اقتصاد

قبل انتعاش سعر نفط تكساس.. بورصات الشرق الأوسط تغلق منخفضة 

21 أبريل 2020
البورصة المصرية ، أرشيفية
البورصة المصرية ، أرشيفية

أغلقت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط على تراجع الثلاثاء، قبل انتعاش أسعار النفط الأميركي، وبسبب مخاوف من أن الولايات المتحدة لن يكون لديها متسع لمزيد من المخزونات، وسط تخمة في المعروض، بسبب تبعات إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو، عند سالب سبعة دولارات للبرميل ارتفاعا بمقدار 30.63 دولار من إغلاق يوم الاثنين، عندما أغلقت تلك العقود عند انخفاض بلغ سالب 37.63 دولار للبرميل.

لكن نفط غرب تكساس الوسيط أغلق، الثلاثاء، على سعر مرتفع لشحنات يونيو،  بلغ 11.57 دولار للبرميل.

وهبط مؤشر السوق السعودية 1.6 بالمئة مع تراجع سهم أرامكو اثنين بالمئة ونزول سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 3.9 بالمئة.

وأغلق سهم الشركة السعودية للكهرباء على انخفاض 3.1 بالمئة بعد أن أعلنت التنازل عن نصيب صندوق الاستثمارات العامة في الأرباح عن العام المالي 2019. ويملك الصندوق أكثر من 74 بالمئة من إجمالي أسهم الشركة.

وأعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الشهر الماضي خفضا يقارب الخمسة بالمئة في ميزانيتها للعام الجاري، بما يوازي نحو 50 مليار ريال، وقالت إنها ستعيد تقييم الإنفاق وفقا للتطورات في سوق النفط وفي تبعات الجائحة.

وفي دبي، تراجع المؤشر 3.3 بالمئة، وفقد أكبر بنوك الإمارة، الإمارات دبي الوطني، 4.8 بالمئة وبنك دبي الإسلامي 4.1 بالمئة.

وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني الاثنين، أنه حقق ربحا صافيا 2.08 مليار درهم (566.33 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، بانخفاض 24 بالمئة عن نفس الفترة قبل سنة.

وانخفض مؤشر أبوظبي 2.7 بالمئة، بفعل نزول سهم بنك أبوظبي الأول 4.9 بالمئة.

وخسر مؤشر سوق الأسهم القطرية 1.4 بالمئة، وهبط سهم بنك قطر الوطني 2.3 بالمئة ومسيعيد للبتروكيماويات 2.3 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.8 بالمئة في أول جلسة بعد عطلة استمرت يومين في البلاد. وهبط سهم البنك التجاري الدولي 3.8 بالمئة والشرقية للدخان 3.9 بالمئة.

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الخطوط القطرية تؤجل دفع نصف رواتب بعض الموظفين ثلاثة أشهر

21 أبريل 2020
لم تكشف الشركة أعداد الذين سيتأثرون بتأجيل الرواتب
لم تكشف الشركة أعداد الذين سيتأثرون بتأجيل الرواتب

قالت الخطوط الجوية القطرية الثلاثاء إن الموظفين من المستوى المتوسط وما فوقه ستنخفض رواتبهم إلى النصف لمدة ثلاثة أشهر على الأقل. 

وأضافت الشركة أن هذا التأجيل الجزئي للرواتب هو إجراء مؤقت من المتوقع أن يستمر لثلاثة شهور بدءا من أبريل، رغم أنها أشارت إلى أنه قد يجري تمديده "تبعا للوضع الاقتصادي".

وقالت إن الجزء غير المدفوع من الرواتب سيجري دفعه "في أقرب وقت ممكن عندما تسمح الظروف".

ولم تذكر الخطوط القطرية عددا العاملين الذين سيتأثرون بهذا التأجيل. 

والخطوط القطرية هي إحدى عدد قليل من شركات الطيران ما زالت تشغل رحلات مقررة منتظمة للركاب وسط توقف فعلي للسفر الدولي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. 