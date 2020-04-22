أرباحها بلغت نحو 5.8 مليارات دولار.. 16 مليون مشترك جديد في نتفليكس بعد إجراءات الإغلاق

استقطبت شركة "نتفليكس" ما يقرب من 16 مليون مشترك جديد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مما ساعد على ترسيخ مكانتها كواحدة من الخدمات الأساسية في العالم في أوقات العزلة أو الأزمات، ليصل إجمالي المشتركين فيها نحو 183 مليون.

وتعتبر هذه الزيادة في عدد المشتركين أكبر من ضعف توقعات الشركة مع بداية عام 2020، وقبل تفشي فيروس كورونا، وتعد أكبر زيادة خلال 3 أشهر في تاريخ الشركة منذ تأسيسها قبل 13 عاماً.

وجاءت هذه الزيادة الكبيرة في عدد المشتركين بسبب إجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومات لاحتواء تفشي الفيروس.

وتشير الأرقام التي أعلنتها الشركة في تقرير أرباح الربع الأول بأنه من المحتمل أن تزدهر الشركة حتى مع استمرار حالة الركود التي يشهدها الاقتصاد الأميركي بسبب الجائحة.

كما دفع تفاؤل المستثمرين بشأن مستقبل الشركة أسهمها إلى مستويات قياسية، بالرغم من الانخفاض الحاد في الأسواق الأميركية.

وبلغت أرباح الشركة خلال الربع الأول لهذا العام نحو 5.8 مليار دولار، بالرغم من أن تراجع سعر الدولار حد من نمو إيرادات الشركة بنحو 17%.

كما ارتفعت أسهم الشركة خلال تداولات يوم الثلاثة بنسبة 1%، ليبلغ سعر السهم نحو 435.69 دولاراً.

من جانبه، قال ريد هاستينغز، الرئيس التنفيذي للشركة أثناء حديثه إلى المستثمرين عبر الفيديو من منزله إن "مساهمتنا الصغيرة في هذه الأوقات الصعبة هي جعل العزل المنزلي أكثر تقبلاً".

وحذر هاستينغز من أن نمو المشتركين من المرجح أن يتراجع خلال النصف الثاني من العام، وتوقع أن يبلغ عدد المشتركين بين شهري أبريل ويونيو نحو 7.5 مليون مشترك.

كما أشاد بالنمو السريع لشركة "ديزني" بعد دخولها عالم "خدمة البث" مؤخراً، والتي تمتلك مواد كثيرة للأطفال.