اقتصاد

توقعات بتعافي أسعار خام برنت.. والمطالبة بـ "إجراءات صارمة" لحل المشكلة

24 أبريل 2020
يرجح أن الأسعار ستكون منخفضة جدا في الربع الثاني.
يرجح أن الأسعار ستكون منخفضة جدا في الربع الثاني.

توقع بنك "كومرتس-بانك" الألماني أن تتعافى أسعار برنت إلى 40 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام، في حين طالبت إحدى الدول بتشديد الإجراءات لحل الأزمة. 

ويقول البنك إنه يتوقع أن تؤدي تخفيضات الإنتاج مصحوبة بانتعاش الطلب إلى إعادة توازن سوق النفط في النصف الثاني من العام.

ويرجح أن الأسعار ستكون منخفضة جدا في الربع الثاني، حيث سيظل التقلب مرتفعا جدا على الأرجح.

كما يتوقع البنك أن تسجل أسعار برنت نطاقا بين 15 و25 دولارا للبرميل في القدر الأكبر من الربع الثاني.

وبحسب توقعاته، فإنه قبل أن ينتهى أجل عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر يونيو بوقت قليل في غضون أربعة أسابيع فقط "قد نرى تجددا للاضطرابات وأسعارا سلبية".

ويقول إنه بخلاف ذلك قد يتم تداول سعر خام غرب تكساس الوسيط بشكل أساسي ضمن نطاق بين عشرة دولارات وعشرين دولارا للبرميل.

وعلى جانب آخر، نقلت وكالة الأنباء الأنغولية الرسمية عن وزير الموارد والبترول، ديامانتينو أزيفيدو، قوله الجمعة إن البلاد تتوقع أن تكون تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها أوبك وحلفاؤها ومنتجون كبار آخرون غير كافية لتحقيق التوازن للأسواق العالمية.

وقال أزيفيدو إن "الأمر متروك للجميع لإدراك ذلك.. رغم الإجراءات التي تتخذها أوبك، يجب أن يدرك منتجو النفط في العديد من الدول أنه قد تتم دعوتهم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة".

وأضاف "نظرا للافتقار إلى طاقة التخزين، يصبح الاستمرار في الإنتاج غير مبرر"، مشيرا إلى تضاؤل قدرة مستهلكي النفط العالميين على تخزين النفط الذي لا حاجة إليه في ظل القيود الاقتصادية بسبب فيروس كورونا.

وتبلغ أسعار برنت في المتوسط 37 دولارا للبرميل في 2020، وخام غرب تكساس الوسيط 31 دولارا للبرميل.

ويتهافت التجار حاليا على إيجاد أماكن تخزين، حتى وصل الأمر إلى التخزين في الكهوف والقطارات وأنابيب النفط غير المستخدمة. 

ومع معاناة المنتجين في توفير أماكن تخزين إضافية، اضطر بعضهم إلى البحث عن مشترين يقبضون الأموال مقابل استلامهم النفط الفائض، فأصبحت الخسارة مضاعفة. 

وشهدت تداولات النفط تقلبات كبرى في الأيام القليلة الماضية. وتستحكم تخمة متنامية في المعروض على الأسواق، مع هبوط حاد في الطلب، وسط أوامر من الحكومات للناس بالتزام منازلهم لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

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توقعات بتعافي أسعار خام برنت.. والمطالبة بـ "إجراءات صارمة" لحل المشكلة

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اقتصاد

على خلفية التوتر الأميركي الإيراني وتخفيض الإنتاج.. أسعار النفط ترتفع

24 أبريل 2020
شهدت تداولات النفط أكبر تقلبات في الأيام القليلة الماضية
شهدت تداولات النفط أكبر تقلبات في الأيام القليلة الماضية

واصلت أسعار النفط ارتفاعها في آسيا الجمعة، مدفوعة بمؤشرات على خفض في الإنتاج العالمي وزيادة في التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تراجع غير مسبوق.

وسجل سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط المرجعي في السوق الأميركية، ارتفاعا نسبته 4,61 بالمئة ليبلغ 17,26 دولارا في المبادلات الأولى الجمعة في آسيا.

أما سعر برميل برنت نفط بحر الشمال المرجعي في السوق الدولية، فقد ارتفع 3 بالمئة إلى 21,97 دولارا.

وكانت دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) اتفقت مع شركائها في أبريل على خفض الإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يوميا اعتبارا من أيار، وبدأت دول بتطبيق الاتفاق كما ذكرت "المجموعة البنكية الأسترالية النيوزلندية".

وقالت المجموعة في مذكرة إن الكويت ذكرت أنها بدأت خفض إنتاجها قبل الأول من مايو، كما أبلغت الجزائر أيضا أوبك برغبتها في أن "تخفض إنتاجها فورا".

وساهم التوتر في الخليج في رفع الأسعار، فقد بدأ برميل الخام الأميركي الارتفاع بسرعة الأربعاء، بعد تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة أنه أصدر أمرا "بتدمير" كل سفينة إيرانية تقترب بشكل خطير من سفن أميركية في الخليج.

وواصلت الأسعار ارتفاعها الخميس بعدما تابع قائد الحرس الثوري الإيراني الحرب الكلامية مع واشنطن، واعدا "برد حاسم" على الولايات المتحدة إذا نفذت تهديدات رئيسها.

لكن أسعار النفط ما زالت  في أدنى مستويات سجلتها منذ سنوات مع انخفاض الطلب على النفط بسبب تراجع النشاط الاقتصادي الناجم عن إجراءات العزل المفروضة في العديد من بلدان العالم لمنع انتشار وباء كوفيد-19.