اقتصاد

سعر خام غرب تكساس الوسيط يرتفع بأكثر من 18 في المئة 

22 أبريل 2020
انتعاش طفيف في سعر برميل نفط غرب تكساس
انتعاش طفيف في سعر برميل نفط غرب تكساس

ارتفعت أسعار النفط الأميركي في مستهل التداولات الآسيوية صباح الأربعاء بأكثر من 18 في المئة، بعدما انهارت في مطلع الأسبوع إلى مستوى غير مسبوق ناهز 40 دولاراً تحت الصفر للبرميل، بسبب تراجع الطلب وتخمة المخزونات الناجمة عن تفشّي وباء كوفيد-19.

وفي مستهل الجلسة ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو بنسبة 18,93 في المئة ليصل إلى 13,76 دولاراً للبرميل، وذلك غداة تكبّده خسائر فادحة في نيويورك الثلاثاء.

وكان سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم شهر مايو انهار يوم الاثنين للمرة الأولى في التاريخ إلى ما دون الصفر، مسجّلاً ناقص 40.32 دولاراً للبرميل، بعدما اضطر البائعون لأن يدفعوا للمشترين ليتسلّموا النفط الخام منهم في ظلّ امتلاء منشآت التخزين عن آخرها وتراجع الطلب على الذهب الأسود بسبب تداعيات الوباء.

وارتفع سعر خام برنت القياسي الأوروبي تسليم يونيو 0.98 بالمئة إلى 19.52 دولاراً للبرميل بعدما انخفض في جلسة الثلاثاء إلى أدنى مستوى له في 18 عاماً.

ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو بنسبة 18,93 في المئة ليصل إلى 13,76 دولاراً للبرميل

وانهارت أسعار خام غرب تكساس الوسيط نظراً إلى أن مهلة إبرام عقود مايو انقضت الثلاثاء، مما أجبر المتعاملين على العثور على مشترين قبل انقضاء هذه المهلة.

وأتى هذا التدهور غير المسبوق نتيجة لتداعيات فيروس كورونا المستجد الذي دمّر الاقتصاد العالمي عبر إجبار مليارات الأشخاص على ملازمة منازلهم لوقف التفشي، وجرّاء حرب أسعار بين روسيا والسعودية.

وأدّت حرب الأسعار إلى تخمة في الاحتياطات الأميركية وهو ما أثّر سلباً على منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.

والثلاثاء أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أنّ العديد من دولها الأعضاء إضافة إلى دول أخرى منتجة لا تنتمي إلى المنظمة، ناقشت عبر الفيديو "الوضع الصادم" لسوق الخام والذي تجلّى في تدهور تاريخي للأسعار على خلفية وباء كوفيد-19.

يذكر أن خام غرب تكساس الوسيط، أنهى جلسة التداول في بورصة نيويورك، الثلاثاء، على ارتفاع طفيف مسجلاً 10,01 دولارات للبرميل، وذلك غداة تدهور سعره إلى مستوى غير مسبوق في التاريخ بلغ 37,63 دولاراً تحت الصفر.

وعند إغلاق التداولات سجل سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 10,01 دولارات، لكن العقود الآجلة ليونيو تراجعت 43 بالمئة لتسجل 11,57 دولارا للبرميل.

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سعر خام غرب تكساس الوسيط يرتفع بأكثر من 18 في المئة 

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نتفليكس تستقطب 16 مليون مشترك جديد في الـ3 أشهر الاولى من 2020
اقتصاد

أرباحها بلغت نحو 5.8 مليارات دولار.. 16 مليون مشترك جديد في نتفليكس بعد إجراءات الإغلاق

اقتصاد

أرباحها بلغت نحو 5.8 مليارات دولار.. 16 مليون مشترك جديد في نتفليكس بعد إجراءات الإغلاق

22 أبريل 2020
نتفليكس تستقطب 16 مليون مشترك جديد في الـ3 أشهر الاولى من 2020
نتفليكس تستقطب 16 مليون مشترك جديد في الـ3 أشهر الاولى من 2020

استقطبت شركة "نتفليكس" ما يقرب من 16 مليون مشترك جديد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مما ساعد على ترسيخ مكانتها كواحدة من الخدمات الأساسية في العالم في أوقات العزلة أو الأزمات، ليصل إجمالي المشتركين فيها نحو 183 مليون.

وتعتبر هذه الزيادة في عدد المشتركين أكبر من ضعف توقعات الشركة مع بداية عام 2020، وقبل تفشي فيروس كورونا، وتعد أكبر زيادة خلال 3 أشهر في تاريخ الشركة منذ تأسيسها قبل 13 عاماً.

وجاءت هذه الزيادة الكبيرة في عدد المشتركين بسبب إجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومات لاحتواء تفشي الفيروس.

وتشير الأرقام التي أعلنتها الشركة في تقرير أرباح الربع الأول بأنه من المحتمل أن تزدهر الشركة حتى مع استمرار حالة الركود التي يشهدها الاقتصاد الأميركي بسبب الجائحة.

كما دفع تفاؤل المستثمرين بشأن مستقبل الشركة أسهمها إلى مستويات قياسية، بالرغم من الانخفاض الحاد في الأسواق الأميركية.

وبلغت أرباح الشركة خلال الربع الأول لهذا العام نحو 5.8 مليار دولار، بالرغم من أن تراجع سعر الدولار حد من نمو إيرادات الشركة بنحو 17%.

كما ارتفعت أسهم الشركة خلال تداولات يوم الثلاثة بنسبة 1%، ليبلغ سعر السهم نحو 435.69 دولاراً.

من جانبه، قال ريد هاستينغز، الرئيس التنفيذي للشركة أثناء حديثه إلى المستثمرين عبر الفيديو من منزله إن "مساهمتنا الصغيرة في هذه الأوقات الصعبة هي جعل العزل المنزلي أكثر تقبلاً".

وحذر هاستينغز من أن نمو المشتركين من المرجح أن يتراجع خلال النصف الثاني من العام، وتوقع أن يبلغ عدد المشتركين بين شهري أبريل ويونيو نحو 7.5 مليون مشترك.

كما أشاد بالنمو السريع لشركة "ديزني" بعد دخولها عالم "خدمة البث" مؤخراً، والتي تمتلك مواد كثيرة للأطفال.