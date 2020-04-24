اقتصاد

ولاية أميركية تقاضي شركة بيض لاستغلال أزمة كورونا

25 أبريل 2020
شهدت منتجات كثيرة تلاعبا بأسعارها خلال أزمة كورونا.
شهدت منتجات كثيرة تلاعبا بأسعارها خلال أزمة كورونا.

اتهم مدعي عام ولاية تكساس الأميركية أكبر شركة منتجة للبيض في البلاد بالتلاعب بالأسعار، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت صحيفة "هيوستن كرونيكل" المحلية إلى دعوى قضائية رفعها المدعي العام الجمهوري كين باكستون يوم الخميس، قالت إن شركة "كال-مين فودز" قد رفعت سعر البيض بمقدار 300 بالمئة، رغم أن أزمة كورونا لم تعطل عمل الشركة.

وتطالب تكساس بتعويضات عن خسائرها بفارق أسعار البيض تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار.

من جهتها، نفت الشركة المنتجة للبيض المزاعم قائلة إن أسعارها مبنية على عروض أسعار للسوق بشكل مستقل.

وتدعي القضية أن أسعار بيض "كال-مين" قفزت بنحو دولار إضافي لكل 12 بيضة، ليصل ثمنها إلى 3.44 دولار، خلال فترة تخزين المواطنين للمواد الغذائية الأساسية.

وبحسب ملف القضية، فإن الشركة ترفع أسعارها لأنها ببساطة "تستطيع ذلك".

اقرأ أيضا

لم يتم تحديد هوية القراصنة حتى اللحظة.
أزمة كورونا

مختبر ووهان ومنظمة الصحة العالمية.. آخر أهداف القراصنة

الرئيس الأميركي يعرب عن تفاؤله إزاء مستقبل البلاد بعد الأزمة
أميركا

"خلية الأزمة" الأميركية تعلن زيادة فحوصات كورونا في الأسابيع المقبلة

سمحت السلطات باستئناف العمل في مراكز التسوق والمتاجر وفتحت المتنزهات
إيران

بعد تخفيف القيود في إيران.. مخاوف من موجة كورونا "أشد خطورة"

شهدت منتجات كثيرة تلاعبا بأسعارها خلال أزمة كورونا.
اقتصاد

ولاية أميركية تقاضي شركة بيض لاستغلال أزمة كورونا

يسعى فيسبوك للبقاء في صدارة مواقع التواصل من خلال تحديثاته.
تكنولوجيا

لمنافسة "زوم".. فيسبوك يطلق خدمة محادثات فيديو جديدة

أكدت البحرية الأميركية ظهور المرض بالمدمرة "يو. أس. أس كيد"
أميركا

بعد "روزفلت".. رصد حالات كورونا على المدمرة الأميركية "كيد"

لم تمنع أزمة كورونا الروس من ابتكار طرقهم الخاصة بالاحتجاج.
تكنولوجيا

في ظل العزل الاجتماعي.. احتجاجات روسيا تنتقل إلى العالم الرقمي

اقتصاد

توقعات بتعافي أسعار خام برنت.. والمطالبة بـ "إجراءات صارمة" لحل المشكلة

24 أبريل 2020
يرجح أن الأسعار ستكون منخفضة جدا في الربع الثاني.
يرجح أن الأسعار ستكون منخفضة جدا في الربع الثاني.

توقع بنك "كومرتس-بانك" الألماني أن تتعافى أسعار برنت إلى 40 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام، في حين طالبت إحدى الدول بتشديد الإجراءات لحل الأزمة. 

ويقول البنك إنه يتوقع أن تؤدي تخفيضات الإنتاج مصحوبة بانتعاش الطلب إلى إعادة توازن سوق النفط في النصف الثاني من العام.

ويرجح أن الأسعار ستكون منخفضة جدا في الربع الثاني، حيث سيظل التقلب مرتفعا جدا على الأرجح.

كما يتوقع البنك أن تسجل أسعار برنت نطاقا بين 15 و25 دولارا للبرميل في القدر الأكبر من الربع الثاني.

وبحسب توقعاته، فإنه قبل أن ينتهى أجل عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر يونيو بوقت قليل في غضون أربعة أسابيع فقط "قد نرى تجددا للاضطرابات وأسعارا سلبية".

ويقول إنه بخلاف ذلك قد يتم تداول سعر خام غرب تكساس الوسيط بشكل أساسي ضمن نطاق بين عشرة دولارات وعشرين دولارا للبرميل.

وعلى جانب آخر، نقلت وكالة الأنباء الأنغولية الرسمية عن وزير الموارد والبترول، ديامانتينو أزيفيدو، قوله الجمعة إن البلاد تتوقع أن تكون تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها أوبك وحلفاؤها ومنتجون كبار آخرون غير كافية لتحقيق التوازن للأسواق العالمية.

وقال أزيفيدو إن "الأمر متروك للجميع لإدراك ذلك.. رغم الإجراءات التي تتخذها أوبك، يجب أن يدرك منتجو النفط في العديد من الدول أنه قد تتم دعوتهم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة".

وأضاف "نظرا للافتقار إلى طاقة التخزين، يصبح الاستمرار في الإنتاج غير مبرر"، مشيرا إلى تضاؤل قدرة مستهلكي النفط العالميين على تخزين النفط الذي لا حاجة إليه في ظل القيود الاقتصادية بسبب فيروس كورونا.

وتبلغ أسعار برنت في المتوسط 37 دولارا للبرميل في 2020، وخام غرب تكساس الوسيط 31 دولارا للبرميل.

ويتهافت التجار حاليا على إيجاد أماكن تخزين، حتى وصل الأمر إلى التخزين في الكهوف والقطارات وأنابيب النفط غير المستخدمة. 

ومع معاناة المنتجين في توفير أماكن تخزين إضافية، اضطر بعضهم إلى البحث عن مشترين يقبضون الأموال مقابل استلامهم النفط الفائض، فأصبحت الخسارة مضاعفة. 

وشهدت تداولات النفط تقلبات كبرى في الأيام القليلة الماضية. وتستحكم تخمة متنامية في المعروض على الأسواق، مع هبوط حاد في الطلب، وسط أوامر من الحكومات للناس بالتزام منازلهم لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.