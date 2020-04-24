توقعات بتعافي أسعار خام برنت.. والمطالبة بـ "إجراءات صارمة" لحل المشكلة

توقع بنك "كومرتس-بانك" الألماني أن تتعافى أسعار برنت إلى 40 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام، في حين طالبت إحدى الدول بتشديد الإجراءات لحل الأزمة.

ويقول البنك إنه يتوقع أن تؤدي تخفيضات الإنتاج مصحوبة بانتعاش الطلب إلى إعادة توازن سوق النفط في النصف الثاني من العام.

ويرجح أن الأسعار ستكون منخفضة جدا في الربع الثاني، حيث سيظل التقلب مرتفعا جدا على الأرجح.

كما يتوقع البنك أن تسجل أسعار برنت نطاقا بين 15 و25 دولارا للبرميل في القدر الأكبر من الربع الثاني.

وبحسب توقعاته، فإنه قبل أن ينتهى أجل عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر يونيو بوقت قليل في غضون أربعة أسابيع فقط "قد نرى تجددا للاضطرابات وأسعارا سلبية".

ويقول إنه بخلاف ذلك قد يتم تداول سعر خام غرب تكساس الوسيط بشكل أساسي ضمن نطاق بين عشرة دولارات وعشرين دولارا للبرميل.

وعلى جانب آخر، نقلت وكالة الأنباء الأنغولية الرسمية عن وزير الموارد والبترول، ديامانتينو أزيفيدو، قوله الجمعة إن البلاد تتوقع أن تكون تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها أوبك وحلفاؤها ومنتجون كبار آخرون غير كافية لتحقيق التوازن للأسواق العالمية.

وقال أزيفيدو إن "الأمر متروك للجميع لإدراك ذلك.. رغم الإجراءات التي تتخذها أوبك، يجب أن يدرك منتجو النفط في العديد من الدول أنه قد تتم دعوتهم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة".

وأضاف "نظرا للافتقار إلى طاقة التخزين، يصبح الاستمرار في الإنتاج غير مبرر"، مشيرا إلى تضاؤل قدرة مستهلكي النفط العالميين على تخزين النفط الذي لا حاجة إليه في ظل القيود الاقتصادية بسبب فيروس كورونا.

وتبلغ أسعار برنت في المتوسط 37 دولارا للبرميل في 2020، وخام غرب تكساس الوسيط 31 دولارا للبرميل.

ويتهافت التجار حاليا على إيجاد أماكن تخزين، حتى وصل الأمر إلى التخزين في الكهوف والقطارات وأنابيب النفط غير المستخدمة.

ومع معاناة المنتجين في توفير أماكن تخزين إضافية، اضطر بعضهم إلى البحث عن مشترين يقبضون الأموال مقابل استلامهم النفط الفائض، فأصبحت الخسارة مضاعفة.

وشهدت تداولات النفط تقلبات كبرى في الأيام القليلة الماضية. وتستحكم تخمة متنامية في المعروض على الأسواق، مع هبوط حاد في الطلب، وسط أوامر من الحكومات للناس بالتزام منازلهم لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.