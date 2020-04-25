اقتصاد

العراق مقبل على مفاوضات "صعبة" مع شركات النفط لتخفيض الإنتاج

25 أبريل 2020
An employee turns a valve at the Nahr Bin Omar natural gas field, north of the southern Iraqi port of Basra on April 21, 2020. …
يتوقع أن يخوض العراق مفاوضات صعبة مع الشركات النفطية

قال موقع Iraq Oil Report المتخصص بمتابعة أخبار النفط العراقي، أن العراق سيواجه تعقيدات فنية ومالية كبيرة حينما يبدأ بخفض إنتاج النفط دعما لاتفاق أوبك سحب ما يقرب من 10 ملايين برميل يوميا من السوق لمواجهة انخفاض أسعار النفط الخام.

وبحسب الموقع، لن يستطيع العراق تلبية اتفاق التخفيض في حصته إلا من خلال الاتفاق مع الشركات الدولية التي تدير حقول النفط، ويتوقع أن تواجهه مفاوضات صعبة مع تلك الشركات، بالنظر إلى أحكام العقود التي تحمي الشركات في مثل هذه الظروف.

والتزم العراق بتخفيض إنتاجه من النفط بنسبة تصل إلى 23 بالمائة ابتداء من الشهر المقبل، ما سيؤثر على الإنتاج الحالي الذي يبلغ معدله نحو 4.5 مليون برميل يوميا.

وخلال الشهر الماضي، أرسل العراق اقتراحا إلى جميع شركات النفط العالمية طالبا منها خفض ميزانيات تطوير حقول النفط بنسبة 30٪، إذ أثر انخفاض أسعار النفط على الإيرادات الحكومية، لكنه قال إن التخفيضات المقترحة لن تؤثر على إنتاج النفط الخام.

وتعمل الشركات الدولية في حقول النفط الجنوبية في العراق بموجب عقود خدمة تمنحهم سعرا ثابتا مقابل البراميل المنتجة، وتقوم الشركات بتطوير حقول النفط مقابل كلف تدفعها بغداد.

وخفضت شركات الطاقة في جميع أنحاء العالم الإنفاق بعد أن انخفض سعر خام برنت القياسي أكثر من النصف منذ بداية العام، فيما انهارت أسعار النفط بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي لتصل مستويات غير مسبوقة.

والشهر الماضي، قال مسؤولون عراقيون لرويترز إن انخفاض أسعار النفط أجبر وزارة النفط على مراجعة خططها بشأن كيفية سداد مستحقات شركات النفط العالمية خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

 ولا تزال الوزارة تنتظر ردا من شركات النفط على هذا الاقتراح.

وقال مسؤول كبير في شركة نفط البصرة التي تديرها الدولة لرويترز، إن العراق اقترح أن تقوم شركات النفط الدولية بخفض نفقاتها بنسبة 30٪ شريطة ألا تؤثر مثل هذه التخفيضات على مستويات إنتاج النفط في البلاد.

اقرأ أيضا

CORRECTS YEAR TO 2019, NOT 2029 - In this Nov. 15, 2019, photo U.S. Navy Capt. Brett Crozier, commanding officer of the…
أميركا

مساع لإعادة قائد حاملة الطائرات ثيودور روزفلت إلى منصبه

A red fox walks in an empty park in the southern Israeli city of Ashkelon, where predatory animals now roam amid the…
من زاوية أخرى

كرتنا البديعة
An employee turns a valve at the Nahr Bin Omar natural gas field, north of the southern Iraqi port of Basra on April 21, 2020. …
اقتصاد

العراق مقبل على مفاوضات "صعبة" مع شركات النفط لتخفيض الإنتاج

جنود أميركيون في أفغانستان. ووقعت الولايات المتحدة وطالبان اتفاق سلام ينص على خفض أعداد القوات الأميركية خلال 135 يوما من 12 ألفا إلى 8600 جندي
عربي ودولي

الجيش الأميركي يعتزم إرسال جنود إلى العراق وأفغانستان

A vehicle pulls into a mobile COVID-19 test site in Los Angeles, California on April 23, 2020 where volunteers in full…
أميركا

انخفاض كبير بعدد وفيات كورونا بالولايات المتحدة خلال 24 ساعة

Members of the media are reflected in the glass at the headquarters of the English Premier League in London on March 13, 2020. …
رياضة

ليفربول الرابح الأكبر.. استئناف مباريات الدوري الإنكليزي قريبا

General Amir Ali Hajizadeh, the head of the Revolutionary Guard's aerospace division, speaks at Tehran's Islamic Revolution and…
عربي ودولي

الحرس الثوري الإيراني: خططنا لمهاجمة 400 هدف أميركي

اقتصاد

معاهدة التجارة الحرة لأميركا الشمالية تدخل حيز التنفيذ قريبا

25 أبريل 2020
تُعتبر الاتفاقية انتصارا اقتصاديا لترامب
تُعتبر الاتفاقية انتصارا اقتصاديا لترامب

أعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، الجمعة، أن اتفاقية التجارة الحرة الجديدة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو.

والمعاهدة الجديدة التي تحل مكان اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية لعام 1994 "نافتا" تغطي نحو نصف مليار مستهلك في سوق واحدة.

وأضاف مكتب الممثل التجاري أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ "يمثل بداية فصل تاريخي جديد للتجارة في أميركا الشمالية".

وقال لايتهايزر إن "الأزمة والانتعاش بعد جائحة كوفيد-19 يُظهران أنه يجب الآن على الولايات المتحدة، أكثر من أي وقت مضى، أن تسعى إلى زيادة القدرة التصنيعية والاستثمار في أميركا الشمالية"، مشددا على أن الاتفاقية تُعتبر "خطوة رئيسية في هذا الصدد".

وتُعتبر الاتفاقية انتصارا اقتصاديا لترامب، بعد توقيعه اتفاقا تجاريا مع الصين إثر نزاع تجاري طويل بين البلدين. 