اقتصاد

خام برنت يهوي إلى أدنى مستوى في عقدين

21 أبريل 2020
أسعار النفط في مستويات غير مسبوقة
أسعار النفط في مستويات غير مسبوقة

تراجع سعر برميل نفط برنت مرجعية بحر الشمال إلى ما دون العشرين دولارا الثلاثاء، ليبلغ أدنى مستوياته منذ 18 عاما في ظل انخفاض الطلب الناجم عن وباء كوفيد-19. 

وانخفض سعر عقد هذا النفط المرجعي في أوروبا إلى 18.10 دولار للبرميل وهو الأدنى منذ نحو عقدين، قبل أن يرتفع إلى 21.5 دولار، خلال التداولات المتقلبة.

وعقد بعض وزراء أوبك مؤتمرا عبر الهاتف الثلاثاء لمناقشة الهبوط الحاد في أسعار النفط وإجراءات إضافية محتملة لدعم السوق، لكن المؤتمر لم تشارك فيه الدول الخليجية الرئيسية وهو ما يبرز انقساما متناميا داخل المنظمة.

ومع انهيار الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا، من المنتظر أن تبدأ منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى جانب روسيا ومنتجين آخرين، يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+، تنفيذ خفض للإمدادات بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في أول مايو.

لكن الخفض الانتاجي القياسي فشل في وقف هبوط أسعار النفط. وهوت العقود الآجلة للخام الأميركي الى المنطقة السلبية للمرة الأولى في التاريخ وهبطت عقود خام القياسي العالمي مزيج برنت الثلاثاء.

وقال مصدر بأوبك إن عددا من وزراء المنظمة ناقشوا أثناء المؤتمر الهاتفي تنفيذ اتفاق تخفيضات النفط على الفور بدلا من أن تبدأ في أول مايو.

وأضاف المصدر قائلا لوكالة رويترز اقترحنا تنفيذا فوريا للاتفاق وعدم الانتظار حتى مايو، وأيضا التوقف عن الإفراط في الانتاج في أبريل.

وقال المصدر إن أعضاء أوبك الجزائر، التي تتولى رئاسة المنظمة في 2020، ونيجيريا وفنزويلا والعراق إلى جانب كازاخستان وأذربيجان وهما منتجان خارج المنظمة، شاركوا في المؤتمر.

وقال مصدران آخران بأوبك إن السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية وأيضا روسيا، وهي الدول التي تنفذ الجانب الأكبر من تخفيضات النفط، لم تشارك في المؤتمر.

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قبل انتعاش سعر نفط تكساس.. بورصات الشرق الأوسط تغلق منخفضة 

21 أبريل 2020
البورصة المصرية ، أرشيفية
البورصة المصرية ، أرشيفية

أغلقت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط على تراجع الثلاثاء، قبل انتعاش أسعار النفط الأميركي، وبسبب مخاوف من أن الولايات المتحدة لن يكون لديها متسع لمزيد من المخزونات، وسط تخمة في المعروض، بسبب تبعات إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو، عند سالب سبعة دولارات للبرميل ارتفاعا بمقدار 30.63 دولار من إغلاق يوم الاثنين، عندما أغلقت تلك العقود عند انخفاض بلغ سالب 37.63 دولار للبرميل.

لكن نفط غرب تكساس الوسيط أغلق، الثلاثاء، على سعر مرتفع لشحنات يونيو،  بلغ 11.57 دولار للبرميل.

وهبط مؤشر السوق السعودية 1.6 بالمئة مع تراجع سهم أرامكو اثنين بالمئة ونزول سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 3.9 بالمئة.

وأغلق سهم الشركة السعودية للكهرباء على انخفاض 3.1 بالمئة بعد أن أعلنت التنازل عن نصيب صندوق الاستثمارات العامة في الأرباح عن العام المالي 2019. ويملك الصندوق أكثر من 74 بالمئة من إجمالي أسهم الشركة.

وأعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الشهر الماضي خفضا يقارب الخمسة بالمئة في ميزانيتها للعام الجاري، بما يوازي نحو 50 مليار ريال، وقالت إنها ستعيد تقييم الإنفاق وفقا للتطورات في سوق النفط وفي تبعات الجائحة.

وفي دبي، تراجع المؤشر 3.3 بالمئة، وفقد أكبر بنوك الإمارة، الإمارات دبي الوطني، 4.8 بالمئة وبنك دبي الإسلامي 4.1 بالمئة.

وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني الاثنين، أنه حقق ربحا صافيا 2.08 مليار درهم (566.33 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، بانخفاض 24 بالمئة عن نفس الفترة قبل سنة.

وانخفض مؤشر أبوظبي 2.7 بالمئة، بفعل نزول سهم بنك أبوظبي الأول 4.9 بالمئة.

وخسر مؤشر سوق الأسهم القطرية 1.4 بالمئة، وهبط سهم بنك قطر الوطني 2.3 بالمئة ومسيعيد للبتروكيماويات 2.3 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.8 بالمئة في أول جلسة بعد عطلة استمرت يومين في البلاد. وهبط سهم البنك التجاري الدولي 3.8 بالمئة والشرقية للدخان 3.9 بالمئة.