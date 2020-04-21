اقتصاد

خوفا من "كورونا".. عمال "أمازون" يعلنون الإضراب 

21 أبريل 2020
ارتفعت أرباح أمازون في ظل تداعيات أزمة وباء كورونا
ارتفعت أرباح أمازون في ظل تداعيات أزمة وباء كورونا

يعتزم المئات من موظفي شركة  "أمازون" الشهيرة، الثلاثاء، الاحتجاج ضد ظروف يقولون إنها "غير آمنة"، ويطالبون بحماية أفضل في مكان العمل ضد وباء كورونا.

وانتقد ائتلاف أثينا، وهو مجموعة من منظمات معنية بالدفاع عن حقوق العمال، في بيان، تجاهل الشركة لمطالب العمال بخصوص توفير شروط الوقاية والحماية الصحية لهم جراء تفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة. 

ويأتي هذا الاحتجاج الذي سيشارك فيه أكثر من 300 عامل في مستودعات الشركة، قبل ثلاثة أيام من إضراب آخر، سينفذه مبرمجون ومهندسون في "أمازون".

تم اتهام عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، منذ بداية الوباء بالفشل في حماية الموظفين بما فيه الكفاية، وكذلك هناك اتهامات بفصل الموظفين في الولايات المتحدة الذين قادوا حركات الاحتجاج.

وقال بيان أثينا: "لعدة أسابيع دق عمال أمازون ناقوس الخطر بسبب الظروف غير الآمنة في المرافق" ، مشيرا إلى وجود 130 مخزنا للشركة، بدون الشروط المطلوبة للوقاية من الوباء. 

وقال جايلين كامب، وهو موظف في "أمازون"، بمركز تلبية الطلبات لـ"فرانس برس": "علينا أن نختار خيارًا مستحيلًا كل يوم، إما أن نذهب إلى مكان عمل غير آمن صحيا أو أن نعرض أنفسنا إلى فقدان راتب في منتصف الركود العالمي". 

وأضاف: "بدلا من اتخاذ خطوات حقيقية لحماية صحتنا، تفضل أمازون أن تكذب هذه الأنباء وتفصل الناس الذين يتحدثون عن حقوقهم.. لذلك لن نخاف فصحتنا وصحة الجميع مهمة للغاية".

وقبل أسبوعين، أعلنت أمازون أنها توزع ملايين الأقنعة على الموظفين وتطبق اختبارات فحص الحرارة في جميع مواقعها في الولايات المتحدة وأوروبا.

وذكرت صحيفة "سياتل تايمز"، في وقت سابق، أن أمازون حاولت إلغاء لقاء عبر الوسائط الرقمية، كان من المفترض أن يتحدث فيه العمال عن ظروف العمل في مستودعات الشركة. 

و"أمازون"، تعد من أكبر الشركات ربحا في ظل أزمة كورونا، إذ يُتوقّع أن تصل إيراداتها في الربع الأوّل من السنة الجارية، إلى 73 مليار دولار، بزيادة 22 في المئة عن قيمة إيراداتها في الفترة نفسها من السنة الماضية. 

ووفقاً لصحيفة "غارديان" البريطانية، فإنّ الشركة باتت تسجّل أرباحاً بقيمة 11 ألف دولار كل ثانية، وقيمة السهم ارتفعت بنسبة 42 بالمئة خلال الشهر الماضي، مسجّلةً سعراً قياسياً (2,400 دولار) الأسبوع الماضي، ما رفع قيمة الشركة إلى 1.2 تريليون دولار.

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اقتصاد

العلاقات الاقتصادية الصينية - الهندية على المحك.. نيودلهي تقرر منع "الاستحواذ الانتهازي"

21 أبريل 2020
الحكومة الهندية قالت إنها تتصدى لعمليات الاستحواذ الانتهازي لشركاتها
الحكومة الهندية قالت إنها تتصدى لعمليات الاستحواذ الانتهازي لشركاتها

انتقدت الحكومة الصينية، قرارا لنظيرتها الهندية، يقضي بتقييد حرية الاستثمارات الصينية في البلد في ظل أزمة كورونا. 

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في الهند، الإثنين، إن القواعد الجديدة للهند تنتهك مبادئ منظمة التجارة العالمية بشأن عدم التمييز، وتعارض مبدأ التجارة الحرة والعادلة، مما قد يضع نقطة قاتمة في العلاقات الصينية الهندية. 

القرار الذي أثار حفيظة الصين، يأتي عقب إعلان الحكومة الهندية، السبت، تقييدها لحرية استثمارات الشركات الأجنبية، وطرح شروط قانونية إضافية لنشاطها في البلد، وذلك للحد من عمليات الاستحواذ على الشركات الهندية المثقلة بتداعيات أزمة كورونا. 

وقالت الحكومة الهندية، إن التغييرات الجديدة في القواعد الفيدرالية للاستثمار تهدف إلى الحد من عمليات "الاستحواذ الانتهازي" لشركات أجنبية، لكنها لم تذكر الصين في قرارها الجديد. 

وتعني الخطوة، اشتراط الهند على أي مستثمر أجنبي من دول مجاورة أخذ موافقة الحكومة في نيودلهي، لشراء أو الاستحواذ على أي شركة هندية، أثقلتها أزمة الوباء المستجد. 

وفي مسار عالمي ناجم عن تفشي الانتشار السريع للفيروس، وفرض إجراءات الإغلاق المحلية، تراجعت أسواق الأسهم الهندية بنسبة 25٪ منذ 15 فبراير، مما أدى إلى خسارة عشرات المليارات من الدولارات.

وعلمت السلطات الصينية، انها المعنية بالخطوة، إذ أصدر جي رونغ المتحدث باسم السفارة الصينية في نيودلهي، بيانا يقول فيه ان "تأثير السياسة الهندية على المستثمرين الصينيين واضح". 

وقال البيان إنه حتى ديسمبر 2019، تجاوزت الاستثمارات التراكمية للصين في الهند 8 مليارات دولار، أي أكثر بكثير من إجمالي الاستثمارات في الدول الأخرى المشاركة في الحدود الهندية.

وأضاف المتحدث باسم السفارة، إن الصين تأمل في أن تراجع الهند "الممارسات التمييزية" وتعامل الاستثمارات من دول مختلفة على قدم المساواة.

وقد تؤدي هذه الخطوة إلى انتكاسة محاولة أخيرة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس شي جين بينغ لتحسين العلاقات بين البلدين، اللتين خاضتا حربًا حول قضايا الحدود في عام 1962.

وزار شي الهند في أكتوبر الماضي وحظي باستقبال كبير، والذي اعتبر علامة على أن البلدين يمهدان الطريق لعلاقة تجارية واستراتيجية جديدة.