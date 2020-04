انهيار سعر النفط الأميركي.. ترامب يغرد معلنا البدء بالتحرك

بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء تحركا لمواجهة آثار الانهيار التاريخي لأسعار نفط خام غرب تكساس.

وطلب دونالد ترامب من إدارته إعداد خطة لمساعدة شركات النفط الأميركية التي تواجه تخمة هائلة في الإمدادات وانخفاضا تاريخيا في أسعار الخام.

وغرد ترامب على تويتر "لن نخذل قطاع النفط والغاز الأميركي العظيم" مضيفا "طلبت من وزير الطاقة ووزير الخزانة إعداد خطة تتيح الأموال لتأمين هذه الشركات والوظائف المهمة جدا لوقت طويل في المستقبل".

We will never let the great U.S. Oil & Gas Industry down. I have instructed the Secretary of Energy and Secretary of the Treasury to formulate a plan which will make funds available so that these very important companies and jobs will be secured long into the future!