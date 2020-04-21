الخطوط القطرية تؤجل دفع نصف رواتب بعض الموظفين ثلاثة أشهر

قالت الخطوط الجوية القطرية الثلاثاء إن الموظفين من المستوى المتوسط وما فوقه ستنخفض رواتبهم إلى النصف لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وأضافت الشركة أن هذا التأجيل الجزئي للرواتب هو إجراء مؤقت من المتوقع أن يستمر لثلاثة شهور بدءا من أبريل، رغم أنها أشارت إلى أنه قد يجري تمديده "تبعا للوضع الاقتصادي".

وقالت إن الجزء غير المدفوع من الرواتب سيجري دفعه "في أقرب وقت ممكن عندما تسمح الظروف".

ولم تذكر الخطوط القطرية عددا العاملين الذين سيتأثرون بهذا التأجيل.

والخطوط القطرية هي إحدى عدد قليل من شركات الطيران ما زالت تشغل رحلات مقررة منتظمة للركاب وسط توقف فعلي للسفر الدولي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.