيا.

وشهد هذان  النوعان اللذان يتم تداولهما عادة بأقساط عالية لمؤشر دبي، خصومات قياسية.

وبحسب رويترز، فإن السعودية تحقق مكاسب في أوروبا، التي تعد بمثابة الفناء الخلفي لصادراتها من النفط والغاز.

ويرتقب أن تتجاوز المبيعات السعودية في أوروبا 29 مليون برميل في أبريل، أي أقل بقليل من الرقم القياسي المسجل في أغسطس 2016، وفق بيانات الشحن المتوفرة لدى شركة ريفينيتيف لتعقب حركة الشحن.

وستزيد إمدادات أرامكو من النفط الخام العربي بما في ذلك عرب لايت، أقرب درجة من النفط الرائد الروسي من حيث الجودة، في كل من إيطاليا وتركيا واليونان وفرنسا وبولندا في أبريل. وتعد كل هذه الدول من المشترين المنتظمين للنفط الروسي.

وأفادت رويترز بأن أرامكو، وفي محاولة منها لإغراء المشترين، عرضت على شركات التكرير في آسيا وأوروبا خيار تأجيل مدفوعات الشحنات النفط لمدة تصل إلى 90 يوما.  

وقال المتداولون إن الميزة الرئيسية لروسيا في صراع السوق الفعلي مع  السعودية، تتمثل في شبكة خطوط الأنابيب المترامية الأطراف التي تساعدها في تحديد أسعار نفط أرخص مقارنة بمنافسيها الذين يحتاجون إلى ناقلات نفط ودفع تكاليف النقل. 

وقال أحد التجار في السوق الأوروبية للنفط إن "حقول النفط الروسية مرتبطة بمصافي نفط في أوروبا وآسيا وإن شركات النفط لديها عقود طويلة الأمد معها، مضيفا "على عكس السعودية، لا تخضع روسيا لأسعار الشحن ووفرة السفن".