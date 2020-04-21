اقتصاد

ماذا فعل انهيار النفط الأميركي بأسعار الذهب؟

21 أبريل 2020
سبائك من الذهب
سبائك من الذهب

هز انهيار سعر برميل نفط خام غرب تكساس العالم، وتأثرت البورصات العالمية في تداولاتها التي انطلقت على وقع هذا الحدث التاريخي، كما أن الذهب تأثر بما حصل.

وتراجع الذهب يوم الثلاثاء بسبب ارتفاع الدولار لكن ما حد من الخسائر هو تراجع أسواق الأسهم بضغط من تهاوي العقود الآجلة للنفط الأميركي لما دون الصفر للمرة الأولى في الجلسة السابقة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1689.17 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0611 بتوقيت غرينتش، بعدما قفز بنحو واحد بالمئة الاثنين إذ رفع الانهيار في أسواق النفط من الطلب على الملاذ الآمن. 

وفي العقود الأميركية الآجلة، فقد الذهب 0.3 بالمئة ليسجل 1706.70 دولار.
وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس "هناك ما يشبه صراع الشد والجذب بين الذهب والدولار حاليا... بدأ الذهب ينفصل عن مكاسب الأسهم.

شهدنا تراجعا في البورصات وقدم ذلك الدعم للملاذات الآمنة ويؤدي ذلك جزئيا لارتفاع أسعار الذهب والسندات وكذلك الدولار".

وفي بعض الأوقات، تحرك المعدن الأصفر مقتديا بحركة الأسهم هذا العام إذ دفعت موجات البيع الحادة في الآونة الأخيرة المستثمرين لبيع المعادن النفيسة أيضا لتغطية خسائرهم في مراكز أخرى.

وارتفع الدولار أمام العملات الأساسية المنافسة مما يزيد تكلفة الذهب على المستثمرين حائزي العملات الأخرى.

وعلى الرغم من عودة النفط الأميركي للمنطقة الإيجابية الثلاثاء فقد تسبب انهياره التاريخي في أكبر انخفاض في أسواق الأسهم الآسيوية في شهر.
وقال رودا إن المخاطر المتواصلة في سوق النفط من شأنها أن "توفر بعض الدعم للذهب".

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يبقى متوسط أسعار الذهب دون مستوياته المرتفعة التي سجلتها مؤخرا خلال 2020 و2021، إذ ستطغى قوة الدولار وضعف استهلاك الأفراد على زيادة في الطلب من المستثمرين الذين يلتمسون الأمان في المعدن الأصفر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2147.53 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 768.39 دولار كما انخفضت الفضة 1.1 بالمئة عند 15.21 دولار للأوقية.
 

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اقتصاد

ماذا فعل انهيار النفط الأميركي بأسعار الذهب؟

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اقتصاد

رئيس أكبر شركة نفط بريطانية يتنبأ بشأن أسعار النفط

21 أبريل 2020
طوابير سيارات في محطة لتعبئة الوقود في الكويت
طوابير سيارات في محطة لتعبئة الوقود في الكويت

 قال جون براون الرئيس التنفيذي السابق لشركة بي.بي يوم الثلاثاء إن أسعار النفط ستظل منخفضة لبعض الوقت مع تجاوز المعروض الطلب.

وأضاف أن الوضع الحالي في أسواق النفط العالمية يعيد إلى الأذهان التخمة النفطية في الثمانينات من القرن الماضي.

وصرح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "الأسعار ستكون منخفضة جدا وأعتقد أنها ستظل منخفضة وشديدة التقلب لوقت طويل".

وقال " هذا يذكرنا تماما بفترة في منتصف الثمانينات حين حدث نفس الأمر، إمدادات كثيرة جدا وطلب قليل جدا واستمر انخفاض أسعار النفط لمدة 17 عاما".

وقفز سعر برميل النفط الأميركي تسليم مايو في التعاملات الآسيوية صباح الثلاثاء إلى ما فوق الصفر بعدما أغلق في نيويورك على سعر غير مسبوق في التاريخ ببلوغه 37.63 دولارا تحت الصفر للبرميل، أي أن المتعاملين دفعوا للمشترين كي يخلصوهم من سلعة فاضت الخزّانات بها وندر الطلب عليها بسبب وباء كورونا.

وعند بدء التداولات بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 0.56 سنتا للبرميل، علما بأن العقود الآجلة لشهر مايو تنقضي الثلاثاء.

وتراجعت أسعار الخام الأميركي إلى مستويات لم تشهدها في تاريخها حيث أصبحت تتداول في السالب.

واستمرت أسعار النفط في الانخفاض حتى بعد اتفاق "أوبك بلس" على تخفيض الإنتاج في خطوة لدعم الأسعار، بعد تراجع الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا وحرب الأسعار التي أشعلتها السعودية وروسيا.


 