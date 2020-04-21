ارتفاع سعر برميل خام غرب تكساس بعد انهيار تاريخي

أنهى خام غرب تكساس الوسيط جلسة التداول في بورصة نيويورك، الثلاثاء، على ارتفاع، مسجلاً 10,01 دولارات للبرميل، وذلك غداة تدهور سعره إلى مستوى غير مسبوق في التاريخ بلغ 37,63 دولاراً تحت الصفر.

وعند إغلاق التداولات سجل سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 10,01 دولارات، لكن العقود الآجلة ليونيو تراجعت 43 بالمئة لتسجل 11,57 دولارا للبرميل.

ويأتي ذلك غداة تدهور أسعار النفط الأميركي المدرج في بورصة نيويورك، لأول مرة في التاريخ، إلى ما دون الصفر عند انتهاء جلسة التداولات الإثنين، بسبب تخمة في المخزون أجبرت المستثمرين على الدفع من أجل التخلص من الخام.

وبسبب امتلاء منشآت التخزين في الولايات المتحدة بشكل هائل خلال الأسابيع الأخيرة، أجبر المتعاملون على الدفع للعثور على مشترين، ما تسبب بانهيار سعر سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط.

والثلاثاء أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) أن العديد من دولها الأعضاء، إضافة إلى دول أخرى منتجة لا تنتمي إلى المنظمة، ناقشت عبر الفيديو الوضع الصادم لسوق الخام والذي تجلى في تدهور تاريخي للأسعار على خلفية وباء كوفيد-19.

