أزمة كورونا.. شركة طيران "فيرجن أستراليا" تعلن إفلاسها

أعلنت شركة طيران "فيرجن أستراليا"، التي تعاني من ضائقة مالية، الثلاثاء، أنها قررت التوقف عن الدفع، لتصبح بذلك أضخم شركة طيران في العالم تنهار من جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة، في إشعار إلى البورصة الأسترالية، إنها تعتزم الاستمرار في تشغيل رحلاتها الجوية على الرغم من أن مصيرها أصبح في أيدي حراس قضائيين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة باول سكورا "إن أستراليا بحاجة إلى شركة طيران ثانية ونحن مصممون على مواصلة الطيران".

وكانت الديون على الشركة قد وصلت إلى أكثر من خمسة مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار).

وطالبت الشركة الحكومة بقرض بقيمة 1.4 مليار دولار أسترالي لتستمر، لكن الحكومة رفضت إنقاذ الشركة المملوكة أغلبيتها لأجانب.