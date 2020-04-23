اقتصاد

أسعار نفط غرب تكساس تواصل الارتفاع في مستهل تداولات الخميس

23 أبريل 2020
انهيار تاريخي في أسواق النفط مع وصول خام تكساس إلى دون الصفر
A 3D-printed oil pump jack is seen in front of a displayed stock graph and "$0 Barrel" words in this illustration picture, April 20, 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

واصلت أسعار النفط ارتفاعها في مستهلّ التداولات الآسيوية صباح الخميس، إذ ربح خام غرب تكساس الوسيط 3.5 في المئة من قيمته، وبلغ سعره 14,27 دولاراً للبرميل، في حين ارتفع سعر مزيج برنت بحر الشمال بنسبة 2,6 في المئة ليبلغ 20,90 دولاراً للبرميل.

وبعد الانهيار التاريخي الذي شهدته أسعار النفط في مطلع الأسبوع حين اضطر البائعون لأن يدفعوا للمشترين لإقناعهم بالحصول على سلعة لا أحد يريدها، مما أدّى لانهيار سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو إلى ناقص 40 دولاراً للبرميل، انتعش سعر هذا الخام الأربعاء في نيويورك حيث أغلقت عقوده الآجلة (تسليم يونيو) على 13.78 دولاراً للبرميل بارتفاع قدره 19 في المئة. 

وعلى الرّغم من الهدوء الذي ساد الأسواق، لا يزال القطاع النفطي يزال يرزح تحت وطأة ضغوط كبرى بسبب انهيار الطلب وتخمة المخزونات.

ومع تدابير الإغلاق التي تتخذها السلطات في أنحاء العالم للحدّ من تفشي وباء كوفيد-19، تراجع الطلب العالمي على النفط وانهارت الأسعار بشكل غير مسبوق.

والأربعاء، خسر سعر برميل برنت نفط بحر الشمال، أكثر من ثمانية في المئة ليتراجع سعره إلى أقل من 18 دولارا للبرميل بينما يبذل قطاع النفط الأميركي جهودا شاقة للحفاظ على المكاسب التي حققها في وقت مبكر في إطار الانعكاسات المدمرة لوباء كوفيد-19.

وانخفض سعر برميل برنت الأوروبي المرجعي 8,79 بالمئة ليبلغ 17,63 دولارا في التعاملات الآسيوية، مواصلا بذلك الخسائر الفادحة التي تكبدها الثلاثاء. لكن سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط المرجعي ارتفع بنسبة نحو ثلاثة بالمئة، بعد زيادة بلغت 20 بالمئة خلال الجلسة.

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عناصر من الشرطة الصينية يرتدون الكمامات قرب ناقلة النفط الكويتية كاظمة في أحد موانئ الصين

قال مختصون لوكالة فرانس برس، الخميس، إن  الصين تقوم بزيادة مخزوناتها من النفط الخام مع هبوط الأسعار العالمية بسبب تفشي كورونا، الذي ظهر من الصين.

وارتفعت الوارادت الصينية من النفط الخام بنسبة 5 في المئة في الربع الأول من عام 2020، في الوقت الذي كانت فيه أغلب المصانع معطلة سواء بسبب انتشار الفيروس أو بسبب قلة الطلب على المنتجات في العالم.

وقال بيتر لي، كبير محللي النفط والغاز في شركة فيتش سوليوشنز لوكالة فرانس برس "في خضم كل هذا، كانت واردات الصين من النفط مرنة، حيث مكّنها انخفاض الأسعار من التخزين".

وقالت تقارير إخبارية من الجمعية الصينية لصناعة السفن إن المستوردين الصينيين أرسلوا 84 ناقلة نفط خام إلى المملكة العربية السعودية في منتصف مارس، كل منها قادر على حمل مليوني برميل من النفط الخام.

وتحاول السعودية، بحسب تقارير، التخلص من الكميات الفائضة من النفط الخام لديها، وقد أرسلت شحنة من سبع ناقلات إلى الولايات المتحدة، التي تعاني من مشكلة فائض تخزين، مسببة قلقا في البلاد من انهيار ثان لأسعار نفط غرب تكساس، التي سجلت انخفاضا تاريخيا قبل يومين.

وقالت اللجنة السياسية والقانونية للحزب الشيوعي الحاكم على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، إن انخفاض أسعار النفط "له تأثير إيجابي على الصين".

ومع هذا، يهدد الانخفاض شركة بتروتشاينا النفطية المملوكة للدولة، التي قد تخسر من مشاريعها حول العالم في حال استمر الانخفاض.

وكانت إدارة الطاقة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء قد ذكرت في سبتمبر الماضي، أن إجمالي الاحتياطيات التي تحتفظ بها الحكومة وشركات النفط يعادل 80 يوماً من الاستهلاك.

ويبلغ الاحتياطي الرسمي نحو 385 مليون برميل، لكن المختصين يعتقدون أن الصين تخطط لزيادة ذلك لنحو 500 إلى 600 مليون برميل.

وعانى الاقتصاد الصيني من أسوأ انكماش له منذ منتصف الستينات في الربع الأول، إذ تقلص بنسبة 6.8٪ عن العام السابق بعد أن أغلقت بكين المصانع وطلب من حوالي 800 مليون شخص البقاء في منازلهم.