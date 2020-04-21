اقتصاد

برميل النفط الأميركي يقفز إلى ما فوق الصفر في التعاملات الآسيوية 

21 أبريل 2020
تراجعت أسعار الخام الأميركي إلى مستويات لم تشهدها في تاريخها
تراجعت أسعار الخام الأميركي إلى مستويات لم تشهدها في تاريخها

 قفز سعر برميل النفط الأميركي تسليم مايو في التعاملات الآسيوية صباح الثلاثاء إلى ما فوق الصفر بعدما أغلق في نيويورك على سعر غير مسبوق في التاريخ ببلوغه 37,63 دولاراً تحت الصفر للبرميل، أي أنّ المتعاملين دفعوا للمشترين كي يخلّصوهم من سلعة فاضت الخزّانات بها وندر الطلب عليها بسبب وباء كوفيد-19.

وعند بدء التداولات بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 0,56 سنتاً للبرميل، علماً بأنّ العقود الآجلة لشهر مايو تنقضي الثلاثاء.

وتدهور سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الاثنين إلى 37.63 دولارا تحت الصفر مع إغلاق التعاملات، وذلك للمرة الأولى في تاريخه على خلفية انهيار الطلب واقتراب الاحتياطات الأميركية من التخمة.

وتراجعت أسعار الخام الأميركي إلى مستويات لم تشهدها في تاريخها حيث أصبحت تتداول في السالب.

ويكافح المنتجون الأميركيون لإيجاد مشترين خلال شهر مايو المقبل، حيث استقر لفترة إلى ما دون صفر ووصل إلى حدود.

واستمرت أسعار النفط في الانخفاض حتى بعد اتفاق "أوبك بلس" على تخفيض الإنتاج في خطوة لدعم الأسعار، بعد تراجع الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا وحرب الأسعار التي أشعلتها السعودية وروسيا.

وكانت وكالة بلومبيرغ قد حذرت الأحد من تراجع الأسعار والذي يزيد من احتمال أن يضطر المنتجون في تكساس قريبا إلى دفع المال للعملاء للتخلص من براميل النفط التي بحوزتهم، على غرار خام وايومنغ الذي عرض بسعر سالب 19 سنت الشهر الماضي.

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اقتصاد

أزمة كورونا.. شركة طيران "فيرجن أستراليا" تعلن إفلاسها

21 أبريل 2020
شركة طيران فيرجين أستراليا تعلن إفلاسها بسبب كورونا
شركة طيران فيرجين أستراليا تعلن إفلاسها بسبب كورونا

أعلنت شركة طيران "فيرجن أستراليا"، التي تعاني من ضائقة مالية، الثلاثاء، أنها قررت التوقف عن الدفع، لتصبح بذلك أضخم شركة طيران في العالم تنهار من جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة، في إشعار إلى البورصة الأسترالية، إنها تعتزم الاستمرار في تشغيل رحلاتها الجوية على الرغم من أن مصيرها أصبح في أيدي حراس قضائيين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة باول سكورا "إن أستراليا بحاجة إلى شركة طيران ثانية ونحن مصممون على مواصلة الطيران". 

وكانت الديون على الشركة قد وصلت إلى أكثر من خمسة مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار). 

وطالبت الشركة الحكومة بقرض بقيمة 1.4 مليار دولار أسترالي لتستمر، لكن الحكومة رفضت إنقاذ الشركة المملوكة أغلبيتها لأجانب. 