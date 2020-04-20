اقتصاد

"حقق الاكفاء الذاتي".. العراق يخفض الطاقة المستوردة من إيران بنسبة 75%

20 أبريل 2020
العراق يخفض الطاقة المستوردة من طهران بنسبة 75%
العراق يخفض الطاقة المستوردة من طهران بنسبة 75%

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية الإثنين، تخفيض الطاقة المستوردة من إيران بنسبة 75 %، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الانتاج. 

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة أحمد العبادي في تصريحات صحفية: "كميات الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطات حاليا تغطي الحاجة المحلية، عدا محافظتي صلاح الدين ونينوى اللتين تغطيان معدل 20 ساعة يوميا". 

وأوضح أن "ارتفاع التجهيز يعود إلى انخفاض الأحمال وإدخال وحدات توليدية جديدة للخدمة، إضافة الى اعتدال درجات الحرارة".

 ونوه العبادي إلى أن الوزارة لديها طاقات إنتاجية أخرى من الممكن أن تزود المنظومة بها في حال ازدياد الطلب، حيث أن حجم الانتاج الحالي يقدر بـ ١٣٤٠٠ ميغا واط.

وتابع أن الوزارة ووفقا لهذه المعطيات عمدت إلى خفض حجم الطاقة المستوردة من الجانب الإيراني عبر خطوط النقل، وكذلك استيراد الغاز المستخدم لتشغيل محطات التوليد، إذ اكتفت بخط نقل الكهرباء ميرساد/ ديالى الذي يجهز المحافظة بـ 350 ميغاوط، بعد أن كان حجم الكهرباء المورد من إيران يصل الى 1200 ميغاوط تنقل عبر اربعة خطوط.

وأشار إلى أن الوزارة قامت أيضا بخفض كميات استيراد الغاز المجهز لمحطات الانتاج، إذ أوقفت الضخ باتجاه المحطات في الجنوب، والاعتماد على وزارة النفط في توفير هذه الكمية، مؤكداً أن الغاز الايراني يضخ حاليا بخط واحد يغذي محطات بسماية والمنصورية والقدس والصدر الغازية.

يذكر أن الجانب الايراني يوفر ما يقارب الـ 4500 ميغاواط من الطاقة للعراق، من خلال ما يورد من كهرباء تصل طاقتها الى 1200 ميغاواط، وغاز يسهم بتشغيل محطات كهربائية ترفد المنظومة بما يقارب 3300 ميغاواط.
 

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مفاوضات الخروج ستجرى عبر 3 جولات
مفاوضات الخروج ستجرى عبر 3 جولات

بروكسل - الحرة - عبدالله مصطفى


من المتوقع  ان تستأنف، الاثنين، افتراضيا عبر الفيديو، المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا، بشأن مستقبل العلاقات بين الجانبين عقب خروج بريطانيا في نهاية يناير الماضي من عضوية الاتحاد. 

وقبل أيام قليلة، جرى الاتفاق بين الجانبين على ان تنعقد ثلاث جولات خلال الفترة من 20 أبريل، حتى الأسبوع الأول من يونيو القادم عبر دوائر الفيديو بسبب تفشي فيروس كورونا االمستجد.

وستستمر المفاوضات خمسة أيام في الاسبوع، وتنطلق الجولة الأولى في العشرين من أبريل.

فيما ستنطلق الجولة الثانية في الحادي عشر من مايو، بينما ستكون  الثالثة ابتداء من مطلع يونيو، بحسب الاتفاق الذي جرى التوصل اليه، في الخامس عشر من الشهر الجاري، بين ميشال بارنيية رئيس فريق التفاوض الاوروبي ونظيره البريطاني ديفيد فروست. 

وبعد الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بدأت مفاوضات بين بريطانيا وإدارة الاتحاد حول اتفاق "الطلاق" الذي يوضح كيف سيتم الخروج بالضبط، خاصة فيما يتعلق بالحدود المادية الجغرافية بين الجهتين. 

واقترحت بريطانيا تصورها للمرحلة الانتقالية، تضمن دفع لندن 39 مليار جنيه استرليني للاتحاد الأوروبي لتغطية ما تدين به. 

وعن الفترة الانتقالية، فتم الاتفاق في البداية بأن تكون ما بين 29 مارس عام 2019 و31 ديسمبر عام 2020. ستكون مرحلة لوضع آخر ترتيبات الخروج. 

وعن ملف الهجرة، اقترحت لندن، بأن يظل حق مواطني الاتحاد الأوروبي وأسرهم في الانتقال لبريطانيا بكامل حريتهم، قبل 31 ديسمبر عام 2020.