اقتصاد

ارتفاع سعر برميل خام غرب تكساس بعد انهيار تاريخي

21 أبريل 2020
سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط يرتفع إلى 10,01 دولارات عند الإغلاق
سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط يرتفع إلى 10,01 دولارات عند الإغلاق

أنهى خام غرب تكساس الوسيط جلسة التداول في بورصة نيويورك، الثلاثاء، على ارتفاع، مسجلاً 10,01 دولارات للبرميل، وذلك غداة تدهور سعره إلى مستوى غير مسبوق في التاريخ بلغ 37,63 دولاراً تحت الصفر.

وعند إغلاق التداولات سجل سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 10,01 دولارات، لكن العقود الآجلة ليونيو تراجعت 43 بالمئة لتسجل 11,57 دولارا للبرميل.

ويأتي ذلك غداة تدهور أسعار النفط الأميركي المدرج في بورصة نيويورك، لأول مرة في التاريخ، إلى ما دون الصفر عند انتهاء جلسة التداولات الإثنين، بسبب تخمة في المخزون أجبرت المستثمرين على الدفع من أجل التخلص من الخام.

وبسبب امتلاء منشآت التخزين في الولايات المتحدة بشكل هائل خلال الأسابيع الأخيرة، أجبر المتعاملون على الدفع للعثور على مشترين، ما تسبب بانهيار سعر سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط.

والثلاثاء أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) أن العديد من دولها الأعضاء، إضافة إلى دول أخرى منتجة لا تنتمي إلى المنظمة، ناقشت عبر الفيديو الوضع الصادم لسوق الخام والذي تجلى في تدهور تاريخي للأسعار على خلفية وباء كوفيد-19.
 

اقرأ أيضا

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر يعاقب صحيفة المصري اليوم - صورة أرشيفية
مصر

مصر.. معاقبة صحيفة مستقلة بسبب مقال لـ"نيوتن" عن سيناء

سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط يرتفع إلى 10,01 دولارات عند الإغلاق
اقتصاد

ارتفاع سعر برميل خام غرب تكساس بعد انهيار تاريخي

امرأة في نيويورك ترتدي بدلة وقائية وتجر عربة من محل البقالة
أميركا

أرقام الوفيات تعاود الارتفاع في الولايات المتحدة

لاحظ العلماء تكوين غير عادي في المذنب الجديد الذي جاء من خارج نظامنا الشمسي
منوعات

تفاصيل عن أول مذنب من خارج نظامنا الشمسي

البورصة المصرية ، أرشيفية
اقتصاد

قبل انتعاش سعر نفط تكساس.. بورصات الشرق الأوسط تغلق منخفضة 

يرتقب أن يوقع الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا لتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة
أميركا

استثناءات محتملة في قرار ترامب المرتقب حول تعليق الهجرة

لم تكشف الشركة أعداد الذين سيتأثرون بتأجيل الرواتب
اقتصاد

الخطوط القطرية تؤجل دفع نصف رواتب بعض الموظفين ثلاثة أشهر

اقتصاد

قبل انتعاش سعر نفط تكساس.. بورصات الشرق الأوسط تغلق منخفضة 

21 أبريل 2020
البورصة المصرية ، أرشيفية
البورصة المصرية ، أرشيفية

أغلقت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط على تراجع الثلاثاء، قبل انتعاش أسعار النفط الأميركي، وبسبب مخاوف من أن الولايات المتحدة لن يكون لديها متسع لمزيد من المخزونات، وسط تخمة في المعروض، بسبب تبعات إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو، عند سالب سبعة دولارات للبرميل ارتفاعا بمقدار 30.63 دولار من إغلاق يوم الاثنين، عندما أغلقت تلك العقود عند انخفاض بلغ سالب 37.63 دولار للبرميل.

لكن نفط غرب تكساس الوسيط أغلق، الثلاثاء، على سعر مرتفع لشحنات يونيو،  بلغ 11.57 دولار للبرميل.

وهبط مؤشر السوق السعودية 1.6 بالمئة مع تراجع سهم أرامكو اثنين بالمئة ونزول سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 3.9 بالمئة.

وأغلق سهم الشركة السعودية للكهرباء على انخفاض 3.1 بالمئة بعد أن أعلنت التنازل عن نصيب صندوق الاستثمارات العامة في الأرباح عن العام المالي 2019. ويملك الصندوق أكثر من 74 بالمئة من إجمالي أسهم الشركة.

وأعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الشهر الماضي خفضا يقارب الخمسة بالمئة في ميزانيتها للعام الجاري، بما يوازي نحو 50 مليار ريال، وقالت إنها ستعيد تقييم الإنفاق وفقا للتطورات في سوق النفط وفي تبعات الجائحة.

وفي دبي، تراجع المؤشر 3.3 بالمئة، وفقد أكبر بنوك الإمارة، الإمارات دبي الوطني، 4.8 بالمئة وبنك دبي الإسلامي 4.1 بالمئة.

وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني الاثنين، أنه حقق ربحا صافيا 2.08 مليار درهم (566.33 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، بانخفاض 24 بالمئة عن نفس الفترة قبل سنة.

وانخفض مؤشر أبوظبي 2.7 بالمئة، بفعل نزول سهم بنك أبوظبي الأول 4.9 بالمئة.

وخسر مؤشر سوق الأسهم القطرية 1.4 بالمئة، وهبط سهم بنك قطر الوطني 2.3 بالمئة ومسيعيد للبتروكيماويات 2.3 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.8 بالمئة في أول جلسة بعد عطلة استمرت يومين في البلاد. وهبط سهم البنك التجاري الدولي 3.8 بالمئة والشرقية للدخان 3.9 بالمئة.