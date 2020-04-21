اقتصاد

العلاقات الاقتصادية الصينية - الهندية على المحك.. نيودلهي تقرر منع "الاستحواذ الانتهازي"

21 أبريل 2020
الحكومة الهندية قالت إنها تتصدى لعمليات الاستحواذ الانتهازي لشركاتها
الحكومة الهندية قالت إنها تتصدى لعمليات الاستحواذ الانتهازي لشركاتها

انتقدت الحكومة الصينية، قرارا لنظيرتها الهندية، يقضي بتقييد حرية الاستثمارات الصينية في البلد في ظل أزمة كورونا. 

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في الهند، الإثنين، إن القواعد الجديدة للهند تنتهك مبادئ منظمة التجارة العالمية بشأن عدم التمييز، وتعارض مبدأ التجارة الحرة والعادلة، مما قد يضع نقطة قاتمة في العلاقات الصينية الهندية. 

القرار الذي أثار حفيظة الصين، يأتي عقب إعلان الحكومة الهندية، السبت، تقييدها لحرية استثمارات الشركات الأجنبية، وطرح شروط قانونية إضافية لنشاطها في البلد، وذلك للحد من عمليات الاستحواذ على الشركات الهندية المثقلة بتداعيات أزمة كورونا. 

وقالت الحكومة الهندية، إن التغييرات الجديدة في القواعد الفيدرالية للاستثمار تهدف إلى الحد من عمليات "الاستحواذ الانتهازي" لشركات أجنبية، لكنها لم تذكر الصين في قرارها الجديد. 

وتعني الخطوة، اشتراط الهند على أي مستثمر أجنبي من دول مجاورة أخذ موافقة الحكومة في نيودلهي، لشراء أو الاستحواذ على أي شركة هندية، أثقلتها أزمة الوباء المستجد. 

وفي مسار عالمي ناجم عن تفشي الانتشار السريع للفيروس، وفرض إجراءات الإغلاق المحلية، تراجعت أسواق الأسهم الهندية بنسبة 25٪ منذ 15 فبراير، مما أدى إلى خسارة عشرات المليارات من الدولارات.

وعلمت السلطات الصينية، انها المعنية بالخطوة، إذ أصدر جي رونغ المتحدث باسم السفارة الصينية في نيودلهي، بيانا يقول فيه ان "تأثير السياسة الهندية على المستثمرين الصينيين واضح". 

وقال البيان إنه حتى ديسمبر 2019، تجاوزت الاستثمارات التراكمية للصين في الهند 8 مليارات دولار، أي أكثر بكثير من إجمالي الاستثمارات في الدول الأخرى المشاركة في الحدود الهندية.

وأضاف المتحدث باسم السفارة، إن الصين تأمل في أن تراجع الهند "الممارسات التمييزية" وتعامل الاستثمارات من دول مختلفة على قدم المساواة.

وقد تؤدي هذه الخطوة إلى انتكاسة محاولة أخيرة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس شي جين بينغ لتحسين العلاقات بين البلدين، اللتين خاضتا حربًا حول قضايا الحدود في عام 1962.

وزار شي الهند في أكتوبر الماضي وحظي باستقبال كبير، والذي اعتبر علامة على أن البلدين يمهدان الطريق لعلاقة تجارية واستراتيجية جديدة.

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العلاقات الاقتصادية الصينية - الهندية على المحك.. نيودلهي تقرر منع "الاستحواذ الانتهازي"

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ما تزال الشركة لاعبا صغيرا في سوق الاستثمارات السحابية عبر العالم
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"كورونا" تدفع "علي بابا" إلى ضخ 28 مليار دولار لتعزيز سيطرتها السحابية

21 أبريل 2020
ما تزال الشركة لاعبا صغيرا في سوق الاستثمارات السحابية عبر العالم
ما تزال الشركة لاعبا صغيرا في سوق الاستثمارات السحابية عبر العالم

دفعت أزمة كورونا مجموعة "علي بابا" الصينية، أحد عمالقة الشركات حول العالم، إلى ضخ مزيد من السيولة المالية في القطاع الرقمي السحابي، يمثل 40 في المائة من الإيرادات المالية التي حققتها خلال ثلاثة أشهر الأخيرة. 

وقالت المجموعة، إنها ستستثمر 200 مليار يوان (28 مليار دولار) في بنيتها التحتية السحابية الرقمية على مدى ثلاث سنوات في خطة تتبع طفرة في الطلب على برمجيات الأعمال، مع ذروة تفشي فيروس كورونا.

وأضافت إنها ستنفق الاستثمارات على أشباه الموصلات وتطوير نظام التشغيل، بالإضافة إلى بناء البنية التحتية لمركز البيانات.

وقال رئيس المجموعة جيف زانج، في بيان إن "جائحة كوفيد-19 شكلت ضغطاً إضافياً وتأمل الشركة أن يساعد الاستثمار على تسريع عملية التعافي".

وبحسب إفادة فابريس كوكيو، خبير الخدمات السحابية، ورئيس شركة "انتركسيون" الفرنسية، لـ"لوموند"، فاستثمارات "علي بابا" في مجال الخدمات السحابية الرقمية، ما تزال ضعيفة حسب ما بينت بيانات عام 2019، حيث تستحوذ على 5 ٪ فقط من الإنفاق العالمي على السحابات الرقمية (107 مليار دولار)، وهو رقم ما يزال بعيدا عن عمالقة الصناعة السحابية، وهما أمازون (بنسبة 35 ٪) ومايكروسوفت (بنسبة 18 ٪).

ويعد قسم الخدمات السحابية في شركة "علي بابا" إحدى أسرع الشركات نمواً، إذ ارتفعت إيرادات القطاع في الربع الرابع بنسبة 62٪ لتصل إلى 10.7 مليار يوان (1.5 مليار دولار)، وهي المرة الأولى التي تجاوزت فيها 10 مليارات يوان في ربع واحد.

وسيطرت شركة التكنولوجيا العملاقة على 46.4٪ من السوق السحابي الصيني، وفقاً لشركة الأبحاث "كاناليس" وبالمقابل تصل حصة "تينسينت كلاود" و"بايدو كلاود"، على 18٪ و 8.8٪ على التوالي.

وخلال الربع الأول، ساعدت "علي بابا كلاود"، أيضاً حكومة مقاطعة هانج زينج في إنشاء ونشر نظام رقمي لمراقبة الصحة يقوم بتعريف المستخدم بمصابين بالوباء بألوان أحمر وأصفر وأخضر، وتم نشر النظام في وقت لاحق على الصعيد الوطني الشامل.