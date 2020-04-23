انهيار تاريخي للنشاط الاقتصادي البريطاني

سجلت بريطانيا انهيارا تاريخيا في نشاطها التجاري هذا الشهر بسبب الإغلاق المفروض لاحتواء فيروس كورونا المستجد، وفق ما أظهرت بيانات الخميس.

وقالت شركة "آي إتش إس ماركت" والمعهد الملكي للمشتريات والإمدادات في بيان، إن مؤشر مديري المشتريات للخدمات والتصنيع تراجع إلى 12,9 خلال شهر أبريل.

ويعني ذلك تراجع المؤشر بشكل كبير تحت مستوى 50 الذي يفصل بين الانكماش والتوسع، ما يمثل أسوأ مستوى في تاريخه. وكان المؤشر يبلغ 36 في مارس.

وقال البيان إن "إغلاق الأعمال على نطاق واسع في البلاد وخارجها نتيجة وباء كوفيد-19 تسبب، كما كان متوقعا، في تقلص سريع لناتج القطاع الخاص في المملكة المتحدة خلال أبريل".

وأضاف "أشار أحدث مؤشر لمديري المشتريات للخدمات والتصنيع إلى أسرع انحدار دون منازع في النشاط الاقتصادي منذ تجميع أرقام قابلة للمقارنة لأول مرة منذ أكثر من عقدين".

وشهد التصنيع والخدمات تراجعا بوتيرة تجاوزت الهبوط المسجل خلال الأزمة المالية "بهامش عريض".

ويأتي ذلك عقب أسبوع من تحذير مكتب مسؤولية الميزانية من أن الإغلاق قد يقلص اقتصاد البلاد بحوالي 13 بالمئة خلال 2020، في وقت يحذر فيه خبراء إعادة فتح الاقتصاد قبل أوانه خوفا من موجة تفش أخرى لمرض كوفيد-19.