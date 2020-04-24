على خلفية التوتر الأميركي الإيراني وتخفيض الإنتاج.. أسعار النفط ترتفع

واصلت أسعار النفط ارتفاعها في آسيا الجمعة، مدفوعة بمؤشرات على خفض في الإنتاج العالمي وزيادة في التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تراجع غير مسبوق.

وسجل سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط المرجعي في السوق الأميركية، ارتفاعا نسبته 4,61 بالمئة ليبلغ 17,26 دولارا في المبادلات الأولى الجمعة في آسيا.

أما سعر برميل برنت نفط بحر الشمال المرجعي في السوق الدولية، فقد ارتفع 3 بالمئة إلى 21,97 دولارا.

وكانت دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) اتفقت مع شركائها في أبريل على خفض الإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يوميا اعتبارا من أيار، وبدأت دول بتطبيق الاتفاق كما ذكرت "المجموعة البنكية الأسترالية النيوزلندية".

وقالت المجموعة في مذكرة إن الكويت ذكرت أنها بدأت خفض إنتاجها قبل الأول من مايو، كما أبلغت الجزائر أيضا أوبك برغبتها في أن "تخفض إنتاجها فورا".

وساهم التوتر في الخليج في رفع الأسعار، فقد بدأ برميل الخام الأميركي الارتفاع بسرعة الأربعاء، بعد تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة أنه أصدر أمرا "بتدمير" كل سفينة إيرانية تقترب بشكل خطير من سفن أميركية في الخليج.

وواصلت الأسعار ارتفاعها الخميس بعدما تابع قائد الحرس الثوري الإيراني الحرب الكلامية مع واشنطن، واعدا "برد حاسم" على الولايات المتحدة إذا نفذت تهديدات رئيسها.

لكن أسعار النفط ما زالت في أدنى مستويات سجلتها منذ سنوات مع انخفاض الطلب على النفط بسبب تراجع النشاط الاقتصادي الناجم عن إجراءات العزل المفروضة في العديد من بلدان العالم لمنع انتشار وباء كوفيد-19.