أسعار نفط غرب تكساس تواصل الارتفاع في مستهل تداولات الخميس

واصلت أسعار النفط ارتفاعها في مستهلّ التداولات الآسيوية صباح الخميس، إذ ربح خام غرب تكساس الوسيط 3.5 في المئة من قيمته، وبلغ سعره 14,27 دولاراً للبرميل، في حين ارتفع سعر مزيج برنت بحر الشمال بنسبة 2,6 في المئة ليبلغ 20,90 دولاراً للبرميل.

وبعد الانهيار التاريخي الذي شهدته أسعار النفط في مطلع الأسبوع حين اضطر البائعون لأن يدفعوا للمشترين لإقناعهم بالحصول على سلعة لا أحد يريدها، مما أدّى لانهيار سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو إلى ناقص 40 دولاراً للبرميل، انتعش سعر هذا الخام الأربعاء في نيويورك حيث أغلقت عقوده الآجلة (تسليم يونيو) على 13.78 دولاراً للبرميل بارتفاع قدره 19 في المئة.

وعلى الرّغم من الهدوء الذي ساد الأسواق، لا يزال القطاع النفطي يزال يرزح تحت وطأة ضغوط كبرى بسبب انهيار الطلب وتخمة المخزونات.

ومع تدابير الإغلاق التي تتخذها السلطات في أنحاء العالم للحدّ من تفشي وباء كوفيد-19، تراجع الطلب العالمي على النفط وانهارت الأسعار بشكل غير مسبوق.

والأربعاء، خسر سعر برميل برنت نفط بحر الشمال، أكثر من ثمانية في المئة ليتراجع سعره إلى أقل من 18 دولارا للبرميل بينما يبذل قطاع النفط الأميركي جهودا شاقة للحفاظ على المكاسب التي حققها في وقت مبكر في إطار الانعكاسات المدمرة لوباء كوفيد-19.

وانخفض سعر برميل برنت الأوروبي المرجعي 8,79 بالمئة ليبلغ 17,63 دولارا في التعاملات الآسيوية، مواصلا بذلك الخسائر الفادحة التي تكبدها الثلاثاء. لكن سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط المرجعي ارتفع بنسبة نحو ثلاثة بالمئة، بعد زيادة بلغت 20 بالمئة خلال الجلسة.