اقتصاد

انهيار تاريخي للنشاط الاقتصادي البريطاني

23 أبريل 2020
حتى أقوى الاقتصادات العالمية أنهكت بسبب أزمة كورونا.
حتى أقوى الاقتصادات العالمية أنهكت بسبب أزمة كورونا.

سجلت بريطانيا انهيارا تاريخيا في نشاطها التجاري هذا الشهر بسبب الإغلاق المفروض لاحتواء فيروس كورونا المستجد، وفق ما أظهرت بيانات الخميس.

وقالت شركة "آي إتش إس ماركت" والمعهد الملكي للمشتريات والإمدادات في بيان، إن مؤشر مديري المشتريات للخدمات والتصنيع تراجع إلى 12,9 خلال شهر أبريل.

ويعني ذلك تراجع المؤشر بشكل كبير تحت مستوى 50 الذي يفصل بين الانكماش والتوسع، ما يمثل أسوأ مستوى في تاريخه. وكان المؤشر يبلغ 36 في مارس.

وقال البيان إن "إغلاق الأعمال على نطاق واسع في البلاد وخارجها نتيجة وباء كوفيد-19 تسبب، كما كان متوقعا، في تقلص سريع لناتج القطاع الخاص في المملكة المتحدة خلال أبريل".

وأضاف "أشار أحدث مؤشر لمديري المشتريات للخدمات والتصنيع إلى أسرع انحدار دون منازع في النشاط الاقتصادي منذ تجميع أرقام قابلة للمقارنة لأول مرة منذ أكثر من عقدين".

وشهد التصنيع والخدمات تراجعا بوتيرة تجاوزت الهبوط المسجل خلال الأزمة المالية "بهامش عريض".

ويأتي ذلك عقب أسبوع من تحذير مكتب مسؤولية الميزانية من أن الإغلاق قد يقلص اقتصاد البلاد بحوالي 13 بالمئة خلال 2020، في وقت يحذر فيه خبراء إعادة فتح الاقتصاد قبل أوانه خوفا من موجة تفش أخرى لمرض كوفيد-19. 

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أزمة كورونا

البنك الدولي يحذر.. كورونا قد يشكل ضغوطا على سلاسل إمداد الغذاء

23 أبريل 2020
Customers wear face masks as a preventive measure against coronavirus, COVID-19, while shopping in a supermarket in Washington…
متسوقون داخل متجر في العاصمة الأميركية واشنطن

حذّر البنك الدولي الخميس من أن فيروس كورونا المستجد والسياسات الحكومية للحد من انتشاره، يمكن أن تعطل سلاسل الإمداد الغذائية وربما تهدد توافر المواد الغذائية، على الرغم من حفاظ الأسعار على استقرارها عام 2020.

وذكر تقرير للبنك الدولي أن أسعار المنتجات الزراعية من المرجح أن تحافظ على تماسكها أكثر من النفط والمعادن والمواد الأولية الصناعية التي شهدت تراجعا في  الطلب عليها وسط إجراءات الإغلاق التي اتخذتها دول العالم لمكافحة كوفيد-19.

وأضاف التقرير أن "أسعار المنتجات الزراعية أقل ارتباطا بالنمو الاقتصادي وشهدت تراجعات طفيفة في الفصل الأول من عام 2020، ما عدا مادة المطاط المستخدمة في المواصلات".

وفيما من المتوقع أن تبقى الأسعار "مستقرة إلى حد بعيد" هذا العام "مع ارتفاع مستويات الإنتاج ومخزونات المواد الغذائية الأساسية إلى مستوى قياسي"، حذّر البنك الدولي من أن المنتجين قد "يواجهون اضطرابات في حركة التجارة والموارد مثل الأسمدة ومبيدات الحشرات والعمالة".

وقال جون بافيس الاقتصادي في البنك الدولي والذي شارك في إعداد التقرير إن صادرات الورود إلى أوروبا من كينيا وتنزانيا "انهارت"، وأن موردي الفاكهة والخضار من شمال أفريقيا يعانون أيضا.

وأضاف بافيس لفرانس برس "نستطيع أن ندرك كم هي معقدة سلاسل الإمداد هذه".

ووضعت دول أخرى قيودا على التجارة مع تقييد روسيا لصادرات القمح وفيتنام للأرز، في حين قامت الفلبين بشراء الأرز بشكل "فائض".

وأشار التقرير الى أنه "على الرغم من أن هذه الإجراءات والقيود لم يتم اللجوء إليها بعد على نطاق واسع، إلا أنها قد تتسبب بمشاكل إذ ما استخدمت بشكل مفرط". 

وفي هذه الأثناء، يتوقع البنك الدولي هبوطا في أسعار موارد الطاقة بنسبة 40 بالمئة عام 2020 قبل تحقيق عودة "ملموسة" إلى الارتفاع عام 2021.

ومن المتوقع أن يصل معدل سعر البرميل عام 2020 إلى 35 دولار، مقابل 61 دولار في العام الماضي.

ووفق التقرير شهدت أسعار المعادن، المرتبطة هي الأخرى بالنمو العالمي، انخفاضا بمعدل 13 بالمئة وبخاصة الزنك والنحاس.

ويرى التقرير أيضا احتمال خضوع البضائع الأساسية لـ"تأثيرات دائمة"، فالتحول إلى العمل عن بعد قد يؤثر على أسعار النفط، بينما التحول إلى سلاسل إمداد رئيسية قريبة قد يحدث تغييرا في الطلب على المواد الأولية.