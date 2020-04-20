"حقق الاكفاء الذاتي".. العراق يخفض الطاقة المستوردة من إيران بنسبة 75%

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية الإثنين، تخفيض الطاقة المستوردة من إيران بنسبة 75 %، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الانتاج.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة أحمد العبادي في تصريحات صحفية: "كميات الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطات حاليا تغطي الحاجة المحلية، عدا محافظتي صلاح الدين ونينوى اللتين تغطيان معدل 20 ساعة يوميا".

وأوضح أن "ارتفاع التجهيز يعود إلى انخفاض الأحمال وإدخال وحدات توليدية جديدة للخدمة، إضافة الى اعتدال درجات الحرارة".

ونوه العبادي إلى أن الوزارة لديها طاقات إنتاجية أخرى من الممكن أن تزود المنظومة بها في حال ازدياد الطلب، حيث أن حجم الانتاج الحالي يقدر بـ ١٣٤٠٠ ميغا واط.

وتابع أن الوزارة ووفقا لهذه المعطيات عمدت إلى خفض حجم الطاقة المستوردة من الجانب الإيراني عبر خطوط النقل، وكذلك استيراد الغاز المستخدم لتشغيل محطات التوليد، إذ اكتفت بخط نقل الكهرباء ميرساد/ ديالى الذي يجهز المحافظة بـ 350 ميغاوط، بعد أن كان حجم الكهرباء المورد من إيران يصل الى 1200 ميغاوط تنقل عبر اربعة خطوط.

وأشار إلى أن الوزارة قامت أيضا بخفض كميات استيراد الغاز المجهز لمحطات الانتاج، إذ أوقفت الضخ باتجاه المحطات في الجنوب، والاعتماد على وزارة النفط في توفير هذه الكمية، مؤكداً أن الغاز الايراني يضخ حاليا بخط واحد يغذي محطات بسماية والمنصورية والقدس والصدر الغازية.

يذكر أن الجانب الايراني يوفر ما يقارب الـ 4500 ميغاواط من الطاقة للعراق، من خلال ما يورد من كهرباء تصل طاقتها الى 1200 ميغاواط، وغاز يسهم بتشغيل محطات كهربائية ترفد المنظومة بما يقارب 3300 ميغاواط.

