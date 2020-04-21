اقتصاد

أزمة كورونا.. شركة طيران "فيرجن أستراليا" تعلن إفلاسها

21 أبريل 2020
شركة طيران فيرجين أستراليا تعلن إفلاسها بسبب كورونا
شركة طيران فيرجين أستراليا تعلن إفلاسها بسبب كورونا

أعلنت شركة طيران "فيرجن أستراليا"، التي تعاني من ضائقة مالية، الثلاثاء، أنها قررت التوقف عن الدفع، لتصبح بذلك أضخم شركة طيران في العالم تنهار من جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة، في إشعار إلى البورصة الأسترالية، إنها تعتزم الاستمرار في تشغيل رحلاتها الجوية على الرغم من أن مصيرها أصبح في أيدي حراس قضائيين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة باول سكورا "إن أستراليا بحاجة إلى شركة طيران ثانية ونحن مصممون على مواصلة الطيران". 

وكانت الديون على الشركة قد وصلت إلى أكثر من خمسة مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار). 

وطالبت الشركة الحكومة بقرض بقيمة 1.4 مليار دولار أسترالي لتستمر، لكن الحكومة رفضت إنقاذ الشركة المملوكة أغلبيتها لأجانب. 

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أزمة كورونا.. شركة طيران "فيرجن أستراليا" تعلن إفلاسها

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الأسهم الأميركية تهبط مع انهيار سوق النفط

21 أبريل 2020
المؤشر داو جونز الصناعي ينهي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 592.05 نقطة
المؤشر داو جونز الصناعي ينهي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 592.05 نقطة

هبطت الأسهم الأميركية، الاثنين، بعدما تحولت العقود الآجلة للنفط الأميركي إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ، وهو ما يبرز الفوضى التي أطلقتها جائحة فيروس كورونا إلى الاقتصاد العالمي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 592.05 نقطة، أو 2.44 بالمئة، إلي 23650.44 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 51.40 نقطة، أو 1.79 بالمئة، ليغلق عند 2823.16 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 89.41 نقطة، أو 1.03 بالمئة، إلى 8560.73 نقطة.

ووصل سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط عند 37,63 دولارا تحت الصفر مع إغلاق التعاملات الاثنين. 