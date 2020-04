"عودوا بناقلاتكم".. 50 مليون برميل نفط سعودي تشعل غضبا في أميركا

بعد أن انخفضت أسعار النفط الأميركي إلى مستويات "تاريخية" خلال اليومين الماضيين، تنفس خام غرب تكساس الصعداء إثر ارتفاع في أسعاره وصل إلى 14.22 دولارا للبرميل، الأربعاء.

لكن هذا الارتفاع قد لا يكون مستقرا، خاصة وأن نحو 50 مليون برميل من النفط السعودي، في طريقها للولايات المتحدة، التي تواجه حاليا أزمة تخزين للخام الذي قل الطلب عليه بشكل كبير بسبب تأثيرات إجراءات مواجهة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

وأظهرت بيانات الشحن أن أكثر من 20 ناقلة نفط عملاقة - كل منها قادرة على حمل مليوني برميل من النفط - تبحر إلى الموانئ الأميركية الرئيسية، وخاصة في الخليج الأميركي، بينما ترسو حالياً ثلاث ناقلات منفصلة، استأجرتها المملكة العربية السعودية، خارج موانئ هذا الخليج بانتظار التفريغ.

وقالت رويترز إن المملكة حاولت تخزين النفط في ناقلات عملاقة، لكن أصحاب هذه الناقلات تراجعوا لأنهم "لا يرغبون بربط السفن إلى مدة غير معلومة".

ويشعر المستثمرون في الولايات المتحدة بالغضب من الآثار السيئة لانخفاض أسعار النفط بهذا الشكل على الولايات المتحدة.

كايل باس، مدير ومؤسس شركة Hayman للاستثمارات اتهم "السعوديين والروس بشن حرب ضد شركات الطاقة الصخرية الأميركية"، مضيفا "يبدو أنهم لم يكونوا سعداء باستقلال الطاقة الأميركي التخزيني الكامل".

The Saudis and Russians have declared war against US shale energy companies. It seems they weren't happy with American energy independence. Storage full..largest glut in history..Saudis are sending us a 50 million barrel oil bomb. How negative will June crude go? #Oil #USOIL https://t.co/oiNfkI2pfM

وحذر باس من انخفاض "سلبي" آخر في أسعار النفط في يونيو المقبل، موعد الوصول المرتقب للكميات الإضافية من النفط السعودي، المتوجهة إلى الولايات المتحدة.

ويوم الإثنين، سجل خام غرب تكساس انهيارا كبيرا بإغلاق قيمته على "سالب 37 دولارا" للبرميل.

وبحسب موقع “Oil Prices” فإن واشنطن تدرس منع الشحنات السعودية من النفط الخام، أو فرض رسوم جمركية على تلك الشحنات، مما يزيد من صعوبات الشحنات الموجودة الآن على المياه.

وقال السيناتور الأميركي تيد كروز في تغريدة على تويتر الثلاثاء، "رسالتي إلى السعوديين، أديروا ناقلاتكم إلى الوراء بحق الجحيم".

20 tankers—filled w/ 40mm barrels of Saudi oil—are headed to the US. This is SEVEN TIMES the typical monthly flow. At the same time, oil futures are plummeting & millions of US jobs in jeopardy. My message to the Saudis: TURN THE TANKERS THE HELL AROUND. https://t.co/gYoQzvHAEQ